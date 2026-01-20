Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Saúde

Com alta nos casos de dengue, MS amplia ações para controle do mosquito em 2026

Nos 10 primeiros dias do ano, já foram registrados 132 casos prováveis da doença no Estado

Karina Varjão

Karina Varjão

20/01/2026 - 15h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Governo de Mato Grosso do Sul se prepara para um ano com alto índice de casos de dengue. 

De acordo com o boletim com dados da doença nos primeiros 10 dias de 2026, já foram constatados 132 casos prováveis de dengue em todo o Estado, sendo 2 confirmados. 

Esse número é maior que o observado no mesmo período do ano passado, quando foram 58 casos prováveis. 

Com isso, a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES) já começou a implantar medidas de prevenção e ações de controle vetorial para enfrentar a proliferação do Aedes aegypti. 

Entre as principais medidas fortalecidas estão o bloqueio químico adequado, com o uso de bomba costal motorizada, além da ampliação da Borrifação Residual Intradomiciliar, que passará a ser feita em todos os municípios em 2026. 

A prática consiste no uso de inseticida com efeito residual em pontos estratégicos, como locais com grande circulação de pessoas, que garante uma proteção por várias semanas. 

Para o coordenador estadual de Controle de Vetores, Mauro Lúcio Rosário, os trabalhos neste ano visam garantir que as ações sejam executadas de forma regionalizada. 

“Estamos em contato direto com todos os municípios para alinhar as ações de controle vetorial em cada região. A proposta é atuar de forma integrada, oferecendo parceria técnica para que as ações sejam executadas de acordo com as diretrizes nacionais e com a realidade de cada local”, explica.

Outra ação é a fase final de implantação das chamadas armadilhas ovitrampas em todos os municípios do Estado, que permite monitorar com maior precisão a presença do mosquito. Faltam apenas nove municípios para a conclusão total dessa etapa. 

Também será ampliado o uso das Estações Disseminadoras de Larvicida (EDLs), que utilizam o próprio mosquito como armadilha. 

“O mosquito entra em contato com o larvicida e acaba levando esse produto para outros recipientes que muitas vezes não são visíveis ou acessíveis, como calhas, telhados ou áreas de construção. Isso nos permite um controle muito mais eficiente”, detalha Mauro Lúcio.

Visita domiciliar 

Outra meta da SES é a visita domiciliar em 100% dos municípios, prática que é considerada a principal ferramenta de prevenção da doença, pois é voltada à identificação de focos do mosquito e orientações aos moradores pelos agentes de combate a endemias. 

Também será reforçada a importância dos mutirões de limpeza. 

“Não basta apenas recolher lixo. É fundamental identificar qual é o depósito predominante em cada município, seja lixo, caixas d’água, tonéis, fossas ou outros recipientes. Com base nesses dados, as ações se tornam mais eficientes”, reforça o coordenador estadual de Controle de Vetores. 

As ações contam ainda com apoio da Vigilância Sanitária, especialmente em pontos estratégicos como borracharias e ferros-velhos.

A SES reforça que a participação da população nas campanhas e ações é primordial para o sucesso das iniciativas e prevenção da doença. 

“A atuação do Estado e dos municípios é fundamental, mas ela se torna ainda mais eficaz quando a população participa ativamente. Pequenas ações no dia a dia, como a limpeza regular do quintal e dos ambientes da casa, fazem diferença na redução dos focos do mosquito e fortalecem todo o trabalho de prevenção desenvolvido”, destaca a secretária-adjunta de Estado de Saúde, Crhistinne Maymone. 

A recomendação da SES é de que cada morador reserve, pelo menos, 10  minutos por semana para eliminar recipientes que possam acumular água. 

Histórico de 2025

Mato Grosso do Sul encerrou o ano de 2025 com 8.461 casos confirmados e 20 mortes por dengue. Os dados representam uma queda de 47,86% em relação ao número de casos do ano anterior, quando foram confirmados 16.229. As mortes também tiveram queda, passando de 32 em 2024 para 20 no ano passado.

Com relação aos óbitos, oito vítimas eram mulheres e 12 homens, com idades entre 12 e 88 anos. As mortes ocorreram nos municípios de Antônio João, Aparecida do Taboado, Iguatemi, Inocência, Três Lagoas, Nova Andradina, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Paranhos, Itaquiraí, Água Clara, Miranda, Ribas do Rio Pardo e Campo Grande. 

Quanto à vacinação, 201.633 doses da vacina contra a dengue foram aplicadas na população alvo até o fim do ano. 

A vacinação contra a dengue é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue, dentro do quadro de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade.

Cidades

Contrabando de canetas emagrecedoras entra na mira da polícia de MS

Somente em 2025, foram apreendidas mais de 3 mil caixas da mercadoria e, na primeira quinzena de 2026, outras 189, o que levou as autoridades a aumentarem a fiscalização nas rodovias de Mato Grosso do Sul

20/01/2026 13h00

Compartilhar
Apreensão de canetas emagrecedoras em Ponta Porã

Apreensão de canetas emagrecedoras em Ponta Porã Crédito: Imagem Divulgação

Continue Lendo...

Com o aumento das apreensões das popularmente conhecidas canetas emagrecedoras nas rodovias do Estado, vindas do Paraguai, autoridades policiais estão fechando o cerco ao contrabando.

Em 2025, conforme dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS), foram apreendidas mais de 3 mil caixas desse tipo de produto, cada uma contendo, em média, quatro unidades do medicamento.

Na primeira quinzena de 2026, 189 caixas foram apreendidas nas rodovias, o que indica que o crime segue tentando furar barreiras e entrar no país com produtos contrabandeados.

Participam da ação equipes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv).

O comandante do DOF, tenente-coronel Wilmar Fernandes, afirma que a apreensão das canetas emagrecedoras ocorre, em sua maioria, durante o combate a crimes fronteiriços que envolvem contrabando e descaminho.

Wilmar Fernandes ainda frisou que os produtos ilegais estão sendo transportados junto com outras mercadorias, como eletrônicos, perfumes e cigarros.

“Essas canetas têm sido encontradas em meio a cargas de descaminho e contrabando. Por se tratar de um produto que não possui autorização de importação pelos órgãos reguladores do país, a entrada é considerada crime de contrabando. Conforme previsto em lei, o responsável é autuado, o material é apreendido e encaminhado à Polícia Federal e, posteriormente, à Receita Federal, para os procedimentos legais”, detalhou o comandante.

Apreensão de canetas emagrecedoras em Ponta PorãApreensão em Ponta Porã de produtos contrabandeados e canetas emagrecedoras / Crédito: Imagem Divulgação

Primeira apreensão de 2026

Durante uma abordagem feita por equipes do BPMRv na rodovia MS-386, na primeira quinzena deste ano, em Sanga Puitã, distrito de Ponta Porã, os policiais encontraram os produtos ocultos no estepe de um veículo.

Com o aumento desse tipo de crime, segundo informou o comandante do BPMRv, tenente-coronel Vinícius de Souza, houve a intensificação das fiscalizações nas rodovias estaduais, especialmente nos trechos próximos à fronteira.

Além das ações relacionadas à segurança viária, as equipes também estão enfrentando crimes fronteiriços, que resultaram na identificação e interceptação do transporte irregular de medicamentos.

“Temos percebido que os responsáveis adotam estratégias cada vez mais sofisticadas para tentar ocultar as mercadorias, utilizando compartimentos escondidos e até o estepe dos veículos. Ainda assim, a rotina operacional, a observação atenta durante as abordagens e a experiência das equipes possibilitam a localização desses produtos e a retirada deles de circulação”, afirmou.

O secretário-executivo de Segurança Pública, Wagner Ferreira da Silva, reforçou que o enfrentamento ao transporte ilegal de canetas emagrecedoras integra uma estratégia mais ampla de combate aos crimes transfronteiriços no Estado.

“As forças de segurança de Mato Grosso do Sul estão atentas a essa nova dinâmica criminosa e atuam de forma integrada para coibir a entrada de produtos ilegais no território estadual. Além de configurar crime, esse tipo de mercadoria representa risco direto à saúde da população quando utilizada sem prescrição médica, o que torna ainda mais necessária a intensificação das ações de fiscalização, especialmente nas regiões de fronteira e nos principais corredores rodoviários”, destacou.
 

Assine o Correio do Estado

VESTIBULAR UEMS

UEMS divulga resultado final e classificação do Vest26

Matrículas começam a partir do início de fevereiro

20/01/2026 12h45

Compartilhar
Fachada da UEMS

Fachada da UEMS Divulgação / UEMS

Continue Lendo...

Nesta terça-feira (20), a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), divulgou o edital do resultado final das notas da prova objetiva e da redação do vestibular do ano letivo 2026, e a classificação dos candidatos.

Divulgado por meio de edição de suplemento do Diário Oficial do Estado (DOMS), as listas são divididas por curso e unidade da universidade estadual. Ao todo são 23 cursos, em 12 cidades de Mato Grosso do Sul além de Campo Grande, que contém duas unidades.

Confira a lista de cursos e quantidade de vagas:

*Ampla concorrência (AC); Negros (CN); Indígenas (CI); Residentes de MS (RMS); Pessoas com deficiências (PCD)

Aquidauana

  • Agronomia – Bacharelado (Integral)
    26 vagas (14 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)
     
  • Direito – Bacharelado (Noturno)
    26 vagas (14 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)
     
  • Engenharia Florestal – Bacharelado (Integral)
    26 vagas (14 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)
     
  • Zootecnia – Bacharelado (Integral)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)

Bataguassu

  • Direito – Bacharelado (Noturno)
    26 vagas (14 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)

Campo Grande – Moreninhas

  • Administração Pública – Bacharelado (Noturno)
    18 vagas ( 9 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Direito – Bacharelado (Noturno)
    18 vagas ( 9 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • História – Licenciatura (Noturno)
    14 vagas (6 AC / 3 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)

Campo Grande – Santo Amaro

  • Dança – Licenciatura (Vespertino)
    14 vagas (6 AC / 3 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Ciências Biológicas – Bacharelado (Matutino)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Geografia – Licenciatura (Noturno)
    16 vagas (8 AC / 3 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Fonoaudiologia – Bacharelado (Matutino)
    16 vagas (8 AC / 3 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Letras – Hab. Português/Espanhol e suas Literaturas – Licenciatura (Noturno)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Letras – Hab. Português/Inglês e suas Literaturas – Licenciatura (Noturno)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Medicina – Bacharelado (Integral)
    25 vagas (13 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)
     
  • Psicologia – Bacharelado (Matutino)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Pedagogia – Licenciatura (Noturno)
    26 vagas (14 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)
     
  • Teatro – Licenciatura (Vespertino)
    14 vagas (6 AC / 3 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Terapia Ocupacional – Bacharelado (Matutino)
    16 vagas (8 AC / 3 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Turismo – Bacharelado (Matutino)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)

Cassilândia

  • Agronomia – Bacharelado (Integral)
    26 vagas (14 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)
     
  • Letras – Hab. Português/Espanhol e suas Literaturas – Licenciatura (Noturno)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Matemática – Licenciatura (Noturno)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)

Coxim

  • Psicologia – Bacharelado (Noturno)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)

Dourados

  • Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno)
    14 vagas (6 AC / 3 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Ciência da Computação – Bacharelado (Integral)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Direito – Bacharelado (Matutino)
    26 vagas (14 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)
     
  • Enfermagem – Bacharelado (Integral)
    26 vagas (14 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)
     
  • Pedagogia – Licenciatura (Vespertino)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Sistemas de Informação – Bacharelado (Noturno)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)

Jardim

  • Direito – Bacharelado (Noturno)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)

Maracaju

  • Administração – Bacharelado (Noturno)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Agronomia – Bacharelado (Integral)
    26 vagas (14 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)
     
  • Pedagogia – Licenciatura (Vespertino)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)

Mundo Novo

  • Agronomia – Bacharelado (Integral)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)

Naviraí

  • Direito – Bacharelado (Noturno)
    26 vagas (14 AC / 5 CN / 3 CI / 3 RMS / 1 PCD)

Nova Andradina

  • Engenharia Civil – Bacharelado (Noturno)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Matemática – Licenciatura (Noturno)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Sistemas de Informação – Bacharelado (Noturno)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)

Paranaíba

  • Direito – Bacharelado (Matutino)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)
     
  • Direito – Bacharelado (Noturno)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)

Ponta Porã

  • Ciências Contábeis – Bacharelado (Noturno)
    20 vagas (11 AC / 4 CN / 2 CI / 2 RMS / 1 PCD)

Neste ano foram mais de 7 mil inscritos, com pouco mais de 1 mil ausentes e apenas 10 foram eliminados.

Vestibular UEMS

A prova é normalmente composta por 60 questões divididas da seguinte maneira:

  • 15 questões de Linguagens;
  • 15 questões de Humanas;
  • 15 questões de Natureza;
  • 15 questões de Matemática;

Além das perguntas objetivas, no exame também é avaliado a habilidade de produção textual dissertativa argumentativa do candidato com a redação.

Nessa última edição, o tema foi: “Aspectos identitários decorrentes da dificuldade mencionada para a população e a cultura do estado sul-mato-grossense”.

As matrículas estão previstas para o começo de fevereiro, com início do ano letivo em 23 de fevereiro.

Fachada da UEMS

Confira o edital completo da classificação com as listas aqui.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

A energia do Tarô da semana entre 19 e 25 de janeiro. Oportunidades e atitudes com clareza.
Astrologia Correio B+

/ 2 dias

A energia do Tarô da semana entre 19 e 25 de janeiro. Oportunidades e atitudes com clareza.

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6930, sábado (17/01)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6930, sábado (17/01)

3

Após alterações, veja o que mudou no carnê do IPTU
CAMPO GRANDE

/ 20 horas

Após alterações, veja o que mudou no carnê do IPTU

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6931, segunda-feira (19/01)
Loterias

/ 19 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6931, segunda-feira (19/01)

5

Governo estuda retomar escolas "emprestadas" às prefeituras
EDUCAÇÃO

/ 1 dia

Governo estuda retomar escolas "emprestadas" às prefeituras

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Produtividade fracionada
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 09/01/2026

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 08/01/2026

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?