Com 142 mil turistas, Bonito tem o melhor semestre em 10 anos

Dados divulgados pelo Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB) apontam que o município recebeu 142.854 turistas entre 1º de janeiro e 30 de junho de 2025.

O número é o maior em 10 anos e 7,43% maior do que o mesmo período de 2024.

Confira os números detalhados, por semestre, ano a ano:

ANO SEMESTRE NÚMERO DE TURISTAS 2015 janeiro a junho 90.649 2016 janeiro a junho 102.762 2017 janeiro a junho 93.454 2018 janeiro a junho 92.456 2019 janeiro a junho 101.450 2020 janeiro a junho 51.129 2021 janeiro a junho 69.895 2022 janeiro a junho 121.044 2023 janeiro a junho 142.147 2024 janeiro a junho 132.979 2025 janeiro a junho 142.854

* Dados: Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB)

ANO NÚMERO TOTAL DE TURISTAS 2015 204.298 2016 212.817 2017 201.219 2018 201.215 2019 209.568 2020 145.219 2021 205.460 2022 280.391 2023 313.116 2024 290.806 2025 142.854 até 30 de junho*

* Dados: Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB)

Conforme o levantamento, a maioria dos turistas brasileiros que visitaram Bonito são dos estados de São Paulo (36,36%), Paraná (9,13%), Rio de Janeiro (8,17%), Santa Catarina (7,44%), Rio Grande do Sul (6,46%), Mato Grosso do Sul (5,75%), Minas Gerais (5,15%), entre outros.

As regiões do Brasil que mais visitaram a cidade são Sudeste (56,79%), Sul (25,51%), Centro-Oeste (9,71%), Nordeste (6,75%) e Norte (1,24%).

Já os turistas estrangeiros que visitaram o município são dos países do Paraguai (1,83%), Estados Unidos (0,87%), Argentina (0,85%), Holanda (0,77%), Alemanha (0,72%), França (0,58%), entre outros.

Estima-se que, do total de visitantes (142.854) que estiveram em Bonito e região no mês junho de 2025, 15.315 desembarcaram no aeroporto de Bonito-MS.

Números indicam que os atrativos turísticos do município receberam 437.447 visitas no primeiro semestre deste ano, crescimento de 4,9% em comparação ao mesmo período de 2024, que teve 417.065 visitações. A taxa de ocupação dos hotéis ficou em 33% no mês de junho.

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues (PSDB), associou os números positivos aos eventos culturais e aumento do número de voos, além disso, afirmou que o destino se consolida como referência em ecoturismo.

"O município de Bonito sempre está trazendo, fazendo eventos, fomentando a economia aqui. De cada evento que traz, vem turista a mais. O aeroporto nosso ajuda a trazer bastantes [turistas]. Os voos que aumentaram também, agora a partir de setembro vai ter a Latam a mais aqui. A cidade, quanto mais a gente fomenta a economia aqui de eventos, fomenta a rede hoteleira e tudo, por isso que cresce. Mas assim, é um impacto bom em comparar do ano passado, espero que melhore cada vez mais", disse o chefe do executivo municipal.

Em entrevista ao Correio do Estado, diretor da Fundação de Turismo (Fundtur-MS), Bruno Wendling, comemorou o aumento percentual do primeiro semestre de 2025.

"A gente está bem feliz com o resultado desse aumento de 7% do primeiro semestre comparado com o ano passado. O primeiro ponto que a gente já estava esperando já foram os feriados do primeiro semestre, os feriados são muito importantes eles foram bem generosos, vários feriados que possibilitaram que o público nacional pudesse vir a Bonito, já que é um destino de lazer, de férias. E também muita promoção nos mercados nacional e internacional pela Fundação de Turismo em apoio, em parceria com o município, a prefeitura e o trade que vem cada vez mais atuando na promoção dos seus empreendimentos, impulsionando a promoção no mercado online", explicou Wendling.

BONITO

Bonito é o principal destino turístico de Mato Grosso do Sul. A cidade é conhecida popularmente como Capital do Ecoturismo.

Está localizada na região sudoeste de Mato Grosso do Sul, a 297 quilômetros de Campo Grande. Foi fundada em 2 de outubro de 1948 e completará 77 anos em 2025.

De acordo com dados divulgados pela Prefeitura Municipal de Bonito, a área territorial do município é de 5.378,939 km². As principais atividades econômicas da região são turismo e agropecuária.

Duas linhas aéreas brasileiras operam em Bonito: Gol e Latam (vai começar a operar a partir de 3 de setembro de 2025) .

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE - 2022), a cidade tem 23.659 habitantes.

O município recebeu esse nome por herança da Fazenda Rincão Bonito, de onde o distrito foi desmembrado.

Foi fundada em 1927 e com a criação do território Federal de Ponta Porã, pelo Decreto-Lei nº 5.839, de 21 de setembro de 1943, é lhe anexado como Distrito de Paz de Miranda.

Mas, tornou-se município apenas em 2 de outubro de 1948, ainda pertencente ao estado de Mato Grosso. Em 1977, o município passou a fazer parte do atual estado de Mato Grosso do Sul, após divisão do território.

PASSEIOS

Bonito-Serra da Bodoquena possuem diversos passeios para todas as idades, gostos e bolsos.

A cidade possui rios de águas cristalinas, cavernas/grutas secas e alagadas, cachoeiras, trilhas, balneários, observatórios naturais, flutuação e mergulho em rios, praias de água doce, boia cross e aquários.

Os passeios variam de R$90,00 a R$1.900,00.