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Com 13 mil doses prestes a vencer, MS amplia vacina contra meningite

Após registrar 20 casos e uma morte pela doença, Estado amplia temporariamente vacinação para novos públicos; doses vencem em 31 de outubro.

Welyson Lucas

19/10/2026 - 17h05
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Com cerca de 13 mil doses da vacina meningocócica ACWY próximas do vencimento, o Governo de Mato Grosso do Sul decidiu ampliar temporariamente o público que poderá receber o imunizante contra a doença meningocócica. A medida ocorre após o Estado registrar 20 casos confirmados da doença e uma morte entre janeiro e setembro deste ano.

A decisão consta na Resolução nº 1.063 da Secretaria de Estado de Saúde (SES), publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (19), e busca evitar o desperdício de vacinas que perderão a validade em menos de duas semanas.

De acordo com o documento, o levantamento realizado pela rede estadual de imunização identificou aproximadamente 13 mil doses da vacina ACWY armazenadas nas redes de frio municipais, com prazo de validade até 31 de outubro de 2026.

Diante da proximidade do vencimento, a Secretaria de Saúde estabeleceu uma estratégia excepcional para ampliar a utilização dos estoques, permitindo que novos grupos sejam contemplados, desde que respeitada a prioridade de vacinação estabelecida pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Entre os públicos que poderão ser beneficiados estão adolescentes de 15 a 17 anos e trabalhadores da saúde, além de crianças de três e cinco meses, que poderão receber a vacina ACWY em substituição à meningocócica C.

A ampliação, entretanto, não será automática para todos esses grupos. A oferta dependerá da quantidade de doses disponíveis em cada município e do cumprimento das condições estabelecidas na resolução.

Vacinas vencem no fim de outubro

O principal fator que motivou a ampliação é o prazo de validade de parte do estoque de imunizantes disponível em Mato Grosso do Sul.

Segundo a SES, aproximadamente 13 mil doses da vacina meningocócica ACWY possuem vencimento marcado para 31 de outubro, o que estabelece um período curto para utilização dos imunizantes.

A resolução foi publicada a menos de duas semanas dessa data, aumentando a necessidade de intensificar a vacinação para aproveitar os estoques ainda dentro do prazo de validade.

Antes de estabelecer a medida, o Estado realizou consulta e obteve autorização do Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde, para ampliar excepcionalmente os grupos atendidos.

A estratégia busca conciliar dois objetivos: aumentar a proteção da população contra a doença meningocócica e evitar que vacinas disponíveis na rede pública sejam descartadas por vencimento.

A autorização, porém, está limitada aos lotes identificados pela Secretaria de Saúde, que possuem validade até o último dia deste mês.

A resolução não detalha quantas dessas doses estão disponíveis especificamente em Campo Grande nem apresenta a distribuição completa dos estoques entre os municípios sul-mato-grossenses.

Quem poderá receber a vacina?

A ampliação temporária da vacinação prioriza crianças menores de cinco anos e adolescentes de 11 a 14 anos que ainda não foram imunizados ou estão com o esquema vacinal incompleto.

A medida também permite substituir temporariamente a vacina meningocócica C pela ACWY nas doses previstas para bebês de três e cinco meses.

Adolescentes de 15 a 17 anos poderão ser contemplados, desde que os grupos prioritários tenham sido atendidos, a cobertura vacinal seja satisfatória e existam doses disponíveis.

A vacinação poderá ser estendida ainda a profissionais da saúde, especialmente os que atendem pacientes com suspeita de meningite, caso sobrem imunizantes.

A ampliação está autorizada desde esta segunda-feira (19), mas cada município definirá sua aplicação conforme a disponibilidade de doses. Os lotes incluídos na medida vencem em 31 de outubro.

MS registrou 20 casos e uma morte

Entre janeiro e 9 de setembro de 2026, Mato Grosso do Sul confirmou 20 casos de doença meningocócica e uma morte, segundo dados apresentados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Do total de registros, 11 foram provocados pelo meningococo do sorogrupo B, sete pelo sorogrupo C e dois pelo sorogrupo W. A única morte registrada ocorreu entre os pacientes infectados pelo sorogrupo B.

Os sorogrupos representam diferentes classificações da bactéria Neisseria meningitidis, responsável pela doença meningocócica. Essa divisão considera características da cápsula que envolve a bactéria e não significa que um grupo seja necessariamente mais grave que outro.

O sorogrupo B, responsável pela maioria dos casos registrados em MS, não é coberto pela vacina meningocócica ACWY e exige um imunizante específico para sua prevenção.

Já o sorogrupo C, com sete casos confirmados, está entre os tipos contemplados tanto pela vacina meningocócica C quanto pela ACWY. O sorogrupo W, identificado em dois pacientes, também é coberto pela vacina ACWY.

O imunizante ACWY oferece proteção contra quatro sorogrupos da bactéria: A, C, W e Y. Entretanto, os dados apresentados pelo Estado não registram casos dos sorogrupos A e Y no período analisado.

Independentemente do sorogrupo, a doença meningocócica pode evoluir rapidamente para quadros graves, como meningite e infecção generalizada, provocando sequelas permanentes e até a morte. Por isso, a vacinação e o diagnóstico precoce são fundamentais para reduzir os riscos à população.

Vacinação é uma das principais formas de prevenção

A vacinação é uma das principais medidas de prevenção contra a doença meningocócica. Pelo calendário nacional, crianças recebem a vacina meningocócica C aos três e cinco meses, com reforço da ACWY aos 12 meses. Adolescentes de 11 a 14 anos também têm direito ao imunizante.

Com a nova resolução, Mato Grosso do Sul poderá ampliar temporariamente a vacinação para outros públicos, conforme a disponibilidade dos estoques e o atendimento dos grupos prioritários.

A medida já está em vigor e contempla quatro lotes de vacinas com validade até 31 de outubro de 2026. A população deve consultar as unidades de saúde para verificar a disponibilidade das doses.

Força-tarefa

TJMS inicia mutirão para conciliar 375 processos judiciais bancários nesta semana

Do total de processos incluídos no mutirão, 167 são relacionados ao Bradesco, 139 ao Santander, 49 ao Agibank e 20 ao Banco do Brasil

19/10/2026 18h15

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Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) realizou nesta segunda-feira (19) a abertura do "mutirão bancário", iniciativa busca ampliar as possibilidades de acordo entre consumidores e instituições financeiras em 375 processos judiciais. 

Do total de processos incluídos no mutirão, 167 são relacionados ao Bradesco, 139 ao Santander, 49 ao Agibank e 20 ao Banco do Brasil.

As audiências ocorrem de forma híbrida (presencial e por videoconferência) até sexta-feira (23) e serão conduzidas por conciliadoras e mediadoras que integram a equipe de trabalho do Nupemec.

A ação parte de uma cooperação técnica firmada pelo Fórum Nacional de Mediação e Conciliação (Fonamec) com instituições bancárias e integra uma mobilização para a realização de ações semelhantes nos tribunais brasileiros, iniciativa que também ocorre em outros estados, como Goiás.

Mesmo diante da complexidade de algumas demandas bancárias, a expectativa é promover o diálogo entre as partes e construir soluções consensuais.

O mutirão ocorre alinhado aos objetivos da gestão do coordenador-geral do Nupemec, desembargador José Ale Ahmad Netto, de ampliar a resolução consensual de conflitos no Poder Judiciário estadual, cuja iniciativa conta com o apoio do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Dorival Renato Pavan.

Eleições 2026

MP aciona TSE para que eleitor seja avisado por WhatsApp sobre mudança em locais de votação

Dados atualizados no domingo, 18, registram alteração de endereço de 1.397 seções em todo o País

19/10/2026 18h09

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TSE

TSE Foto: Arquivo

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O Ministério Público Eleitoral sugeriu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta segunda-feira, 19, que notifique eleitores por WhatsApp ou SMS sobre as mudanças nos locais de votação do segundo turno, marcado para domingo, 25.

O órgão também propõe a instalação de avisos nos prédios que deixaram de receber eleitores e a presença de equipes para orientar a população no dia da votação.

As medidas foram sugeridas em ofício enviado pelo vice-procurador-geral Eleitoral, Alexandre Espinosa Bravo Barbosa, ao presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques. O documento recomenda a adoção de um protocolo nacional para ampliar a divulgação das alterações, em razão do prazo curto até a votação.

Mais de 402 mil eleitores afetados

Dados do TSE atualizados no domingo, 18, registram alteração de endereço de 1.397 seções eleitorais em todo o País, o que afeta 402.599 eleitores.

Em atualização anterior, no mesmo dia, o número era de 2.033 seções, com cerca de 592 mil eleitores. De acordo com a corte, as mudanças foram feitas pelas zonas eleitorais por danos causados por chuvas, reformas não concluídas, problemas de acessibilidade e falhas no fornecimento de energia elétrica.

O ofício sugere que o TSE consolide, o mais rápido possível, a lista oficial das seções efetivamente transferidas e notifique os eleitores por canais oficiais, como o aplicativo e-Título.

O envio de mensagens por WhatsApp ou SMS é recomendado caso seja tecnicamente viável. O documento propõe ainda que o TSE e os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) destaquem, na página inicial de seus sites, links para consulta dos endereços atualizados.

No domingo, a coligação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também pediu ao TSE providências para ampliar a divulgação das mudanças e facilitar o deslocamento dos eleitores. A campanha citou a abstenção de 21,08% no primeiro turno e afirmou que a comunicação insuficiente sobre os novos endereços poderia dificultar o comparecimento às urnas.

TRE X TSE

Os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) divulgaram nota conjunta sobre o tema, dirigida ao presidente do TSE. No documento, o Colégio de Presidentes dos TREs afirma que cabe aos TREs alterar os locais de votação, apenas quando absolutamente necessário, e que o TSE não tem ingerência sobre essas mudanças.

Segundo a nota, os motivos são situações climáticas extremas, problemas de infraestrutura nos prédios e questões de segurança pública. Os dados são enviados pelos cartórios eleitorais pelo sistema Elo e divulgados pelo TSE.

Os tribunais informam que, em 2022, 5.822 locais de votação foram alterados em todo o País. Neste ano, mesmo com o fenômeno Super El Niño, os dados disponíveis até agora indicam redução expressiva em relação a esse total. A diretriz dos TREs é não alterar o local de votação entre os turnos sempre que possível.

A Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor confira o local de votação no aplicativo e-Título ou na opção “onde votar” do Autoatendimento Eleitoral, nos portais do TSE e dos TREs. As seções com alteração também podem ser consultadas na página de estatísticas eleitorais do TSE. Os 27 TREs devem divulgar, até o dia do segundo turno, os locais eventualmente modificados por todos os meios disponíveis.

O TSE informou que as transferências são decididas pelas zonas eleitorais, conforme as condições de cada município, e que a mudança de prédio não significa redução de seções nem prejuízo aos eleitores.
 

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