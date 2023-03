Com 21 mil turistas, Bonito bate recorde de visitação e tem o melhor mês de fevereiro em 9 anos

Bonito é o principal destino turístico de Mato Grosso do Sul - Alvaro Rezende - ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

Dados divulgados pelo Observatório do Turismo e Eventos de Bonito-MS (OTEB) apontam que o município turístico, localizado a 297 quilômetros de Campo Grande, recebeu 21.883 turistas no mês de fevereiro de 2023.

O número é o maior, se comparado ao mesmo mês dos últimos nove anos. Mesmo com a chuva, o município bateu recorde de visitantes no mês passado.

Confira o número de visitantes que Bonito recebeu no mês de fevereiro dos anos de 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015:

FEVEREIRO/ANO NÚMERO DE TURISTAS 2015 14.670 2016 16.070 2017 16.290 2018 15.376 2019 14.576 2020 13.151 2021 11.066 2022 15.861 2023 *** 21.883 ***

Do total de turistas que visitaram Bonito e região, 6,11% desembarcaram pelo aeroporto. Maior parte das visitas ocorrem no domingo (22%), seguido de sábado (19%), segunda (17%), terça (13%), quinta (11%), quarta (11%) e sexta (8%).

Conforme o levantamento, a maioria dos turistas brasileiros que visitaram Bonito no mês de fevereiro de 2023 são dos estados de São Paulo (31,73%), Paraná (13,62%), Rio de Janeiro (10,65%), Mato Grosso do Sul (8%), Santa Catarina (7,97%), Rio Grande do Sul (7,42%), Minas Gerais (4,17%), entre outros.

Já os turistas estrangeiros que visitam o município são dos países do Paraguai (3%), Alemanha (0,74%), Argentina (0,73%), Bolívia (0,64%), Estados Unidos da América (0,49%), entre outros.

O ponto facultativo de Carnaval, celebrado entre os dias 18 e 22 de fevereiro, é um dos fatores responsáveis pela grande demanda de turistas. A taxa de ocupação de hotéis neste período ficou em 76%.

O número de turistas poderia ser ainda maior caso os temporais não tivessem atingido o município.

O Correio do Estado entrou em contato com a secretária municipal de turismo, Juliane Salvadori, para comentar os dados. Mas, até o fechamento desta reportagem, não foi respondido.

TEMPORAL

Fortes chuvas atingiram Bonito, principal destino turístico de Mato Grosso do Sul, na segunda quinzena de fevereiro.

O município registrou 495 milímetros de chuva no mês passado e teve que decretar situação de emergência. A média pluviométrica esperada para o mês era de 140 mm, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Os rios Miranda, Taquari e Formoso transbordaram, além de córregos. Ao todo, 10 famílias ficaram desabrigadas, 29 desalojadas e 20 casas ficaram ilhadas.

Houve estragos em estradas, pavimentação, pontes e plantações. Os temporais também prejudicaram passeios, que tiveram que ser cancelados e remarcados.

Governador do Estado, Eduardo Riedel (PSDB), chegou a sobrevoar a região, de helicópeto, para estimar o estrago causado pelas chuvas .

Ele estava acompanhado do secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha; secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), Hélio Peluffo e do secretário de Estado de Meio Ambiente (Semadesc), Jaime Verruck.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, a chuva desanimou turistas e causou prejuízos milionários na cidade .

“Um levantamento preliminar aponta prejuízos de pelo menos R$ 350 mil em deques e passarelas no passeio do Parque das Cachoeiras. Outros empresários tiveram prejuízos acima de R$ 1 milhão, e com isso estou citando o prejuízo de apenas um passeio”, disse o prefeito do município, Josmail Rodrigues (PSB).

Portanto, o número de turistas poderia ser ainda maior caso os temporais não tivessem atingido o município.

TURISMO

Bonito, cidade localizada a 297km de Campo Grande, é o principal destino turístico de Mato Grosso do Sul. A cidade é conhecida como Capital do Ecoturismo.

A cidade possui rios de águas cristalinas, cavernas/grutas secas e alagadas, cachoeiras, trilhas, balneários, observatórios naturais, flutuação e mergulho em rios, praias de água doce, boia cross, aquários. Os passeios variam de R$50,00 a R$1.200,00.

Alguns dos passeios são:

Gruta do Lago Azul – cartão postal da cidade

Grutas de São Miguel

Grita São Mateus

Gruta do Mimoso (nova atração)

Abismo Anhumas

Balneário Municipal

Nascente Azul

Lagoa Misteriosa

Rio Sucuri

Boca da Onça

Cachoeiras da Serra da Bodoquena

Balneário do Sol

Buraco das Araras

Praia da Figueira

Projeto Jiboia

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, os passeios foram paralisados por conta das chuvas de fevereiro, mas, já voltaram ao normal .

Quem foi afetado teve a possibilidade de remarcar ou receber reembolso.