Cidades

Cidades

CNBB critica Congresso e 'juros exorbitantes' em mensagem de ano novo

A mensagem institucional de ano novo divulgada nesta segunda-feira, 29

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

29/12/2025 - 19h00
Continue lendo...

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) criticou o Congresso Nacional em sua mensagem institucional de ano novo divulgada nesta segunda-feira, 29. No comunicado, a instituição também afirmou que o pagamento exorbitante de juros e amortizações da dívida pública têm limitado a capacidade do País de investir em áreas essenciais como educação, saúde, moradia e segurança.

Entre as críticas dirigidas ao Legislativo federal, a conferência destacou a flexibilização de marcos legais considerados essenciais, ao mencionar a aprovação do projeto que alterou a Lei da Ficha Limpa.

Embora o texto tenha sido sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com vetos aos trechos que reduziam o tempo de afastamento de políticos condenados das disputas eleitorais, entidades que atuam no combate à corrupção avaliam que a mudança pode abrir caminho para a tentativa de retorno à vida pública de políticos cassados ou condenados.

A mensagem também criticou a proposta de emenda à Constituição que busca incluir a tese do marco temporal no texto constitucional, segundo a qual os povos indígenas só teriam direito às terras que ocupavam na data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. A CNBB classificou a tese como um "desrespeito aos povos originários e tradicionais". O tema provocou embates entre o Congresso e o Judiciário, que formou maioria para considerar a tese inconstitucional.

Outro ponto de crítica foi o projeto da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que estabelece regras nacionais para os processos de licenciamento. Segundo a CNBB, a proposta ameaça a proteção ambiental. O texto provocou disputas entre o Congresso e o Executivo, após a derrubada de vetos presidenciais. Ambientalistas classificam a iniciativa como "PL da Devastação", enquanto defensores, entre eles representantes dos setores de infraestrutura e do agronegócio, afirmam que o modelo atual é excessivamente burocrático.

A conferência também lamentou a persistência da desigualdade social, o aumento da violência, o uso de drogas, o crescimento das "economias ilícitas" e a perda de decoro e de responsabilidade por parte de autoridades públicas.

"Discursos de ódio, manipulação da verdade, violências, radicalismos ideológicos e interesses particulares não podem se sobrepor ao bem comum", afirmou a entidade.

Segundo a CNBB, essas situações "entristecem e preocupam". "No âmbito da convivência democrática, o ano de 2025 foi marcado por profundas tensões e retrocessos sociais, que deixaram feridas abertas no tecido social. Algumas experiências fragilizaram seriamente a confiança nas instituições e desafiaram as pessoas de boa vontade, que acreditam numa sociedade mais justa e fraterna", escreveu.

A entidade reiterou que a democracia, embora imperfeita, é patrimônio da sociedade brasileira e exige cuidado permanente, diálogo e responsabilidade institucional. "A nação precisa reencontrar o caminho da pacificação, do diálogo e do respeito mútuo", afirmou.

Apesar das críticas, a CNBB destacou avanços e avaliou que se dirige ao povo brasileiro com uma mensagem de esperança.

"No âmbito da saúde, ficamos felizes com o aumento da taxa média de médicos pelo número de habitantes. No campo econômico, alegramo-nos com a retirada de algumas tarifas norte-americanas sobre vários produtos brasileiros, a estabilidade da inflação, a taxa de desemprego em queda, o relativo crescimento do PIB, o significativo aumento do cooperativismo e a abertura de novos mercados internacionais", ponderou.

A conferência também reconheceu esforços do Brasil na busca por respostas coletivas à crise climática e ao cuidado ambiental. O texto cita a realização da COP-30, em Belém, no Pará, e a consolidação da liderança do País em energias renováveis. Segundo a entidade, a Igreja se colocou como colaboradora no debate, sem atuar como protagonista político.

A CNBB afirmou que houve aumento significativo do investimento privado em sustentabilidade, em práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).

"Os movimentos populares se alegram, sobretudo, com a realização do Plebiscito Popular sobre a redução da jornada de trabalho e a taxação proporcional à riqueza", concluiu.
 

fim de ano

Confira o que abre e o que fecha na véspera e no dia de Ano Novo

Maioria dos estabelecimentos não abrem no dia 1º de janeiro em Campo Grande, mas funcionam em horário especial na véspera

29/12/2025 16h30

Comércio ficará aberto na véspera de Ano Novo, em horário especial

Comércio ficará aberto na véspera de Ano Novo, em horário especial Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

No fim de ano, o horário de funcionamento de vários estabelecimentos tiveram alterações ao longo do mês de dezembro. O comércio, por exemplo, funcionou em horário estendido de 9 de dezembro até a véspera do Natal.

Para o Ano Novo, a maioria dos estabelecimentos e serviços não funcionam no dia 1º de janeiro, mas a maioria abre com horário especial na véspera, em Campo Grande.

Confira o que abre e o que fecha na véspera e dia de Ano Novo:

Supermercados

Supermercados e hipermercados funcionam até às 20h no dia 31 e não abrem no dia 1º de janeiro.

Comércio

O comércio de rua Campo Grande abre até as 16h na véspera e não abre no dia 1º de janeiro.

Feira Central

A Feira Central abre das 10h às 16h na véspera e permanece fechada no dia de Ano Novo.

Shoppings

Campo Grande

Na quarta-feira (31), a abertura será das 10h às 18h. No dia de Ano Novo, a abertura é facultativa apenas aos serviços de alimentação e lazer, das 10h às 22h, enquanto as demais lojas permanecem fechadas.

Norte Sul Plaza

Na véspera de Novo, abre das 10h às 17h, enquanto no dia 1º, as lojas fecham e apenas praça de alimentação e lazer podem funcionar das 11h às 21h e o cinema das 15h30 às 22h.

Bosque dos Ipês

O funcionamento será das 9h às 18h no dia 31. No 1º dia de Ano Novo, a abertura será das 12h às 22h apenas para lazer e alimentação.

Pátio Central

Abre das 8h às 18h no dia 31 e fecha no dia 1º.

Bancos

As agências bancárias não abrem nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, com expediente normal na sexta-feira (2).

Saúde

Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento, Centros Regionais de Saúde 24 horas irão funcionar normalmente em regime de plantão.

Judiciário

O Judiciário de Mato Grosso do Sul está de recesso desde o dia 20 de dezembro, desta forma, não haverá expediente durante o fim de ano, até o dia 7 de janeiro de 2025.

Apenas o plantão judicial estará em funcionamento para os casos considerados urgentes.

Órgãos Públicos

As repartições públicas municipais e estaduais não terão expediente nos dias 31 de dezembro e 1º e 2 de janeiro, com exceção dos serviços considerados essenciais, como saúde e segurança.

Lotéricas

As casas lotéricas abrem no dia 31 de dezembro devido às apostas para a Mega da Virada, e permanecem fechadas no dia 1º de janeiro.

Correios

 O funcionamento será normal no dia 31 e não haverá atendimento nas agências dos Correios no dia 1º e 2.

Detran

Não haverá expediente nas agências do Detran nos dias 31 de dezembro e 1º e 2 de janeiro, em razão do feriado de Ano Novo e de pontos facultativos.

CIDADES

Semana de Natal tem 30 pessoas feridas e quatro mortes em acidentes nas rodovias de MS

Operação prendeu cinco pessoas por embriaguez, apreendeu mais de uma tonelada de droga e registrou 1,8 mil autuações

29/12/2025 16h25

Fiscalizações ocorreram entre os dias 23 e 28 de dezembro

Fiscalizações ocorreram entre os dias 23 e 28 de dezembro Divulgação: Polícia Rodoviária Federal

Continue Lendo...

No último domingo (28), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) finalizou a Operação Natal nas rodovias de Mato Grosso do Sul. As fiscalizações ocorriam desde o dia 23.

De acordo com o balanço divulgado pela PRF nesta segunda-feira (29), a PRF registrou 25 sinistros de trânsito durante o período natalino, considerando seis como graves. Ao todo, 30 pessoas ficaram feridas e quatro morreram nas rodovias federais.

Em comparação com o ano passado, houve menos acidentes, porém com a mesma quantidade de mortes. Em 2024, entre os dias 20 e 25 de dezembro, a PRF contabilizou quase o dobro de sinistros de trânsito (48), com 49 feridos e também quatro vítimas. 

Além dos registros de acidentes, os policiais também identificaram:

  • 1.591 excessos de velocidade;
  • 169 condutores e/ou passageiros viajando sem o cinto de segurança; 
  • 51 crianças estavam sendo transportadas sem a cadeira indicada;
  • 277 ultrapassagens indevidas;
  • 1.861 autuações registradas.

Já nas fiscalizações para identificar motoristas embriagados, os policiais rodoviários realizaram 5.202 testes de alcoolemia. Destes, 40 motoristas foram flagrados dirigindo após consumir álcool e cinco foram presos.

Entre as ações de combate ao crime, foi apreendida 1,2 tonelada de maconha e seis veículos foram recuperados.

A Operação Natal está incluída na Operação Rodovida, iniciada este mês. Ela reúne instituições de todo o país para aumentar a fiscalização de trânsito e a segurança de quem vai viajar no Natal, no Ano Novo, nas férias e no Carnaval.

Menos acidentes

Mato Grosso do Sul registrou o menor número de acidentes em rodovias federais dos últimos três anos, entre os meses de janeiro e novembro. Com 1.492 acidentes, o Estado apresentou redução de 4,54% e 8% no número de colisões em rodovias federais em comparação com o mesmo período de 2023 e 2024, respectivamente. No entanto, a BR-163 segue sendo a rodovia do Estado com maior número de acidentes e óbitos, como nos anos anteriores.

Segundo dados enviados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao Correio do Estado, em 2023 e 2024, o Estado catalogou 1.563 e 1.621 acidentes nos primeiros 11 meses do ano, respectivamente, nas sete rodovias federais que cortam Mato Grosso do Sul: BR-060, BR-158, BR-163, BR-262, BR-267, BR-376 e BR-487.

Além disso, destaca-se também a queda de cerca de 20% no número de óbitos nessas rodovias: 131 neste ano; 163 em 2024; e 161 em 2023.

