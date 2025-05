Com 3 mil alianças, catedral inicia vendas do bolo de Santo Antônio

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Os convites para o tradicional bolo de Santo Antônio já estão à venda em Campo Grande. Neste ano, três mil alianças estarão inseridas nos bolos, sendo dois pares de ouro, segundo a Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio.

No ano passado, foram duas mil alianças colocadas nos pedaços, sendo 1 mil a mais neste ano.

Desde a pandemia, o bolo passou a vendido em potes individuais e cada convite, que dá direito a um pote, custa R$ 15. A compra pode ser feita com paroquianos, na secretaria da catedral ou após as missas, nos seguintes horários:

Segunda-feira das 13h30min às 17h30min;

Terça à sexta-feira das 7h30min às 17h30min;

Sábado das 7h30min às 11h.

A distribuição será feita apenas no dia 13 de junho, quando é celebrado o Dia de Santo Antônio na Igreja Católica, das 6h30 às 13h, na Paróquia Santo Antônio, localizada na Rua 15 de Novembro com Travessa Lydia Baís, no Centro.

Tradicionalmente, o bolo é feito com massa branca, recheio de creme de baunilha e creme de chocolate.

Santo casamenteiro

O Dia de Santo Antônio é comemorado anualmente no dia 13 de junho, data da sua morte.

Considerado um dos santos mais populares na cultura brasileira, Santo Antônio é conhecido por ser o ‘Santo Casamenteiro’.

Isto porque acredita-se que uma moça, em Nápoles, conseguiu, por intercessão dele, o dote necessário para que ela se casasse.

Por isso há altas expectativas para encontrar a tão desejada aliança no pote, a fim de abençoar ou adiantar o matrimônio.

De acordo com a crendice popular, pessoas que desejam casar ou conseguir um namorado devem preparar simpatias para o santo neste dia, acompanhadas de orações.

Além disso, Santo Antônio também faz parte das celebrações da Festa Junina, assim como São João, São Paulo e São Pedro.

Padroeiro de Campo Grande

O dia 13 de junho foi instituído como dia do Padroeiro de Campo Grande, Santo Antônio de Pádua, pela Lei nº 3.901 de 29 de outubro de 2001, sendo, a partir de então, feriado municipal.

Conforme a justificativa do projeto apresentado na Câmara, a motivação é a forte ligação de Santo Antônio com a história da Capital.

Em dezembro de 2019, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) sancionou a Lei 5.458, que incluiu no anexo do Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul o Dia do Padroeiro do Município de Campo Grande, em comemoração ao Dia de Santo Antônio de Pádua.

No dia 13 de junho, quando reverencia-se o protetor da cidade, anualmente há procissões, missas especiais e festividades, como quermesses e o tradicional bolo de Santo Antônio, que é vendido com alianças escondidas e, diz a superstição, que quem encontra a joia, terá sorte no amor.