CNU 2025: resultado final já está disponível

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) divulgaram o resultado final da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) no início da tarde desta segunda-feira (16).
Foram divulgados no Diário Oficial da União (DOU) as classificações gerais dos candidatos do certame e as convocações para as demais etapas do processo seletivo.
Esse resultado faz parte da terceira rodada de confirmação de interesse dos candidatos aprovados.
O resultado ficou disponível às 15 horas (de MS) e os candidatos podem realizar a consulta individual através da Página de Acompanhamento, dentro do site da banca Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Próximos passos
As próximas fases seguirão os calendários de cada cargo. Para alguns, a fase se encerra com o resultado de aprovação.
No entanto, podem haver etapas complementares, como cursos, programas de formação, procedimentos de investigação social e funcional ou até defesa de memorial e prova oral.
Cada órgão e entidade é responsável pelos procedimentos administrativos para nomeação dos aprovados, respeitando o número de vagas, a ordem de classificação e os trâmites específicos de cada carreira.
A fase de cursos e programas de formação também estão sob responsabilidade de cada órgão responsável pelos cargos, com caráter eliminatório e classificatório.
Para os cargos que exigem investigação social e funcional, o procedimento tem caráter eliminatório e serve para verificar a veracidade do perfil dos candidatos para o exercício das funções.
Veja o calendário com as próximas etapas:
- Após 16 de março: início das convocações para nomeação, e, quando couber, para o procedimento de investigação social e funcional, a realização da defesa de memorial; prova oral e o curso ou programa de formação
- 17 a 24 de março: prazo para preenchimento da Ficha de Informações Pessoais, referente à fase de investigação social e funcional para o cargo de analista técnico de justiça e defesa
- 6 a 10 de abril: prazo para envio da documentação referente à defesa de memorial e prova oral.
CNU
As provas do Concurso Nacional Unificado (CNU) foram aplicada em todo o Brasil no dia 05 de outubro de 2025. Em Mato Grosso do Sul, os candidatos inscritos realizaram a prova em quatro cidades: Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas.
No total, em Mato Grosso do Sul, 7.933 candidatos se inscreveram para disputar as vagas. Somente em Campo Grande, foram 4.935 inscritos, que tiveram a prova aplicada na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).
No Estado, são 54 vagas distribuídas para cargos distribuídos entre Campo Grande e Ladário, com salários iniciais que vão de R$4.804,89 a R$8.215,07.
Em todo o País, são oferecidas 3.652 vagas, para cargos de níveis médio, técnico e superior, organizados em nove blocos temáticos. O chamado Enem dos Concursos registrou 761.528 inscrições confirmadas de pessoas inscritas de 4.951 municípios.
Confira as vagas por órgão e cidade de MS:
Comando da Marinha - Ladário
- Médico (Pediatria): 1 vaga - R$ 4.804,89 (20h semanais)
- Médico (Anestesiologia): 1 vaga - R$ 4.804,89 (20h semanais)
- Médico (Clínica Médica): 1 vaga - R$ 4.804,89 (20h semanais)
- Médico (Ginecologia e Obstetrícia): 1 vaga - R$ 4.804,89 (20h semanais)
Comando do Exército - Campo Grande
- Enfermeiro: 30 vagas - R$ 5.982,49 (40h semanais)
- Médico: 10 vagas - R$ 4.804,89 (20h semanais)
Agência Nacional de Mineração - Região Centro-Oeste
- Técnico em Atividades de Mineração: 9 vagas - R$ 8.053,32 (40h semanais) / Lotação pode ser em Goiás (GO), Mato Grosso do Sul (MS) ou Mato Grosso (MT).
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA)
- Engenheiro Agrônomo (Agronomia): 1 vaga por estado - R$ 8.215,07 (40h semanais) / Inclui vaga para Mato Grosso do Sul.