Com 81 vagas, IFMS publica edital de 2ª etapa de concurso público

EFICIÊNCIA

O governador de Mato Grosso do Sul visitou o prédio na tarde desta terça-feira

Na tarde desta terça-feira (08), o governador Eduardo Riedel visitou o novo prédio da Saúde Digital de Mato Grosso do Sul, que será referência no atendimento remoto da atenção primária , com um protocolo inédito de telessaúde, oferecendo suporte direto aos profissionais do Sistema Único de Saúde - (SUS), por meio de ferramentas digitais.

Localizada na Rua Joaquim Murtinho, a nova sede contém as coordenadorias de telessaúde, inteligência estratégica e tecnologia da informação da SES (Secretaria de Estado de Saúde), além de equipe responsável pelos bancos de dados da saúde estadual.

Na ocasião, Riedel ressaltou que, a inauguração do prédio é um marco no atendimento à saúde de Mato Grosso do Sul. "Aqui se trata de uma estrutura física, mas a intenção é justamente sobre se desprezar de algo físico para que esse atendimento digital ocorra principalmente em municípios do interior. Na prática, queremos garantir acesso direto à consulta agendada aqui pela central, além de um núcleo de inteligência que pode interferir diretamente em qualquer um dos 79 municípios a partir de uma base de coleta de dados extremamente robusta dos agentes de endemias que estão esparramados no estado inteiro", disse.

O governador ainda afirmou que, o novo serviço fortalece o chamado 'Governo Digital', e garantirá mais agilidade, facilidade e eficiência. "Quando a gente fala de governo digital, a gente se lembra do Detran, e agora da saúde. Então o serviço à população será muito mais facilitado e eficiente", ressaltou.

De acordo com o que foi apresentado na inauguração, a telessaúde em Mato Grosso do Sul já realizou mais de 188 mil atendimentos especializados, incluindo geriatria, pediatria, neurologia, psiquiatria, odontologia e nutrição, principalmente em municípios de difícil acesso.

Além disso, o serviço também emitiu mais de 169 mil exames e laudos por telediagnóstico, como eletrocardiograma, dermatologia, oftalmologia e espirometria. Até julho de 2025, foram contabilizadas 23.870 teleinterconsultas em todas as regiões do estado.

Além disso, Riedel ressaltou que, para contribuir com a Telessaúde, o Estado mantém parcerias com o Hospital Albert Einstein, de São Paulo (SP), e a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), do Rio de Janeiro (RJ).

Também presente na visita, o secretário estadual de saúde Mauricio Simões, falou sobre aumento da conversão digital no sistema de atendimento à saúde. "Agora a gente passa a ter uma plataforma própria que nos permite fazer um serviço de teleconstrução, de teleatendimento próprio do Estado e que aproveita o alcance dos 79 municípios, de acordo com a demanda. Antes nós usávamos muito na dependência do que o parceiro poderia ou estava disponível a nos oferecer, agora nós ganhamos uma certa autonomia", disse.

Atualmente, os atendimentos por telessaúde dependem de encaminhamento médico em cada município, e de acordo com o secretário, o objetivo é facilitar o acesso aos serviços e aumentar a independência do Estado na gestão da saúde digital. “A plataforma não é própria, mas agora passamos a desenvolver as soluções com recursos próprios, mas que ainda dependem da participação dos municípios, porque são eles que vão atender e direcionar os pacientes para esse tipo de atendimento”, explicou.

A superintendente de Saúde Digital da SES, Márcia Cereser Tomasi, lembrou da importância da colaboração dos municípios para os pacientes serem encaminhados à consulta, por meio de sistemas de telemedicina. "O município precisa fazer esse acompanhamento, assim como a cidade de Caracol, que zerou a fila com as especialidades de um dos projetos do Einstein e do projeto com a Fiocruz. O paciente sai direto da atenção primária à saúde e já consegue a consulta”, afirmou .

