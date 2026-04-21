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Resultado da Quina de ontem, concurso 7006, segunda-feira (20/04); veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

DA REDAÇÃO

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21/04/2026 - 09h27
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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7006 da Quina na noite desta segunda-feira, 20 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 28 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 4 acertos - 87 apostas ganhadoras, (R$9.722,75 cada); 
  • 3 acertos - 6.741 apostas ganhadoras, (R$119,50 cada); 
  • 2 acertos - 163.798 apostas ganhadoras, (R$4,91 cada). 

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7006 são:

Próximo sorteio: Quina 7007

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 22 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 7007. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIA

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 837, segunda-feira (20/04) veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

21/04/2026 09h41

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Confira o resultado da Super Sete

Confira o resultado da Super Sete Foto: Super Sete

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 837 da Super Sete na noite desta segunda-feira, 20 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores;
  • 6 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 5 acertos - 73 apostas ganhadoras, (R$1.106,58 cada);
  • 4 acertos - 1.187 apostas ganhadoras, (R$68,05 cada); 
  • 3 acertos - 10.852 apostas ganhadoras, (R$6,00 cada). 

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 837 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 1
  • Coluna 2: 0
  • Coluna 3: 3
  • Coluna 4: 0
  • Coluna 5: 0
  • Coluna 6: 4
  • Coluna 7: 4

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 838

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 22 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 838. O valor da premiação está estimado 6,5 milhões de reais.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIA

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2914, segunda-feira (20/04): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

21/04/2026 09h34

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2914 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 20 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$2 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$2.450.577,57);
  • 19 acertos - 17 apostas ganhadoras, (R$12.495,43 cada); 
  • 18 acertos - 184 apostas ganhadoras, (R$1.030,77 cada); 
  • 17 acertos - 1069 apostas ganhadoras, (R$124,19 cada); 
  • 16 acertos - 5924 apostas ganhadoras, (R$22,41 cada); 
  • 15 acertos - 16041 apostas ganhadoras, (R$8,27 cada). 

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2914 são:

  • 49 - 63 - 12 - 48 - 29 - 78 - 98 - 74 - 83 - 68 - 03 - 09 - 38 - 39 - 60 - 94 - 85 - 43 - 89 - 79

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2915

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 22 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 2915. O valor da premiação está estimado em R$500 mil.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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