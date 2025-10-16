Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

TRÂNSITO

CNH em MS é a 2ª mais cara do País, diz governo federal

Levantamento da União revelou que, para tirar a carteira A e B, os sul-mato-grossenses gastam cerca de R$ 3,5 mil, 62,5% da renda per capita do Estado

Felipe Machado

16/10/2025 - 09h30
Um levantamento do governo federal revelou que Mato Grosso do Sul tem a segunda Carteira Nacional de Habilitação (CNH) mais cara entre os estados brasileiros, além de custar 62,5% a mais do que a renda média da população.

Baseando-se em números dos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans), Centros de Formação de Condutores (CFCs) e do Instituto Brasileira de Geografia e Estatística (IBGE), a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) apurou o preço das CNHs em cada estado, e quanto tempo cada habitante levaria para pagar 100% do processo, comprometendo uma parte do seu salário.

Especificamente em Mato Grosso do Sul, observou-se um preço elevado da carteira A e B (moto e carro), de 
R$ 3.525, a segunda mais cara do País, atrás apenas da CNH do Rio Grande do Sul, onde custa cerca de R$ 4,4 mil. Além disso, o Estado tem uma renda média per capita de R$ 2.169.

Utilizando o mesmo critério da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em estudos sobre o endividamento das famílias no Brasil, caso cada sul-mato-grossense comprometesse 30% de sua renda (R$ 650,70) com o objetivo de obter a CNH, a pessoa levaria mais de 150 dias para chegar no preço de R$ 3.525, mais precisamente 5,42 meses. 

Nove estados apresentam mais tempo do que Mato Grosso do Sul: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Roraima. O Acre lidera a estatística, com 8,66 meses, visto que a CNH no estado nortista custa 
R$ 3.302,33 e a renda média per capita é de R$ 1.271.

OPINIÃO DO SETOR

À reportagem, o presidente do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Estado (SindCFCMS), Henrique José Fernandes, contrariou o levantamento feito pelo governo federal, afirmando que Mato Grosso do Sul não ocupa a posição de CNHs mais caras do País.

“Em nosso Estado, contando Capital e interior, a CNH custa, em média, R$ 2.500, e R$ 1 mil são de taxas do Detran-MS, mais o exame médico e psicólogo. Então, em média, a parte da autoescola é de R$ 1.600 a R$ 2.000 no máximo, não passa disso. Esse valor de R$ 3.500 eu não sei de onde o nosso querido ministro [dos Transportes] tirou”, disse.

Henrique não se mostrou contrário aos projeto que pretendem tirar a obrigatoriedade de autoescolas para obtenção da carteira de habilitação. Mas reclama que as taxas pagas ao Detran-MS vão continuar sendo exigidas e não serão reduzidas.

“Vai diminuir só a parte da autoescola, o restante vai continuar normal. Então, vamos dizer que a nossa carteira vai para R$ 600 na parte da autoescola, mas vai continuar aproximadamente R$ 1 mil de taxas ao Detran. Ninguém mexe nas taxas do Detran, do médico e do psicólogo”, reforçou o presidente do sindicato.

TRAVADO

O Correio do Estado entrou em contato com o Detran-MS para saber como está o processo de lançamento de um novo edital do Programa CNH MS Social, que oferece a retirada da carteira de forma gratuita, bastando morar em Mato Grosso do Sul há mais de dois anos, estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa.

Porém, mesmo criado há quase quatro anos, o último edital foi lançado em 2022, quando foram destinadas 5 mil vagas, com 60 mil inscritos. Até hoje, apenas 1.309 CNHs foram entregues. Agora, de acordo com o próprio órgão responsável pelo programa, o lançamento de um novo edital, que estava parado há três anos, aguarda as iminentes mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), principalmente ao que se refere à desobrigatoriedade das autoescolas.

“Cabe frisar que o Ministério dos Transportes avalia uma proposta que visa tornar a frequência em autoescolas facultativa para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, o que impactaria diretamente a estrutura e a execução do nosso programa”, explicou o Detran-MS.

“Tais modificações, caso implementadas, impactarão integralmente o processo de formação de novos condutores e, por conseguinte, a metodologia e os requisitos do Programa CNH MS Social. Diante disso, solicitamos que os interessados no programa aguardem o desdobramento dessa questão legislativa, que será determinante para o custeio do novo edital”, completou.

No dia 1º deste mês, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou que o Ministério dos Transportes realizasse uma consulta pública para dar sequência ao projeto de tirar a obrigatoriedade das autoescolas para retirada da CNH. 

Hoje, conforme a Senatran, mais de 20 milhões de brasileiros dirigem sem carteira, o que revela um alto risco no trânsito e mostra a dificuldade da população em arcar com o procedimento no modelo atual. Somente no ano passado, mais de 900 mil infrações por dirigir sem CNH foram registradas em todo território 
nacional.

Saiba

Segundo o Ministério dos Transportes, o custo médio para obter a CNH no Brasil é de R$ 3.216. Desse valor, 77% – ou R$ 2.469 – são gastos com a autoescola, e o restante serve para pagar as taxas do Detran. Ou seja, o novo projeto pretende baratear em até 80% a retirada da carteira.

Operação Alquimia

PF faz operação contra fábricas clandestinas de bebidas em MS e outros quatro estados

Operação mobiliza 48 servidores da Receita Federal, além de dezenas de agentes da PF, da ANP e do Mapa

16/10/2025 08h15

Foto: Divulgação / Receita Federal

Nesta quinta-feira (16), uma força-tarefa composta pela Polícia Federal (PF), Receita Federal, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) deflagrou a Operação Alquimia, voltada ao combate de um complexo esquema de produção e distribuição clandestina de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol em Mato Grosso do Sul e outros quatro estados. 

No Estado, as ações se concentram nas cidades de Campo Grande, Dourados e Caarapó, onde agentes buscam identificar a origem de substâncias utilizadas na produção irregular de bebidas alcoólicas.

A operação ocorre de forma simultânea também em São Paulo, Paraná, Mato Grosso e Santa Catarina, atingindo 24 empresas envolvidas com a cadeia do metanol, que atuam desde a importação até sua suposta destinação irregular a fábricas clandestinas de bebidas e postos de combustíveis.

As empresas-alvo foram selecionadas com base em indícios de participação direta ou indireta na distribuição de metanol para fins ilícitos, incluindo importadores, terminais marítimos, empresas químicas, destilarias e usinas do setor sucroalcooleiro.

Há suspeitas consistentes de que parte do metanol importado legalmente por empresas químicas esteja sendo desviado do circuito regular de produção para abastecer esquemas clandestinos. Em todo o país, oito pessoas já morreram por intoxicação. 

Origem da investigação

A Operação Alquimia é um desdobramento das operações Boyle e Carbono Oculto, que já haviam revelado uma ampla rede de adulteração de combustíveis com metanol. A partir da análise de materiais apreendidos nessas fases anteriores, surgiram fortes indícios de que o metanol usado para fraudar combustíveis também estaria sendo utilizado na fabricação clandestina de bebidas alcoólicas.

Na operação Carbono Oculto, por exemplo, foi identificado que empresas químicas regulares compravam metanol importado e o repassavam para empresas de fachada, conhecidas como “noteiras”. Estas, por sua vez, desviavam o produto para postos de combustíveis, onde o metanol era adicionado ilegalmente à gasolina comercializada ao consumidor final.

Agora, a Operação Alquimia busca confirmar se esse mesmo metanol adulterado está sendo direcionado à fabricação de bebidas alcoólicas clandestinas, o que pode explicar uma série de casos recentes de intoxicação e mortes por consumo de álcool falsificado em diversas partes do país.

O objetivo é rastrear a origem e o destino do metanol, analisando se há correlação entre o material apreendido hoje e amostras já analisadas anteriormente pela PF e pela ANP.

Entre os alvos:

  • Importadores, responsáveis pela entrada legal do metanol no país, usados em processos industriais e revenda

  • Terminais marítimos, onde são movimentados grandes volumes de metanol antes do encaminhamento a fábricas ou clientes

  • Empresas químicas, que compram o metanol para uso industrial, mas que, segundo as investigações, teriam desviado parte do produto para fins ilícitos, como a fabricação de bebidas

  • Destilarias, suspeitas de adquirir metanol de “noteiras” com notas fiscais falsas, indicando motoristas e caminhões que nunca chegaram aos destinos informados, caracterizando possível fraude documental

  • Usinas produtoras e distribuidoras de etanol anidro e hidratado, inseridas em pontos estratégicos da cadeia para o rastreamento de lotes possivelmente adulterados.

A operação mobiliza 48 servidores da Receita Federal, além de dezenas de agentes da PF, da ANP e do Mapa.

Além das três cidades de Mato Grosso do Sul, as ações ocorrem nas seguintes localidades:

  • Mato Grosso: Várzea Grande
  • Paraná: Araucária, Colombo e Paranaguá
  • Santa Catarina: Cocal do Sul
  • São Paulo: Araçariguama, Arujá, Avaré, Cerqueira César, Cotia, Guarulhos, Jandira, Laranjal Paulista, Limeira, Morro Agudo, Palmital, Sumaré e Suzano

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o metanol deve estar presente em bebidas alcoólicas em níveis inferiores a 0,1%. No entanto, mesmo o índice de 0,5% permitido em combustíveis seria suficiente para provocar sérios danos à saúde, incluindo cegueira, falência múltipla de órgãos e morte, quando consumido por via oral.

Diante disso, o uso de combustíveis na fabricação de bebidas é terminantemente proibido. Ainda assim, operações anteriores revelaram que essa prática ilegal vem crescendo, sobretudo em fábricas clandestinas, que utilizam produtos de baixo custo e alta toxicidade para falsificar bebidas vendidas em larga escala.

Segundo o Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP), o setor de bebidas alcoólicas sofre um prejuízo anual estimado em R$ 85,2 bilhões devido à adulteração, falsificação, contrabando e produção irregular, com grande impacto na sonegação de tributos e na concorrência desleal com empresas regulares.

A prioridade da força-tarefa é interromper a cadeia de distribuição irregular do metanol, identificar todos os envolvidos no esquema (da importação ao consumo final) e responsabilizar criminalmente os operadores dessa rede.

Diárias e viagens

Diretora da MSGás já passou 66 dias de 2025 viajando

Cristiane Schmidt ficou 66 dias fora de Campo Grande, ganhou R$ 57 mil em diárias, um terço dos gastos com viagens da estatal

16/10/2025 08h00

Cristiane Schmidt, presidente da MSGás, passou a ganhar quase R$ 90 mil por mês desde setembro; em 1 ano, serão R$ 1,2 milhão

Cristiane Schmidt, presidente da MSGás, passou a ganhar quase R$ 90 mil por mês desde setembro; em 1 ano, serão R$ 1,2 milhão FOTO: Bruno Rezende/Governo MS

A diretora-presidente da MSGás, Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt, passou 66 dias úteis deste ano fora de Campo Grande. Quando comparado com os 206 dias úteis do ano até agora, isso significa que a número um na hierarquia da estatal de gás e energia de Mato Grosso do Sul esteve ausente em 26,1% do período, o que equivale a dizer que a cada quatro dias úteis ela esteve um dia fora da cidade onde está localizada a sede da empresa.

A empresa, controlada pelo estado de Mato Grosso do Sul, desembolsou até o momento R$ 57,2 mil para pagar as 66 diárias da dirigente. No total, entre janeiro e agosto, a MSGás gastou R$ 197,1 mil em diárias. O valor destinado à diretora-presidente representa 30% do total desembolsado pela companhia.

Cristiane Schmidt, presidente da MSGás, passou a ganhar quase R$ 90 mil por mês desde setembro; em 1 ano, serão R$ 1,2 milhão

O destino mais frequente de Cristiane Schmidt é o Rio de Janeiro (RJ), sua cidade de origem. Embora São Paulo (SP) seja considerada a capital financeira do Brasil, o Rio concentra a maior parte das reuniões do setor de gás e energia. Cristiane passou 45 dias na capital fluminense, período em que recebeu 40 diárias exatas, descontados os dias de deslocamento.

Foram 12 viagens entre janeiro e agosto. Na mais longa, realizada entre os dias 9 e 19 de maio, ela permaneceu 10 dias no Rio. O motivo foram compromissos no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) e no evento Conexão AT Gás.

As diárias também cobriram eventos em que a presidente da MSGás participou como palestrante. Em muitos casos, os custos desse tipo de evento são arcados pelos organizadores. No entanto, em ocasiões como a promovida pela Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ), em que Cristiane integraria uma mesa de debate sobre o mercado de gás e a reforma tributária, as despesas foram custeadas pela estatal.

Houve ainda participações em encontros na FGV Direito, no Rio de Janeiro, e em eventos em capitais do Nordeste, todos com a presença da presidente. Curiosamente, nas visitas aos prefeitos do interior do Estado ou em audiências públicas com a população, Cristiane não participou diretamente – nessas ocasiões, enviou representantes.

Salário milionário

A diretora-presidente da MSGás passará a declarar no Imposto de Renda (IR) a renda anual de até R$ 1.248.269,52, somando salários e gratificações. Segundo a ata da 13ª Assembleia Geral Extraordinária da empresa, realizada em 28 de agosto, o salário-base da executiva subiu de 
R$ 35.009,20 para R$ 58.500,00, um reajuste de 67,09%.

Na prática, a remuneração mensal total de Cristiane Schmidt alcança R$ 89.397,46, incluindo gratificação natalina, férias, vale-alimentação, vale-refeição, seguro de vida e planos de saúde e odontológico. Além disso, ela poderá receber até três salários adicionais como participação nos lucros e resultados (PLR).

O novo valor é mais do que o dobro do salário do governador Eduardo Riedel (PP), que recebe R$ 35.462,27, conforme o Portal da Transparência. O primeiro pagamento com o reajuste foi feito em setembro, e o aumento também contemplou os demais diretores da estatal.

O diretor técnico e comercial, Fabrício Marti, passará a ter renda anual de R$ 980.744,16, valor pago pela sócia privada da MSGás, a Commit Gás S.A., formada pelas empresas Compass e Mitsui. Já a diretora administrativa e financeira, Gisele Barreto Lourenço, receberá R$ 970.036,68 por ano, com salário-base de R$ 45 mil e benefícios idênticos aos da presidente. Seu reajuste foi de 44,38%, ante os R$ 31,1 mil que recebia anteriormente.

A decisão provocou reação do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria e Comércio de Energia do Estado (Sinergia-MS), que enviou ofício à diretoria da MSGás criticando a disparidade salarial. 
A entidade destacou que, enquanto a presidente recebeu aumento de 67%, a maioria dos empregados “está há 10 anos sem ganho real”, acumulando perdas que “impactaram significativamente o poder de compra e a qualidade de vida”.

O sindicato defendeu uma política de valorização mais equilibrada e sustentável, que contemple também os servidores de base. A MSGás foi procurada pelo Correio do Estado para comentar os reajustes, mas não respondeu – a estatal está sem departamento de comunicação.

Na mesma assembleia, presidida pelo secretário Jaime Verruck da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), também foi definido o novo jeton do Conselho de Administração da empresa: cada conselheiro passará a receber R$ 7.020,00 mensais, sendo R$ 5.850,00 livres de encargos.

O Correio do Estado tentou contato com a MSGás. A empresa está sem responsável pela comunicação. Durante o contato, a reportagem foi destinada para um gravador eletrônico de mensagens. Uma mensagem, solicitando resposta, foi deixada. 

