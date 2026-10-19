Com 13 mil doses prestes a vencer, MS amplia vacina contra meningite

Aplicação de vacina em unidade de saúde; Mato Grosso do Sul ampliou temporariamente o público de imunização contra a meningite para aproveitar cerca de 13 mil doses próximas do vencimento. - Foto: Foto: Bruno Rezende/Governo de MS.

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Com cerca de 13 mil doses da vacina meningocócica ACWY próximas do vencimento, o Governo de Mato Grosso do Sul decidiu ampliar temporariamente o público que poderá receber o imunizante contra a doença meningocócica. A medida ocorre após o Estado registrar 20 casos confirmados da doença e uma morte entre janeiro e setembro deste ano.

A decisão consta na Resolução nº 1.063 da Secretaria de Estado de Saúde (SES), publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (19), e busca evitar o desperdício de vacinas que perderão a validade em menos de duas semanas.

De acordo com o documento, o levantamento realizado pela rede estadual de imunização identificou aproximadamente 13 mil doses da vacina ACWY armazenadas nas redes de frio municipais, com prazo de validade até 31 de outubro de 2026.

Diante da proximidade do vencimento, a Secretaria de Saúde estabeleceu uma estratégia excepcional para ampliar a utilização dos estoques, permitindo que novos grupos sejam contemplados, desde que respeitada a prioridade de vacinação estabelecida pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Entre os públicos que poderão ser beneficiados estão adolescentes de 15 a 17 anos e trabalhadores da saúde, além de crianças de três e cinco meses, que poderão receber a vacina ACWY em substituição à meningocócica C.

A ampliação, entretanto, não será automática para todos esses grupos. A oferta dependerá da quantidade de doses disponíveis em cada município e do cumprimento das condições estabelecidas na resolução.

Vacinas vencem no fim de outubro

O principal fator que motivou a ampliação é o prazo de validade de parte do estoque de imunizantes disponível em Mato Grosso do Sul.

Segundo a SES, aproximadamente 13 mil doses da vacina meningocócica ACWY possuem vencimento marcado para 31 de outubro, o que estabelece um período curto para utilização dos imunizantes.

A resolução foi publicada a menos de duas semanas dessa data, aumentando a necessidade de intensificar a vacinação para aproveitar os estoques ainda dentro do prazo de validade.

Antes de estabelecer a medida, o Estado realizou consulta e obteve autorização do Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde, para ampliar excepcionalmente os grupos atendidos.

A estratégia busca conciliar dois objetivos: aumentar a proteção da população contra a doença meningocócica e evitar que vacinas disponíveis na rede pública sejam descartadas por vencimento.

A autorização, porém, está limitada aos lotes identificados pela Secretaria de Saúde, que possuem validade até o último dia deste mês.

A resolução não detalha quantas dessas doses estão disponíveis especificamente em Campo Grande nem apresenta a distribuição completa dos estoques entre os municípios sul-mato-grossenses.

Quem poderá receber a vacina?

A ampliação temporária da vacinação prioriza crianças menores de cinco anos e adolescentes de 11 a 14 anos que ainda não foram imunizados ou estão com o esquema vacinal incompleto.

A medida também permite substituir temporariamente a vacina meningocócica C pela ACWY nas doses previstas para bebês de três e cinco meses.

Adolescentes de 15 a 17 anos poderão ser contemplados, desde que os grupos prioritários tenham sido atendidos, a cobertura vacinal seja satisfatória e existam doses disponíveis.

A vacinação poderá ser estendida ainda a profissionais da saúde, especialmente os que atendem pacientes com suspeita de meningite, caso sobrem imunizantes.

A ampliação está autorizada desde esta segunda-feira (19), mas cada município definirá sua aplicação conforme a disponibilidade de doses. Os lotes incluídos na medida vencem em 31 de outubro.

MS registrou 20 casos e uma morte

Entre janeiro e 9 de setembro de 2026, Mato Grosso do Sul confirmou 20 casos de doença meningocócica e uma morte, segundo dados apresentados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Do total de registros, 11 foram provocados pelo meningococo do sorogrupo B, sete pelo sorogrupo C e dois pelo sorogrupo W. A única morte registrada ocorreu entre os pacientes infectados pelo sorogrupo B.

Os sorogrupos representam diferentes classificações da bactéria Neisseria meningitidis, responsável pela doença meningocócica. Essa divisão considera características da cápsula que envolve a bactéria e não significa que um grupo seja necessariamente mais grave que outro.

O sorogrupo B, responsável pela maioria dos casos registrados em MS, não é coberto pela vacina meningocócica ACWY e exige um imunizante específico para sua prevenção.

Já o sorogrupo C, com sete casos confirmados, está entre os tipos contemplados tanto pela vacina meningocócica C quanto pela ACWY. O sorogrupo W, identificado em dois pacientes, também é coberto pela vacina ACWY.

O imunizante ACWY oferece proteção contra quatro sorogrupos da bactéria: A, C, W e Y. Entretanto, os dados apresentados pelo Estado não registram casos dos sorogrupos A e Y no período analisado.

Independentemente do sorogrupo, a doença meningocócica pode evoluir rapidamente para quadros graves, como meningite e infecção generalizada, provocando sequelas permanentes e até a morte. Por isso, a vacinação e o diagnóstico precoce são fundamentais para reduzir os riscos à população.

Vacinação é uma das principais formas de prevenção

A vacinação é uma das principais medidas de prevenção contra a doença meningocócica. Pelo calendário nacional, crianças recebem a vacina meningocócica C aos três e cinco meses, com reforço da ACWY aos 12 meses. Adolescentes de 11 a 14 anos também têm direito ao imunizante.

Com a nova resolução, Mato Grosso do Sul poderá ampliar temporariamente a vacinação para outros públicos, conforme a disponibilidade dos estoques e o atendimento dos grupos prioritários.

A medida já está em vigor e contempla quatro lotes de vacinas com validade até 31 de outubro de 2026. A população deve consultar as unidades de saúde para verificar a disponibilidade das doses.