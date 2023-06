Colisão frontal entre carro e caminhão mata motorista na saída para Cuiabá/Rochedinho

salário-base

Enfermeiros organizam manifestações em Campo Grande para cobrar pagamento integral aos 30.655 trabalhadores da área que atuam em Mato Grosso do Sul

Manifestações de enfermeiros em Campo Grande cobram do governo do Estado o cumprimento do pagamento integral do piso nacional da enfermagem. De acordo com o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), em Mato Grosso do Sul, 30.655 trabalhadores da área devem receber o novo piso salarial, sendo 9.379 enfermeiros, 3.162 auxiliares e 18.113 técnicos de enfermagem.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social de Mato Grosso do Sul (SintssMS), por meio do vice-presidente, Ricardo Bueno, um projeto de lei enviado pelo governo interfere no pagamento, pois a intenção é somar salário e adicional, e não a implantação no salário-base.

“O governo alega que nós já recebemos o piso, mas quando se faz a somatória nós discordamos disso”, frisou Bueno.

Ainda de acordo com o sindicato, o governo alega que o piso da enfermagem já estaria vigente, por conta de um reajuste de 5% no salário-base dos enfermeiros que foi feito em maio deste ano.

“O governo quer somar um adicional de função, de uma lei de 2002, que diz que o nosso adicional de função é por dedicação exclusiva, e quer tirar esse trecho, porque tudo o que fica no artigo fica como se fosse de subsídios. Dando ao governo, na discussão, argumentos como se recebêssemos o piso”, declarou Bueno em sua fala na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems).

Procurada pela reportagem do Correio do Estado, a Secretaria de Estado de Administração (SAD) informou por meio de nota que aguarda o decorrer do julgamento do piso nacional da enfermagem, feito pelo Supremo Tribunal Federal (STF), para então tomar providências.

“O Estado aguarda a conclusão do julgamento do referendo da medida cautelar proferida na ADI [Ação Direta de Inconstitucionalidade] nº 7.222, para providências que decorrerem dessa decisão”, declarou.

Em voto conjunto na ADI nº 7.222, os ministros Luís Roberto Barroso, relator do processo, e Gilmar Mendes confirmaram a decisão que em maio deste ano restabeleceu o piso salarial nacional de profissionais de enfermagem previsto na Lei nº 14.434/2022 e fixou as diretrizes para a sua implementação.

Os ministros explicitam as regras para o pagamento do piso, pois, conforme a decisão, não há uma fonte segura para custear os encargos financeiros impostos aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para além de 2023, para o qual foi aberto crédito especial.

Eles ressaltam que caso não haja uma fonte para tais custos não será exigível dos entes subnacionais (governos de Estado e município) o cumprimento do piso.

Conforme já informado pelo Correio do Estado, em maio, o governo de MS e as 79 prefeituras sul-mato-grossenses receberam R$ 116 milhões do Ministério da Saúde, divididos em nove parcelas, para complementação do pagamento do piso salarial de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras.

O recurso atende a rede SUS, incluindo as entidades filantrópicas. Os maiores valores são para Campo Grande, com R$ 46,9 milhões, e Dourados, com R$ 20,6 milhões.

Os montantes foram definidos por meio da Portaria nº 597 da Pasta, publicada em edição extraordinária do Diário Oficial da União, após o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionar lei que garante crédito especial de R$ 7,3 bilhões para atender esses profissionais. O valor foi aprovado pelo Congresso Nacional no fim do mês de abril, para destravar a aplicação do piso para as categorias.

CAMPO GRANDE

O piso salarial de enfermeiros na Capital foi aprovado durante sessão pela Câmara Municipal no dia 15 deste mês.

Com a aprovação inicial da proposta, os vereadores buscam que a prefeitura pague o novo valor aos profissionais da enfermagem assim que os montantes do Fundo forem liberados.

Com relação ao pagamento do piso, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) afirma que a prefeitura ainda aguarda diretrizes do Ministério da Saúde.

“O governo federal, por meio do Ministério da Saúde, está realizando o estudo do impacto financeiro para realizar repasse aos estados e municípios, contribuindo, desta forma, para subsidiar parte da concessão do benefício aos profissionais. Desta forma, a prefeitura também deve aguardar o posicionamento do órgão federal”, informou a Sesau em nota.

Os profissionais foram ao auditório do plenário da Alems, nesta terça-feira, para cobrar a implementação do piso salarial da categoria. Nesta quinta-feira, o Sindicato dos Trabalhadores na Área de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Siems) fará novas manifestações na Praça do Rádio Clube, aderindo à paralisação nacional da enfermagem que suspende atividades assistenciais.

HOSPITAIS

A reportagem do Correio do Estado entrou em contato com hospitais públicos e particulares de Campo Grande para entender como anda o processo de pagamento do piso salarial dos enfermeiros nas instituições.

A Santa Casa de Campo Grande respondeu em nota que “o salário dos enfermeiros da Santa Casa está de acordo com o piso, e os auxiliares e técnicos recebem conforme acordo coletivo”.

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul não se pronunciou oficialmente sobre o cumprimento do piso, apenas pediu para que o assunto fosse questionado com a Secretaria de Estado de Administração.

A Unimed Campo Grande informou que “está empenhada em cumprir a legislação vigente, mantendo a qualidade do quadro de profissionais de enfermagem sem perder a excelência no atendimento aos nossos beneficiários e mantendo o equilíbrio econômico-financeiro da operadora”.

De acordo com o Hospital Universitário Maria Pedrossian (Humap), a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) paga aos enfermeiros um valor acima do piso estabelecido, com o salário-base de enfermeiros em R$ 6.545,99 e de técnico de enfermagem em R$ 3.382,26.

SAIBA

No levantamento feito pelo Coren-MS, seis cidades de MS pagam o piso na rede pública. Conforme informado pelo conselho, as cidades de Amambai, Bela Vista, Jaraguari, Paraíso da Águas, Nova Alvorada do Sul e São Gabriel do Oeste cumprem o pagamento do piso.