Cidades

Educação

Com 320 vagas, inscrições gratuitas para cursos de inglês e espanhol seguem até dia 22

Atividades são oferecidas em uma plataforma de ensino virtual, porém os matriculados deverão assistir a uma aula presencial por semana

Alison Silva

Alison Silva

06/01/2026 - 18h00
Com inscrições gratuitas até o dia 22 de janeiro, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) oferta 320 vagas para ingresso em cursos de Espanhol e Inglês já no 1° semestre de 2026. 

As oportunidades são para os cursos de Inglês Básico I e II e Espanhol Básico I e serão ofertadas em: Amambai, Antônio João, Cassilândia, Costa Rica, Dourados, Nova Andradina e Paraíso das Águas.

Cabe destacar que a escolaridade mínima para se inscrever varia de acordo com o idioma escolhido. Os cursos são de Fomação Inicial e Continuada (FIC) e ofertados à distância.

As atividades são oferecidas em uma plataforma de ensino virtual, porém os matriculados deverão assistir a uma aula presencial por semana no polo escolhido, no período noturno.

A carga horária total dos cursos varia de 160 a 200 horas/aula, o que equivale a uma duração média de 5 meses. O início das aulas está previsto para a semana de 16 a 20 de março de 2026.

Inscrições 

O candidato deve acessar o sistema, atualizar seus dados (caso necessário), escolher o campus ou polo de oferta e o curso que pretende fazer.

Em seguida, deve clicar em ‘Enviar Inscrição’ e, depois, conferir o recebimento do e-mail de confirmação ou conferir, no próprio sistema, a efetivação da inscrição.

Cronograma - A seleção dos inscritos será feita por sorteio eletrônico, previsto para 27 de janeiro, com a publicação do resultado preliminar no dia 29.

A classificação final do processo seletivo e publicação da primeira chamada estão previstas para 3 de fevereiro.

Entre os dias 4 e 10 de fevereiro será aplicada a prova on-line de nivelamento para os candidatos inscritos no curso de Inglês Básico II, com o resultado publicado no dia 12.

As matrículas dos convocados na primeira chamada deverão ser feitas entre 13 e 27 de fevereiro. Caso as vagas não sejam preenchidas, novas chamadas serão publicadas.

Saiba*

Em caso de dúvidas sobre o edital, o contato deve ser feito pelo e-mail [email protected].

Chapadão do Sul

Homem viola medida protetiva e polícia descobre plantação com 121 pés de maconha em MS

Droga era plantada em ambiente climatizado e estava distribuída em vários cômodos da casa

06/01/2026 16h45

Foto: Divulgação / Polícia Civil

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (6) após a Polícia Civil localizar uma "plantação de maconha" dentro de sua residência no Bairro Flamboyant, em Chapadão do Sul, região nordeste do estado. A descoberta ocorreu após a ex-companheira denunciá-lo por ameaça e descumprimento de medida protetiva. 

Segundo a ocorrência policial, a busca iniciou após ela relatar que continuava sendo intimidada pelo ex-companheiro, mesmo após decisão judicial que determinava o afastamento dele. Diante do risco de destruição de provas, os policiais se deslocaram até a casa do homem, localizada na Rua Gramado.

No imóvel, investigadores encontraram, em dois cômodos, um laboratório completo destinado ao cultivo de cannabis sativa. Ao menos 121 pés de maconha foram contabilizados, distribuídos em diferentes ambientes. 

Foto: Divulgação / PCMS

Segundo a Polícia Civil, a estrutura era típica de produção em escala. O espaço detinha estufas improvisadas, áreas climatizadas para cultivo da droga, lâmpadas de alta potência, temporizadores, ventiladores, exaustores, filtros de ar, fertilizantes e nutrientes específicos.

Também foram apreendidos termômetros, higrômetros e outros equipamentos utilizados para controle das condições de cultivo.

A perícia foi acionada e confirmou que a estrutura era voltada à produção de entorpecentes. Durante a ação, segundo a denúncia, o suspeito apresentou comportamento hostil, desobedeceu ordens legais e ofendeu verbalmente os policiais.

Ele também demonstrou nervosismo e tentou impedir a entrada da equipe em um dos quartos da residência, sendo contido pelos investigadores.

Conforme a Lei nº 11.343/06, o homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas, que criminaliza o cultivo e preparo de substâncias entorpecentes sem autorização. O homem foi encaminhado à delegacia de polícia e submetido a exame de corpo de delito, que não constatou lesões. O suspeito permanece à disposição da Justiça.

Medida protetiva

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher manteve um relacionamento com o suspeito ao longo de 2024, marcado por conflitos, ameaças e injúrias. A situação resultou em registro policial e na concessão de medidas protetivas judiciais.

Mesmo após a separação e a mudança da vítima para outro município, o homem voltou a procurá-la por meio de mensagens e encontros. No início de janeiro deste ano, ele teria enviado uma imagem de visualização única com arquivos de vídeo, insinuando que poderia divulgar gravações íntimas. Durante o relato à polícia, a vítima apresentou forte abalo emocional.

Saúde

Teste do Pezinho Ampliado passa a ser ofertado pelo SUS em MS

O exame ampliado é capaz de detectar 40 patologias

06/01/2026 16h15

Teste do pezinho é ampliado em MS na rede pública

Teste do pezinho é ampliado em MS na rede pública Divulgação

A partir do mês de janeiro de 2026, o teste do pezinho ampliado, uma das versões do teste do pezinho, passará a ser ofertada pela rede pública de saúde (SUS) em Mato Grosso do Sul. 

A ação vem de uma parceria do Governo do Estado com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, através do Instituto de Pesquisas, Ensino e Diagnósticos da APAE de Campo Grande (IPED/APAE), instituição responsável pela realização dos exames laboratoriais de triagem neonatal, habilitada pelo Ministério da Saúde. 

A publicação foi feita no Diário Oficial de Campo Grande no dia 22 de dezembro de 2025. O exame passa a ser oferecido no mês de janeiro, ampliando a triagem em recém-nascidos de 7 para mais de 40 patologias detectadas. 

Para a coordenadora técnica do IPED/APAE, Josaine Palmieri, a integração do Estado ao grupo seleto de estados brasileiros que oferecem a versão ampliada do exame de forma gratuita, em junho de 2025, representa um importante passo na saúde sul-mato-grossense. 

“No mês de conscientização sobre a importância do Teste do Pezinho, Mato Grosso do Sul passou a integrar o pequeno grupo de estados brasileiros que oferecem gratuitamente o exame, capaz de rastrear dezenas de doenças congênitas, genéticas e metabólicas em recém-nascidos. O Teste do Pezinho é fundamental para a saúde do bebê, pois permite a detecção precoce de doenças congênitas e hereditárias, garantindo tratamento rápido e adequado”, explicou.

Teste do Pezinho Ampliado

O teste do pezinho surgiu na década de 1960 para investigar a fenilcetonúria, uma doença capaz de causar deficiência intelectual. 

Normalmente, o teste costuma ser feito no terceiro dia de vida do bebê. Com as tecnologias mais modernas, o teste do pezinho ampliado já pode ser coletado com 24 horas de vida. 

A diferença entre o teste do pezinho e o teste do pezinho ampliado é a quantidade de doenças contempladas por cada um. 

O exame é feito a partir de uma pequena quantidade de sangue do recém-nascido. A coleta é feita pelo calcanhar ou por meio de outras veias periféricas, como da mão ou da dobra do cotovelo. 

A amostra não é armazenada em tubo, como ocorre em adultos, mas sim, em um papel filtro. Depois, em laboratório, são dosadas substâncias que todo bebê deve ter em seu sangue, como hormônios, aminoácidos e enzimas. 

Caso seja observada alguma anomalia, o recém-nascido deve ser submetido a outros exames para que haja uma investigação mais detalhada até um diagnóstico. 

