Cidades

CNH mais barata: exames agora custam R$ 75 e R$ 105

Secretaria Nacional de Trânsito estabeleceu R$ 180 como teto máximo nacional para a cobrança conjunta dos exames médico e psicológico

Alison Silva

Alison Silva

19/01/2026 - 08h45
O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) reduziu em 45,7% os valores cobrados pelos exames exigidos para a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A partir desta sexta-feira (23), o Exame de Aptidão Física e Mental passa a custar R$ 75 e a Avaliação Psicológica, R$ 105, totalizando R$ 180,  quase a metade do valor praticado anteriormente no Estado.

A mudança atende à Portaria nº 927/2025 da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), que estabeleceu em R$ 180 o teto máximo nacional para a cobrança conjunta dos exames médico e psicológico. Antes da adequação, Mato Grosso do Sul cobrava R$ 182,60 pelo exame psicológico e R$ 128,62 pelo médico, somando R$ 331,22.

Os novos valores foram oficializados por meio de portaria publicada no Diário Oficial do Estado na segunda-feira (19) e passam a constar nos sistemas do Detran-MS e nas agências a partir desta sexta-feira. A redução vale para primeira habilitação, renovação e alteração da CNH.

Segundo o órgão, a implementação das mudanças não foi imediata porque a divulgação da nova CNH pelo Ministério dos Transportes ocorreu sem consulta prévia ou detalhamento aos departamentos estaduais de trânsito. Isso gerou questionamentos técnicos e jurídicos em todo o país, o que dificultou a adequação imediata dos processos, sistemas e taxas.

Após a publicação da norma federal, o Detran-MS realizou estudos técnicos para ajustar os valores à nova regra. Com isso, o que antes era pago praticamente pelo valor de um único exame, agora cobre os dois procedimentos obrigatórios.

O Detran-MS esclareceu ainda que, nos casos em que for necessária a formação de junta médica ou psicológica, o pagamento deverá ser feito individualmente a cada integrante, diretamente ao perito examinador. Por se tratar de preço público, os valores não sofrem correção pela Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul (UFERMS) nem por taxas, índices estaduais ou outros critérios previstos na legislação federal.

tempo

Cidade de Mato Grosso do Sul é a segunda mais quente do País

Além das altas temperaturas, em algumas regiões há a sensação de abafamento devido à alta umidade

19/01/2026 11h31

Divulgação / Prefeitura Municipal de Aquidauana

O município de Aquidauana registrou a segunda maior temperatura do Brasil neste domingo (18). Conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade sul-mato-grossense registrou a máxima de 37,1°C, atrás apenas do município de Pão de Açúcar, em Alagoas.

Aquidauana é a única cidade sul-mato-grossense no top 10 do ranking das mais quentes do País. O segundo lugar estadual é ocupado por Miranda, que registrou 35,6°C, sendo a 20ª com maior temperatura do Brasil.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), além das altas temperaturas, em algumas regiões há a sensação de abafamento devido à alta umidade.

Em Campo Grande, a máxima foi de 32,2°C.

Temperaturas altas e ar abafado são características do verão, com predomínio de ar quente e úmido, especialmente em janeiro.

Conforme o Climatempo, também são comuns as chuvas rápidas e por vezes forte, que refrescam o ar, mas apenas por alguns dias.

Previsão

Conforme reportagem do Correio do Estado, o calor deve continuar durante a semana em Mato Grosso do Sul, com temperaturas acima de 30°C em vários municípios.

O Inmet prevê que a semana deve começar com chuva nesta segunda-feira (19), podendo haver tempestade em algumas regiões.

Conforme alerta do órgão, há previsão de chuvas de até 50 mm/dia e ventos intensos entre 40 e 60 km/h para vários municípios, incluindo Campo Grande, onde também há chance de queda de granizo.

Já na terça-feira (21), a chuva deve ser mais isolada, com queda nos índices de umidade relativa do ar. 

Calor acima da média

Prognóstico do verão elaborado pelo Cemtec já apontava que a tendência climática para a estação é de temperaturas acima da média histórica, ou seja, a previsão aponta para um trimestre com condições mais quentes que o normal no Estado.

"Essa condição favorece a ocorrência de períodos mais quentes, sobretudo em dias com menor nebulosidade e ausência de precipitação", diz o documento.

Quanto as temperaturas, a média da estação varia entre 24°C a 26°C. A previsão para o trimestre janeiro-fevereiro-março de 2026 indica que as temperaturas ficarão ligeiramente acima da média histórica, com máximas acima de 30°C.

Segundo o Climatempo, o verão tem maior influência da Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) e a estação terá períodos de veranico, quando várias áreas do País terão dias mais quentes do que o normal, com menos chuva do que o normal para o período.

O Sul do Brasil e as áreas de fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai devem enfrentar períodos de calor intenso, que eventualmente poderão ser considerados como onda de calor, segundo o Climatempo.

Dessa forma, até o dia 20 de março, a previsão é de condições mais quentes que o normal em Mato Grosso do Sul.

CAMPO GRANDE

Vídeos mostram furtos de motos do bando dos 'Gêmeos do Sayonara'

Além da subtração rápida dos veículos, foi identificada também a posterior venda dessas motos, crimes praticados de forma reiterada e organizada, com tarefas específicas para cada um dos integrantes

19/01/2026 09h34

"Gêmeos do Sayonara" - bairro localizado na região oeste do Imbirussu em Campo Grande - possuem mais de cem passagens cada um por crimes semelhantes Reprodução/PCMS

Imagens divulgadas recentemente pela Polícia Civil mostram a ação do bando dos "Gêmeos do Sayonara", indivíduos presos e apontados em investigação como líderes do grupo criminoso responsável por pelo menos 40 furtos de motos em Campo Grande no ano passado. 

Conforme a PCMS em nota, foi possível traçar o padrão nas ações do grupo criminoso, com seis indivíduos até agora indiciados pelos seguintes crimes: 

Conforme a PCMS em nota, foi possível traçar o padrão nas ações do grupo criminoso, com seis indivíduos até agora indiciados pelos seguintes crimes: 

  1. furto qualificado
  2. lavagem de capitais
  3. associação criminosa 

Ainda, desse total de suspeitos relacionado na investigação, a Polícia Civil indica que quatro deles estão presos preventivamente, com dois sendo os tais "gêmeos do Sayonara" apontados como líderes do grupo criminoso. 

A PCMS divulgou ainda duas gravações, captadas por câmeras de circuito de monitoramento, que mostram inclusive um indivíduo com a mesma roupa em ambas as filmagens, ilustrando como o grupo cometia seus crimes em até menos de um minuto. 

Nota-se que dois homens aproximam-se dos veículos alvos, com um estacionado junto à calçada e um segundo dentro dos limites do quintal de uma residência. É possível observar que primeiro o indivíduo "afunda" o miolo da ignição e uma espécie de alavanca para pular a trava do veículo. Confira: 

Quadrilha 'gêmeos do Sayonara' 

Toda a investigação sobre as ações do grupo começaram através de um boletim de ocorrência de furto de motocicleta, por meio do qual a dita complexa investigação da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV) pôde traçar um padrão comum. 

Além da subtração rápida dos veículos, foi identificada também a posterior comercialização dessas motos, com os crimes praticados de forma reiterada e organizada, com tarefas específicas distribuídas entre cada um dos integrantes. 

Ainda conforme a PCMS em nota, os dois apontados como "gêmeos do Sayonara" - bairro localizado na região oeste do Imbirussu em Campo Grande - possuem mais de cem passagens cada um por crimes semelhantes, como furtos e receptação de motocicletas.

Em detalhamento sobre as ações do grupo, foi levantado que os criminosos deixam claro no modus operandi total não somente a prática de furtos isolados, mas toda uma cadeia especializada voltada para operar em prol dos investigados. 

Isso porque, segundo as investigações, havia desde uma distribuição com repasses sistemáticos entre os próprios integrantes, como também um fracionamento dos valores obtidos e uso de contas de terceiros para "pulverizar" os capitais ilícitos.

Agora, a segunda fase da investigação tenta ainda recuperar as cerca de 40 motocicletas subtraídas somente no ano passado, com dois desses veículos totais encontrados por agentes da Defurv. 

