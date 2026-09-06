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"Mortes em confronto"

Com 30 mortes, MS tem o mês com maior letalidade policial desde o início da série histórica

Em 2026, uma pessoa morre a cada dois dias neste tipo de ocorrência no Estado

Alison Silva

Alison Silva

06/09/2026 - 16h00
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Mato Grosso do Sul registrou 30 mortes decorrentes de intervenções policiais em agosto, mês mais letal desde o início da série histórica, iniciada em 2016.

Já são 130 mortes em oito meses, média de uma pessoa morta a cada dois dias neste tipo de ocorrência em Mato Grosso do Sul. 

O cenário ganhou força principalmente após a morte de um policial boliviano no último mês, fato que desencadeou uma sequência de confrontos envolvendo forças de segurança em diferentes regiões do Estado.

A escalada de casos teve início no dia 7 após quatro integrantes de um grupo criminoso boliviano morreram durante confronto com equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) em São Gabriel do Oeste.

Os homens eram suspeitos de envolvimento na morte de um policial no páis vizinho e estavam relacionados ao avião interceptado pelas forças de segurança de Mato Grosso do Sul dias antes.

A aeronave havia ingressado no espaço aéreo brasileiro em 31 de julho, vindo do sul da Bolívia, sem apresentar plano de voo, sem comunicação com os órgãos de controle de tráfego aéreo e com matrícula não identificada. A operação envolveu a Força Aérea Brasileira (FAB), Polícia Federal (PF), Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e Bope.

A morte dos bolivianos ocorreu poucos dias depois da interceptação da aeronave, período marcado pela escalada no número de mortes. 

Três dias mais tarde, outro confronto terminou com a morte de Jean Gabriel Rapini de Souza, de 24 anos, em Campo Grande. O caso ocorreu na Avenida Manoel Ferreira, no bairro Santo Antônio, nas proximidades do Aeroporto Internacional.

Segundo a Polícia Militar, Jean estava em um veículo e reagiu à abordagem. Ele estaria armado e, durante a ocorrência, teria saltado do carro em movimento. Baleado, foi socorrido pelos próprios policiais, mas morreu. A perícia e a Polícia Civil foram acionadas.

Jean já havia sido apreendido anteriormente por envolvimento em um caso de latrocínio ocorrido em Campo Grande, em abril de 2020, quando tinha 17 anos. Na ocasião, a vítima foi o taxista Luciano Barbosa Franco, de 44 anos.

Quatro dias depois, na madrugada de sexta-feira (14), dois homens morreram após confronto com a Força Tática em Coxim. Rafael da Silva Nogueira, de 38 anos, e Daniel Braz dos Santos Silva, de 40 anos, conhecido como “Nego Drama”, eram suspeitos de atirar contra duas pessoas no bairro Senhor Divino.

Segundo as informações divulgadas na ocasião, a dupla fugiu após os ataques e se escondeu na região do Vale do Taquari. Durante as buscas, houve confronto com os policiais. Os dois foram atingidos por disparos e levados ao Hospital Regional Álvaro Fontoura, onde equipes médicas tentaram reanimá-los, mas ambos morreram.

A sequência de mortes continuou em outras regiões do Estado. No dia 23, dois homens morreram durante uma abordagem policial na MS-436, entre Figueirão e Alcinópolis. O confronto aconteceu a aproximadamente 20 quilômetros de Figueirão, nas proximidades da rotatória de acesso à Fazenda Jangada.

Equipes policiais de Figueirão, Alcinópolis e Costa Rica participavam da ação quando abordaram um Fiat Uno e uma motocicleta. Conforme as informações preliminares, os condutores teriam reagido, dando início à troca de tiros. Os dois homens foram atingidos e morreram no local. 

No dia 31, três pessoas (dois homens e uma mulher) morreram durante confronto com a Força Tática na BR-359, zona rural de Coxim.

O trio estava em um Chevrolet Monza quando ocorreu a abordagem. As circunstâncias que levaram à ação policial não foram esclarecidas.

Os três foram baleados, socorridos pelos próprios policiais e encaminhados ao Hospital Regional Álvaro Fontoura. Segundo as informações divulgadas, todos morreram durante o deslocamento e chegaram ao hospital já sem vida.

Ainda no dia 31, em Campo Grande, Guilherme de Souza Oliva, de 24 anos, conhecido como “Sagaz”, morreu durante uma ação do Batalhão de Choque no bairro Aero Rancho.

De acordo com o boletim de ocorrência, Guilherme teria sacado um revólver calibre .38 e apontado a arma contra os policiais ao perceber a aproximação da equipe. Os militares efetuaram disparos e o homem foi atingido.

Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Campo Grande, mas não resistiu. Guilherme possuía mandado de prisão em aberto e registros criminais anteriores.

Setembro

Neste domingo (6), um jovem de 21 anos identificado como Adrian e conhecido pelo apelido de “Bracinho” morreu no fim da manhã, no Jardim Colúmbia, região norte de Campo Grande.

Ele foi baleado durante uma abordagem da Polícia Militar em uma residência na Rua Paranapebas.

De acordo com informações preliminares, equipes da Polícia Militar realizavam diligências na região à procura do jovem e chegaram ao imóvel onde ele estava.

Segundo a versão da PM, durante a tentativa de abordagem, Adrian teria reagido e avançado contra os policiais armado com uma faca.

Diante da reação, os militares efetuaram disparos. O jovem foi atingido e chegou a receber socorro, sendo encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Fonte: Sejusp

Saiba*

Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública levantados pelo Correio do Estado apontam  que os meses com o maior número de mortes foram justamente julho último (26), e novembro de 2023 (19).  

Ação Policial

Jovem de 21 anos morre baleado durante abordagem da PM em Campo Grande

Segundo a Polícia Militar, Adrian, conhecido como "Bracinho", teria avançado contra os agentes com uma faca durante a ação no Jardim Colúmbia.

06/09/2026 14h25

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Movimentação da Polícia Militar e da perícia na Rua Paranapebas, no Jardim Colúmbia, onde jovem de 21 anos morreu após ser baleado durante abordagem policial neste domingo (6).

Movimentação da Polícia Militar e da perícia na Rua Paranapebas, no Jardim Colúmbia, onde jovem de 21 anos morreu após ser baleado durante abordagem policial neste domingo (6). Foto: Reprodução.

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Uma ação policial terminou com a morte de um jovem de 21 anos no fim da manhã deste domingo (6), no Jardim Colúmbia, região norte de Campo Grande. Identificado como Adrian e conhecido pelo apelido de “Bracinho”, ele foi baleado durante uma abordagem da Polícia Militar em uma residência na Rua Paranapebas.

De acordo com informações preliminares, equipes da Polícia Militar realizavam diligências na região à procura do jovem e chegaram ao imóvel onde ele estava.

Segundo a versão da PM, durante a tentativa de abordagem, Adrian teria reagido e avançado contra os policiais armado com uma faca.

Diante da reação, os militares efetuaram disparos. O jovem foi atingido e chegou a receber socorro, sendo encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Testemunhas também afirmaram a polícia que Adrian havia permanecido consumindo bebida alcoólica durante a madrugada e teria ficado no local até por volta das 3h deste domingo.

A informação faz parte dos relatos de moradores e ainda deverá ser confrontada com os elementos reunidos durante a investigação.

Diligências

Segundo informações atribuídas à polícia, as equipes realizavam buscas para localizar Adrian antes de encontrá-lo no Jardim Colúmbia. Ele seria suspeito de envolvimento em roubos registrados na região.

Entre os episódios investigados estaria uma tentativa de assalto ocorrida na última sexta-feira (4), em um estabelecimento comercial. Na ocasião, o suspeito teria utilizado uma faca para ameaçar o proprietário durante a ação.

As circunstâncias que levaram os policiais até a residência e a dinâmica completa da abordagem ainda deverão ser esclarecidas no decorrer da apuração.

Após o confronto, a área foi preservada para o trabalho da perícia. Equipes da Polícia Civil estiveram no endereço para realizar os levantamentos necessários, que deverão auxiliar na reconstrução da ocorrência.

A arma branca mencionada na versão inicial, eventuais imagens de câmeras de segurança e os depoimentos dos policiais e de testemunhas poderão integrar a investigação.

O caso deverá ser formalmente apurado pela Polícia Civil, responsável por esclarecer as circunstâncias da morte e verificar a dinâmica da intervenção policial.

TRÂNSITO

Desfile de 7 de Setembro fecha ruas do Centro de Campo Grande; veja onde

Interdições começam neste domingo (6) para montagem da estrutura e seguem na segunda-feira (7), durante o desfile da Independência

06/09/2026 11h30

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Desfile de 7 de Setembro terá mudanças no trânsito e interdições em ruas da região central de Campo Grande

Desfile de 7 de Setembro terá mudanças no trânsito e interdições em ruas da região central de Campo Grande Divulgação

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Quem precisar circular pela região central de Campo Grande neste domingo (6) e na segunda-feira (7) deve ficar atento às mudanças no trânsito provocadas pelo Desfile Militar de 7 de Setembro. A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) programou bloqueios temporários em diferentes pontos para permitir a montagem da estrutura, a realização do evento e a posterior desmontagem.

As primeiras interdições começam às 10h deste domingo. A Avenida Afonso Pena ficará fechada entre a Avenida Calógeras e a Rua Rui Barbosa. Também haverá bloqueio na Rua 13 de Maio, no trecho entre a Rua Barão do Rio Branco e a Rua 15 de Novembro.

Os dois pontos permanecerão interditados após a realização do desfile para a retirada das estruturas utilizadas no evento.

Já na segunda-feira (7), dia do desfile, os bloqueios serão ampliados e ocorrerão principalmente no período da manhã. A previsão é de que as interdições comecem às 5h e sigam até as 13h.

Confira os principais trechos que terão bloqueio:

  • Rua 14 de Julho: entre a Rua Eça de Queiroz e a Rua Maracaju;
  • Avenida Mato Grosso: entre a Rua José Antônio e a Avenida Calógeras;
  • Rua 13 de Maio: entre a Avenida Mato Grosso e a Avenida Fernando Corrêa da Costa;
  • Avenida Fernando Corrêa da Costa: entre a Rua Rui Barbosa e a Avenida Calógeras, no sentido Shopping Campo Grande/Centro.

Apesar do bloqueio na Avenida Mato Grosso, alguns cruzamentos permanecerão liberados para a circulação de veículos. É o caso dos acessos pelas ruas 13 de Junho, José Antônio, Padre João Crippa, Pedro Celestino e Rui Barbosa, além da Avenida Calógeras.

Rotas alternativas

A Agetran recomenda que os motoristas antecipem os deslocamentos e evitem, quando possível, os trechos próximos ao desfile. Entre as opções para contornar as áreas interditadas estão a Avenida Calógeras, a Rua 14 de Julho até a Rua Maracaju, a Rua Rui Barbosa e a Rua Eça de Queiroz.

Também poderão ser utilizadas a Avenida Ernesto Geisel, no sentido Centro/Shopping Campo Grande, e a Rua Calarge.

A orientação é para que os condutores redobrem a atenção durante o período, respeitem a sinalização e considerem possíveis alterações no tempo de deslocamento. Segundo a Agetran, o esquema foi planejado para garantir a segurança do público e dos participantes do desfile, além de reduzir impactos na circulação de veículos.

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