Cidades

Carteira de habilitação

CNH Social segue paralisado e governo estuda adequação a novas regras

Detran-MS não tem previsão de novo edital, pois aguarda implantação da CNH mais barata pelo governo federal

Felipe Machado

26/01/2026 - 10h30
O programa CNH Social, que é organizado pelo governo do Estado e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), segue sem previsão de lançamento de novo edital e pode passar por adequações por causa das novas regras para obtenção da habilitação, instituídas no mês passado pelo governo federal.

Em agosto do ano passado, o órgão divulgou uma nota afirmando que o novo edital estava “em compasso de espera, condicionado às possíveis e relevantes alterações no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), no que se refere à desobrigatoriedade da frequência em autoescolas”.

E, realmente. Naquela época, as mudanças na legislação ainda estavam sendo debatidas entre as classes envolvidas, os Detrans e a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). Porém, no dia 9 de dezembro, o Diário Oficial da União (DOU)publicou a resolução nº 1.020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), oficializando as novas regras.

Com isso, esperou-se que o lançamento de um novo edital do programa CNH Social daria novos passos, o que não aconteceu até o momento. 

Em nota enviada ao Correio do Estado, o Detran-MS confirmou que ainda não há previsão de novas seleções pela difícil missão de determinar o número certo de aulas após as alterações na legislação, mantendo o programa à espera de possíveis adequações.

“Essas mudanças tornaram mais complexa a adaptação do programa CNH Social. A principal preocupação está na correta e transparente aplicação dos recursos públicos. A autarquia avalia que duas aulas práticas são insuficientes para alguém que nunca dirigiu aprender a conduzir um veículo, servindo apenas para quem já tem experiência, mas não tem habilitação”, esclarece.

“O desafio é definir quantas aulas seriam necessárias para garantir a formação adequada do condutor e como justificar o custeio de um número maior de aulas, se a resolução nacional exige apenas duas. Essa discussão deverá envolver técnicos do órgão, além da PGE (Procuradoria-Geral do Estado), Secretaria de Fazenda e Secretaria de Governo”, complementa o órgão.

Última (e única) edição

Instituído por meio da Lei Estadual nº 5.806, de 16 de dezembro de 2021, a primeira seleção do programa ocorreu em 2022, quando foram abertas 5 mil vagas e foram entregues 1.309 CNHs, o que corresponde a apenas 20,7%, além de ter contado com cerca de 60 mil inscrições.

À época, o governo do Estado destinou R$ 16 milhões para o programa, o que equivale a um custo médio de R$ 3,2 mil por documento, valor idêntico ao desembolsado por qualquer pretendente que for em busca da habilitação por conta própria.

Desse valor, até março de 2024, segundo Priscilla Miyahira Borges, coordenadora do programa, quase R$ 5 milhões haviam sido efetivamente liberados para os centros de formação.

Quando a lei entrou em vigor, a própria diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS, Elijane Coelho, afirmou ao site do órgão que a estimativa do departamento era “beneficiar cerca de 5 mil pessoas por ano, o que não aconteceu, uma vez que não houve mais editais lançados desde então.

À reportagem, o Detran-MS disse que foi constatado que alguns selecionados desistiram no decorrer do processo e culpou a inocência dos participantes em acreditar que conseguiriam o documento sem aulas ou qualquer outro tipo de avaliação. 

“Ao longo da execução da iniciativa, foi constatado que muitos participantes desistiram no meio do caminho ou não conseguiram aprovação, inclusive nos exames teóricos. Um dos fatores identificados foi a compreensão equivocada de parte dos candidatos, que acreditava que a inclusão no programa já seria a garantia de aprovação para a CNH, sem a necessidade de aulas ou avaliações”, explica.

Poderiam ter acesso ao benefício aqueles que preenchessem alguns requisitos, entre eles, estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal desde período anterior a 19 de fevereiro de 2022 e ter renda per capita de até meio salário mínimo ou renda total de até dois salários mínimos, bem como saber ler e escrever. Também era necessário que o cidadão morasse no Estado há, pelo menos, dois anos.

Primeiros efeitos

A CNH do Brasil, como foi apelidada a mudança para obtenção do documento, chegou com o objetivo de baratear o processo e, também, habilitar aqueles que já dirigiam ilegalmente sem habilitação. Já como efeito desta nova resolução, o Detran-MS oficializou uma das primeiras mudanças.

O exame de aptidão física e mental passa a custar R$ 75 e a avaliação psicológica, R$ 105, totalizando R$ 180, quase a metade do valor praticado anteriormente no Estado. Antes da adequação, Mato Grosso do Sul cobrava R$ 182,60 pelo exame psicológico e R$ 128,62 pelo médico, somando R$ 331,22.

A mudança atende à Portaria nº 927/2025 da Senatran, que estabeleceu em R$ 180 o teto máximo nacional para a cobrança conjunta dos exames médico e psicológico.

saúde

Academia e Pilates da UFMS abrem 540 vagas para 2026; veja como se inscrever

Inscrições vão 2 a 6 de fevereiro e aulas começam no dia 17

26/01/2026 11h45

Academia Escola da UFMS é equipada com vários aparelhos

Academia Escola da UFMS é equipada com vários aparelhos DIVULGAÇÃO/UFMS

Academia e Pilates na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) oferecem 540 vagas para estudantes, professores, técnicos-administrativos, colaboradores e a comunidade externa, em 2026.

São 500 vagas para musculação e 40 para pilates no câmpus Cidade Universitária, localizado em Campo Grande.

Podem se inscrever acadêmicos de graduação (faculdade) e pós-graduação (mestrado e doutorado), servidores, participantes do Programa Institucional Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi), colaboradores terceirizados e da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec) e a comunidade externa (população em geral).

O período de inscrição é de 2 a 6 de fevereiro. A adesão é semestral, ou seja, as aulas vão de fevereiro a julho. A academia e pilates são equipados com aparelhos semelhantes a estabelecimentos convencionais.

A taxa semestral é de:

  • R$ 250 para estudantes da UFMS (cerca de R$ 41 mensais)
  • R$ 250 para participantes da Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi) (cerca de R$ 41 mensais)
  • R$ 350 para servidores e colaboradores da UFMS (cerca de R$ 58 mensais)
  • R$ 350 para integrantes da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec) e seus familiares (cerca de R$ 58 mensais)
  • R$ 400 para o público externo (população em geral) (cerca de R$ 66 mensais)

O objetivo é proporcionar acesso à saúde, bem-estar e qualidade de vida  por um preço acessível e justo à população. Professores e estagiários são os responsáveis pelas aulas.

A diretora de Esporte e Lazer da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte (Proece), Edineia Ribeiro afirmou que a Academia Escola oferece saúde à população e ensino à acadêmicos.

"A Academia Escola cumpre, assim, um papel duplo: promove saúde à população e fortalece a formação acadêmica. O principal diferencial da Academia Escola é o acompanhamento qualificado e individualizado, realizado por estudantes do curso de Educação Física, sempre sob supervisão direta de professores. Isso garante ao usuário um atendimento seguro, atualizado e alinhado às boas práticas da área, ao mesmo tempo em que proporciona uma formação prática de excelência aos estudantes", disse a diretora.

INSCRIÇÃO

As inscrições vão de 2 a 6 de fevereiro e podem ser feitas neste site.

Confira o passo a passo da inscrição:

  1. Acesse este site
  2. Selecione a turma desejada
  3. Realize a inscrição
  4. Preencha os dados pessoais
  5. Emita a guia de pagamento
  6. Imprima o boleto
  7. Realize o pagamento
  8. Preencha o formulário no Sistema de Informação e Gestão de Projetos, com todos os dados e o comprovante de pagamento do boleto anexado
  9. Preencha a anamnese e prontidão para atividade física, disponível aqui

Danos ambientais

Fazenda em Bonito é multada em R$ 236 mil e investigada pelo MPMS

De 447,1954 hectares, 23,0434 foram atingidos por queima irregular e 424,1520 hectares apresentaram instalação de drenos sem licença ambiental

26/01/2026 11h15

Fazenda, localizada em Bonito (MS), com vegetação nativa queimada

Fazenda, localizada em Bonito (MS), com vegetação nativa queimada DIVULGAÇÃO/MPMS

Fazenda, localizada em Bonito (MS), é investigada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) e foi multada em R$ 236 mil pelo Instituto de Meio Ambiente (IMASUL).

O MPMS, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Bonito, instaurou inquérito civil para apurar possíveis danos ambientais na propriedade, como queima de vegetação nativa e a instalação de drenos sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

De acordo com o Imasul, a área total do local é de 447,1954 hectares, sendo que 23,0434 foram atingidos por queima irregular e 424,1520 hectares apresentaram a instalação de drenos sem licença ambiental.

Laudo de infração do MPMS apontou focos de queimada e limpeza de pastagem por meio de fogo, prática que é proibida.

De acordo com o Ministério Público, as condutas investigadas podem configurar degradação ambiental, nos termos da Política Nacional do Meio Ambiente e da Lei de Crimes Ambientais.

O inquérito civil abrange a coleta de documentos, informações técnicas, perícias e demais diligências.

Dependendo do resultado das investigações, o MP pode adotar o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), o ajuizamento de ação civil pública ou arquivamento do processo.

O MPMS notificou o proprietário para apresentar sua defesa, verificou a existência de licença ambiental válida para a propriedade, determinou a regularização dos drenos em 90 dias, solicitou informações ao Imasul sobre a situação do processo administrativo ambiental e requisitou a Polícia Civil a instauração de inquérito policial para apuração de possíveis crimes ambientais.

