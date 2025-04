Com acumulado de quase 100 mm, chuva continua nesta segunda e preocupa autoridades

ANUÁRIO DA PRF

Os principais crimes cometidos no Estado foram tráfico de drogas e contrabando, mas também houve flagrantes de crimes ambientais, roubos e apreensão de dinheiros e armas, dentre outros

Tráfico de drogas lidera as ocorrências registradas no Estado Reprodução/PRF

Mato Grosso do Sul é o terceiro estado do País com maior número de ocorrências criminais registradas nas rodovias federais no ano de 2024. Dados são do Anuário da Polícia Rodoviária Federal, divulgados na última quinta-feira (17).

Conforme o levantamento, MS teve 4.117 ocorrências criminais registras ao longo dos 4.109,2 quilômetros de rodovias federais atendidas pela PRF. O Estado só fica atrás de Paraná, que teve 5.203 ocorrências, e de Minas Gerais, com 4.795.

Os principais crimes cometidos no Estado foram tráfico de drogas e contrabando e descaminho, devido à sua localização de fronteira com o Paraguai e Bolívia, países por onde entram grande parte dos ilícitos.

Com relação às drogas, no ano passado foram apreendidas:

258,019 toneladas de maconha

12,465 toneladas de cocaína

3,531 toneladas de skunk

99 unidades de anfetaminas

7,80 kg de crack

265,10 kg de haxixe

9 micropontos de LSD

Dentre as apreensões de contrabando e descaminho, se destacam as de cigarro, 6.485.816 maços; vestuário (127.779 unidades) e eletroeletrônicos (51.349). Também foram apreendidos agrotóxicos (5.331 kg), alimentos (2 t), combustíveis (2.264 litros), cosméticos (8.376 unidades), medicamentos (6.645 un.) e pneus (4.008 un).

Foram apreendidas 93 armas, que vão de a artesanais a fuzis, e 2.023 munições.

Houve ainda 362 ocorrências de crimes ambientais, que resultaram na apreensão de 2.020 animais silvestres, 268,420 m³ de madeira e 3,051 quilos de pescado.

Em dinheiro, houve a retenção de 408 dólares e 405.602 reais.

O levantamento aponta também o registro de um roubo de veículo de carga, 269 casos de alcoolemia em índices que configuram crime, 405 mandados de prisão cumpridos, 424 veículos recuperados, 308 flagrantes de veículos adulterados e outros 395 crimes de trânsito.

Por fim, a PRF detalha que 3.011 foram presas ao longo do ano, o que indica que, em média, uma pessoa foi presa a cada três horas nas rodovias federais do Estado.

Além dos crimes, foram lavrados 228.602 autos de infração no ano passado. Dentre as condutas mais observadas no Estado estão o excesso de velocidade (125.630), as ultrapassagens indevidas (14.578) e o não uso do cinto de segurança (6.003).

Em todo o Brasil, foram 5.269 ocorrências criminais nas rodovias atendidas pela PRF.

Acidentes

No ano passado, 182 pessoas morreram e 1.940 ficaram feridas em acidentes registrados nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul.

De janeiro a dezembro de 2024, foram 1.803 acidentes. Dentre os feridos, 1.393 tiveram ferimentos leves e 547 foram graves.

O tipo de veículo em que os acidentes mais resultaram em mortes foram os de passeio. Na sequência, aparecem caminhões, motos e ônibus.

Segundo a PRF, e a maioria dos acidentes aconteceram na BR-163, conhecida como rodovia da morte.

No País, o levantamento revela que 6.160 pessoas morreram e 84.526 ficaram feridas em meio a 73.156 acidentes.