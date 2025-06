CNPq investe R$ 1,8 milhão em pesquisadores de MS que atuaram no exterior

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) divulgou nesta terça-feira (3) o resultado final da chamada de Atração e Fixação de Talentos do programa Conhecimento Brasil, que trará de volta ao país cientistas nacionais que atualmente residem em 34 países.

Dois pesquisadores de Mato Grosso do Sul estão entre os 599 convocados da lista. Juntos, eles receberão um investimento de R$ 1.810.624,68 em seus projetos de pesquisa. O valor será destinado a remunerar os pesquisadores, as instituições e custear as despesas das pesquisas.

Pequisas selecionadas

O pesquisador Everton Vogel concluiu seu Ph.D. em Economia Rural e Desenvolvimento em 2022, na Georg-August-Universität Göttingen, na Alemanha.

Agora, como pós-doutorando, ele contribui para o projeto Integração de Sistemas Pecuários como Estratégia de Baixo Carbono na Produção de Proteína animal no Mato Grosso do Sul, realizado pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

O foco dessa pesquisa é a avaliação da sustentabilidade nas cadeias da agropecuária com o uso de indicadores de sustentabilidade e a análise da sustentabilidade do ciclo de vida.

O projeto de Everton foi aprovado no programa com uma nota final de 9,33 e receberá um investimento de R$ 977.624,84 para ser executado em até 5 anos.

Já o pesquisador Aldenor Batista da Silva Junior é Doutor em Psicologia pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), doutorado sanduíche concluído em 2024 no qual realizou estágio científico avançado de doutoramento em Políticas Públicas Educacionais no Programa Perspectivas Históricas na Universidade de Salamanca (USAL), na Espanha.

Atualmente, Aldenor ainda reside em Salamanca, onde é doutorando em Educação pela USAL, além de professor colaborador na universidade. No atual estudo, ele pesquisa museus pedagógicos.

O projeto de Aldenor foi aprovado no programa com uma nota final 7 e receberá um investimento de R$ 832.999,84, com prazo máximo de execução em até 5 anos.

Combate a fuga de cérebros

A fuga de cérebros, ou "brain drain" em inglês, refere-se à saída de profissionais altamente qualificados de um país para outros, geralmente em busca de melhores oportunidades de trabalho e de vida. O fenômeno é comum entre países com economias em desenvolvimento e países desenvolvidos, com os profissionais qualificados de países mais pobres migrando para países ricos.

Iso pode ser observado pela origem dos pesquisadores que irão retornar ao Brasil. A maior parte desses pesquisadores virá dos Estados Unidos (12,8%), Alemanha (7,3%), França (4,6%), Portugal e Inglaterra (4,1% cada), onde atuam em instituições de prestígio internacional, como Harvard, Karlsruhe, Oxford, Cambridge, Lisboa e Porto.

O programa Conhecimento Brasil foi lançado em julho do ano passado e já realizou duas chamadas públicas, nas quais mais de 2.500 pesquisadores alojados em 56 países demonstraram interesse em retornar ou cooperar cientificamente com instituições e empresas brasileiras.

De acordo com o presidente do CNPq, Ricardo Galvão, os números apontam que o Conhecimento Brasil foi bem aceitado pela comunidade científica brasileira.

“Felizmente, foi bem compreendida e aceita pela comunidade científica. Estamos satisfeitos por poder proporcionar oportunidades de retorno e de cooperação a nossos pesquisadores no exterior", afirmou.

Além disso, o Conselho Diretor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) aprovou, no último dia 28, a ampliação do programa Conhecimento Brasil, que passará a incluir, além da repatriação de talentos, investimentos voltados à fixação de jovens pesquisadores e recém-doutores com o objetivo de evitar a evasão científica.

