Colisão entre caminhonetes deixa dois mortos na BR-262 em MS

De MS Para o Mundo

Imagem do biólogo Gustavo Figueirôa foi compartilhada pelo astro de Hollywood em publicação sobre iniciativa internacional de US$ 500 milhões para recuperar espécies ameaçadas de extinção

Onça-pintada conhecida como Xingu, fotografada pelo sul-mato-grossense Gustavo Figueirôa no Pantanal, ganhou destaque nas redes sociais do ator Leonardo DiCaprio. Foto: Gustavo Figueirôa/Reprodução Instagram.

Uma fotografia de uma onça-pintada bebendo água no Pantanal, registrada pelo biólogo e fotógrafo sul-mato-grossense Gustavo Figueirôa, ganhou projeção internacional após ser compartilhada pelo ator Leonardo DiCaprio, um dos maiores nomes de Hollywood.

A imagem foi publicada nesta sexta-feira (16), no Instagram do artista, em uma postagem sobre iniciativas mundiais de proteção e recuperação de espécies ameaçadas de extinção.

O registro mostra o felino às margens de um rio, com os olhos direcionados à câmera e a língua tocando a superfície da água.

A cena, fotografada originalmente em 2021, voltou a ganhar destaque cinco anos depois, desta vez como ilustração de uma mensagem ambiental divulgada pelo astro norte-americano em parceria com a organização Re:wild.

Na publicação, DiCaprio destacou os compromissos anunciados durante a Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade (COP17), realizada em Yerevan, capital da Armênia, e defendeu a ampliação dos esforços internacionais para recuperar populações de animais ameaçados.

O ator ressaltou que impedir a extinção das espécies não é suficiente e que também são necessárias ações para recuperar populações que já sofreram reduções significativas.

A postagem chamou a atenção pela ligação com Mato Grosso do Sul. A fotografia utilizada pelo artista é de autoria de Gustavo Figueirôa, profissional ligado à conservação do Pantanal, que teve seu trabalho reconhecido internacionalmente e recebeu crédito na publicação.

Fotógrafo de MS registrou onça conhecida como Xingu

Embora tenha voltado aos holofotes nesta semana, a imagem foi capturada em junho de 2021, durante uma expedição pelo Pantanal.

Na ocasião, Gustavo Figueirôa acompanhava uma onça-pintada conhecida como Xingu, um macho que circulava pela região do Parque Estadual Encontro das Águas, nas proximidades de Porto Jofre, em Mato Grosso.

O registro aconteceu às margens do Rio São Lourenço, curso d'água que integra a região pantaneira próxima à divisa entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Durante a observação do animal, o fotógrafo conseguiu documentar diferentes momentos de seu comportamento, incluindo a cena em que a onça se aproximou da água e permaneceu olhando em direção à câmera.

Em entrevista concedida ao UOL na época, Figueirôa contou que acompanhou o felino por aproximadamente 40 minutos a uma hora e produziu mais de 250 fotografias durante o encontro.

Entre os registros, apenas seis foram considerados pelo profissional de qualidade excepcional, incluindo a imagem que se tornou conhecida nas redes sociais.

A fotografia ganhou repercussão ainda em 2021 pela imponência do animal e pelo ângulo do registro, que transmite a impressão de que a onça encara diretamente quem observa a imagem.

Cinco anos depois, o mesmo flagrante alcançou uma nova dimensão ao aparecer nas redes sociais de Leonardo DiCaprio, conhecido internacionalmente tanto pela carreira no cinema quanto pela atuação em causas ambientais.

Gustavo Figueirôa comemora reconhecimento internacional

A publicação foi recebida com entusiasmo pelo fotógrafo, que utilizou as redes sociais para celebrar o compartilhamento da imagem e destacar a importância das iniciativas de conservação apoiadas pelo ator.

Gustavo ressaltou o trabalho desenvolvido pela Re:wild, organização ambiental da qual Leonardo DiCaprio é cofundador, voltada à proteção da biodiversidade e à recuperação de espécies ameaçadas.

Ao comentar a repercussão, o fotógrafo também fez uma referência bem-humorada à trajetória cinematográfica do astro, especialmente ao filme Titanic, um dos maiores sucessos de sua carreira.

"Do Titanic à conservação da vida selvagem, fico feliz de ter cruzado seu caminho de alguma forma, nem que seja por uma foto!", escreveu.

Além de fotógrafo, Gustavo é biólogo, especialista em manejo e conservação da fauna silvestre e em comunicação pública da ciência.

Desde 2019, integra o Instituto SOS Pantanal, organização dedicada à conservação do bioma, onde atualmente ocupa o cargo de diretor de Comunicação e Engajamento.

Sua trajetória reúne trabalhos de documentação da fauna, divulgação científica, prevenção de incêndios florestais e participação em iniciativas voltadas à proteção dos animais silvestres.

A repercussão da fotografia representa, assim, não apenas o reconhecimento de um registro produzido no Pantanal, mas também a visibilidade internacional do trabalho desenvolvido por profissionais ligados à conservação ambiental.

Leonardo DiCaprio destaca iniciativa de US$ 500 milhões

A fotografia de Gustavo Figueirôa foi compartilhada por Leonardo DiCaprio durante a divulgação de duas iniciativas internacionais voltadas à proteção e recuperação de espécies ameaçadas de extinção.

Uma delas é a Coalizão de Ação para Recuperar Espécies Ameaçadas (CARES), liderada pela Armênia e pela Colômbia, com a participação de 17 governos, incluindo o Brasil.

A outra é a Species Recovery Alliance, formada por nove organizações e financiadores, entre eles a Re:wild, que anunciaram um compromisso superior a US$ 500 milhões ao longo de cinco anos para apoiar projetos de conservação e recuperação de espécies.

Os anúncios ocorreram nesta sexta-feira (16), em Yerevan, na Armênia, durante a programação preparatória da COP17, prevista para começar em 19 de outubro.

Astro de Hollywood visitou Pantanal de MS em agosto

A ligação de Leonardo DiCaprio com o Pantanal sul-mato-grossense também ganhou destaque recentemente.

No fim de agosto deste ano, o ator esteve em Mato Grosso do Sul e se hospedou na Fazenda Caiman, localizada no município de Miranda.

A visita ocorreu durante uma passagem pelo Brasil e teve entre seus objetivos conhecer iniciativas de preservação da fauna e da flora pantaneira.

Reconhecida por desenvolver atividades de ecoturismo e apoiar projetos ambientais, a propriedade mantém ligação com ações de conservação da biodiversidade, incluindo a proteção da onça-pintada.

A presença do ator no Estado despertou atenção pela relação entre sua atuação ambiental e os projetos desenvolvidos na região.

Agora, pouco mais de um mês depois da visita, o Pantanal voltou a ganhar espaço nas redes sociais de DiCaprio por meio da fotografia de um profissional ligado a Mato Grosso do Sul.

O episódio reforça a capacidade da fotografia de natureza de ultrapassar fronteiras e chamar a atenção para a conservação de um dos biomas mais importantes do Brasil, cuja biodiversidade também enfrenta ameaças decorrentes de incêndios florestais, perda de habitats e pressões sobre os ecossistemas.