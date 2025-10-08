Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Com alvo em MS, Polícia Federal coordena megaoperação contra abuso sexual infantil

Ofensiva resultou em 55 prisões em flagrante, duas apreensões de adolescentes e três vítimas resgatadas

Alison Silva

Alison Silva

08/10/2025 - 13h45
Com alvo em Mato Grosso do Sul, a Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (8), a Operação Nacional Proteção Integral III, uma das maiores ações de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes do país.  Um homem de 35 anos foi preso em flagrante em Paraíso das Águas, cidade a 277 quilômetros de Campo Grande. 

No Estado, foram cumpridas três ordens judiciais. além da prisão, um indígena teve celulares apreendidos na Aldeia Jaguapirú, em Dourados, e prestou esclarecimentos à Polícia Civil.

Ao todo ofensiva resultou em 55 prisões em flagrante, duas apreensões de adolescentes e três vítimas resgatadas, além do cumprimento de 182 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão preventiva em todo o Brasil.

Coordenada pela Diretoria de Inteligência Policial da PF, a operação teve apoio das Polícias Civis de 16 estados, entre eles Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. No total, participaram 617 policiais federais e 273 policiais civis.

Os alvos foram identificados a partir do monitoramento de redes de compartilhamento de arquivos e denúncias recebidas por meio de cooperação internacional.

No Rio de Janeiro, a polícia encontrou imagens de conteúdo pornográfico envolvendo crianças. Um homem de 42 anos foi preso em Angra dos Reis, e outro, de 22 anos, foi detido na capital fluminense por armazenar esse tipo de material.

Segundo a PF, a Operação Proteção Integral III é uma continuação das ações realizadas em março e maio deste ano, dentro de um esforço nacional para identificar, prender e responsabilizar criminosos que cometem abusos pela internet. O objetivo é desmantelar redes que produzem, armazenam e compartilham esse tipo de conteúdo, além de resgatar vítimas em situação de risco.

Somente entre janeiro e setembro de 2025, a Polícia Federal já cumpriu 1.630 mandados de prisão de foragidos condenados por crimes sexuais, o que reforça o compromisso da instituição em proteger crianças e adolescentes.

Serviço 

Pais e responsáveis devem acompanhar e orientar o uso da internet por crianças e adolescentes, promovendo conversas abertas sobre riscos, privacidade e como agir diante de contatos suspeitos. “A informação é uma ferramenta essencial para evitar que crianças sejam vítimas desses crimes”, ressalta a corporação.

Resumo da Operação Proteção Integral III:

  • Mandados de busca e apreensão: 182 (número atualizado para 184)
  • Mandados de prisão preventiva: 11
  • Prisões em flagrante: 55 (em andamento)
  • Apreensões de menores: 2
  • Vítimas resgatadas: 3 (em andamento)
  • Policiais envolvidos: 617 federais e 273 civis

Aoperação segue em andamento

Lei

TJMS autoriza cláusula em pacto de casamento que exclui marido e mulher da herança

O caso diz respeito à um casal que inseriu uma cláusula pré nupcial onde o cônjuge abre mão da disputa de herança do outro em caso de pais vivos ou filhos do casal

08/10/2025 14h45

TJMS autoriza cláusula em pacto de casamento que exclui marido e mulher da herança

TJMS autoriza cláusula em pacto de casamento que exclui marido e mulher da herança FOTO: Divulgação TJMS

Em decisão recente, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) reconheceu a validade de uma cláusula inserida em um acordo pré-nupcial onde os cônjuges renunciam ao direito de concorrer na herança um do outros caso existam filhos ou pais vivos do falecido. 

Segundo o tribunal, essa regra não é a mesma coisa que uma renúncia antecipada à herança, o que é proibido por lei. O que o casal fez foi apenas definir, de forma válida, como funcionaria a herança entre eles, o que é permitido dentro do direito de autonomia e planejamento familiar. 

O caso

O casal havia se casado em regime de separação de bens e registrou em cartório um acordo onde abriram mão de concorrer na herança um do outro se houvessem descendentes (filhos, netos) ou ascendentes vivos (pais, avós). 

Pouco menos de dois anos depois, o marido faleceu, deixando os pais vivos, mas sem filhos com a esposa. A viúva entrou na Justiça pedindo para participar da herança, alegando que a cláusula não era válida por representar uma renúncia de direitos. 

O TJ não aceitou o pedido. Para os desembargadores, a mulher não renunciou à herança em si, mas apenas ao direito de disputar os bens com os pais do falecido, como havia sido combinado entre os dois previamente. 

Para a advogada Silmara Amarilla, membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, que participou do caso, a renúncia à concorrência não equivale à renúncia à herança futura de pessoa viva (pacto corvina). 

“A renúncia em questão concerne exclusivamente ao direito concorrencial do cônjuge sobrevivo no sentido de não participar da sucessão do morto colateralmente a descendentes e ascendentes, mantendo, contudo, sua posição de herdeiro universal na ausência dessas duas classes de parentesco”, esclarece a advogada.

Ela explicou, ainda, que a decisão reforça o direito de escolha dos casais sobre o que desejam fazer com seu patrimônio. 

“Compreender que os nubentes possuem a liberdade para se autodeterminarem e estabelecerem, de forma livre e esclarecida, sua vontade, significa prestigiar, de um lado, a autonomia privada e, de outro, a intervenção mínima do Estado nas relações familiares”, destaca a advogada.

Silmara ainda ressaltou a importância de que os nubentes sejam assessorados por advogado antes de fazer o pacto antenupcial, para que compreendam as implicações de cada cláusula e evitar dúvidas ou conflitos no futuro. 

A decisão do TJMS cria um precedente relevante no direito de família e sucessões. Ela mostra que os casais podem usar o pacto antenupcial como ferramenta de planejamento sucessório, definindo de forma clara o que desejam fazer com seus bens, desde que seja dentro da lei. Assim, o precedente tende a influenciar casos futuros e a prática do planejamento patrimonial e sucessório no país.

“Devemos compreender que os juízes não são autômatos e há muito deixaram de desempenhar o limitado papel de bouche de la loi. Faz-se necessário, para que o progresso jurídico se instale, que as fórmulas de outrora, a exemplo da vedação aos pactos sucessórios, sejam revisitadas com os olhos contemporâneos”, observa a advogada.

"CG SEGURA"

Carros seguem freando em avenida mesmo sem lombadas em Campo Grande: vídeo

Remoções dos equipamentos registradores de infrações já começaram em vários pontos da Capital, onde mesmo com lombadas removidas os motoristas ainda acabam freando "sem necessidade"

08/10/2025 12h54

Condutores inclusive ignoram pedestres que aguardam para atravessar na faixa, mas acabam freando para tentar evitar uma

Condutores inclusive ignoram pedestres que aguardam para atravessar na faixa, mas acabam freando para tentar evitar uma "possível multa" em trecho já sem lombada Marcelo Victor/Correio do Estado

Pelas mãos do Consórcio CG Segura, os radares e demais equipamentos registradores de infrações passaram a ser trocadas em Campo Grande com a assinatura do contrato no último dia 22, o que não impede que toda sorte de veículos siga freando "sem necessidade" em trechos que antes costumavam ter lombadas eletrônicas, por exemplo. 

Vale lembrar que esse consórcio em questão venceu a licitação que previa até 50 milhões de reais, pela proposta de R$47.994.235,00 ainda em 18 de agosto, sendo formado pelas seguintes empresas: 

  • Serget Mobilidade Viária,
  • Mobilis Tecnologia,
  • Meng Engenharia Comércio e Indústria e
  • Energy Tecnologia de Automação.

Após vencer a licitação com uma proposta quase três milhões de reais a menos que o previsto, pelo contrato de 24 meses que pode se estender por um prazo total de uma década, o consórcio ficará encarregado de trocar todos os radares.

Para isso, já no dia 1° de setembro Campo Grande amanheceu com seus radares desligados, como um primeiro passo para repor a fiscalização da Capital com novos maquinários, com a previsão inicial do Executivo de que o processo fosse durar até um mês. 

Ou seja, as remoções dos equipamentos registradores de infrações já começaram em vários pontos de Campo Grande, como no trecho em frente à Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro Tiradentes, que fica na avenida José Nogueira Vieira, onde mesmo com as lombadas removidas os motoristas seguem "freando" em momentos sem necessidade. 

No registro feito na manhã de quarta-feira (08), é possível observar que, seja pelo costume ou pela falta de atenção, alguns motoristas e motociclistas são flagrados freando justamente no ponto onde antes costumava haver uma lombada eletrônica. 

Evidentemente, devido ao acesso à USF e pelo ponto de ônibus que existe no trecho, o fluxo de pacientes e demais usuários do transporte coletivo traz um intenso tráfego de pedestres na região. 

Entretanto, como evidencia o pedestre João Divino, de 71 anos, não são todos os motoristas que respeitam a faixa de pedestre. Morador da região, ela enfatiza a dificuldade cotidiana de atravessar a rua e pegar o transporte coletivo. 

"Aqui mesmo, você não cruza de jeito nenhum pois eles não param. E há motoqueiros que saem da pista e chegam a passar na calçada aqui perto do ponto", comenta. 

Inclusive, gravações ilustram esse "descaso" para com o pedestre, já que um vídeo mostra uma mulher que aguardava junto ao meio-fio para atravessar a rua quando um veículo de passeio se aproxima do trecho. 

Apesar de frear "em cima da hora", ao invés de deixar a moça passar, fica claro que o condutor em questão freia apenas para evitar uma "possível multa" diante do trecho de radar, já que o mesmo ignora a faixa de pedestre e segue normalmente sem demonstrar a "consideração" e dar a preferência. 

Troca e teste de radares

Pela duração de 24 meses, o contrato do Executivo com o Consórcio CG Segura renderá um valor mensal de R$2.093.989,29, que representa uma redução de mais de 16% em relação ao acordo anterior.  

Para além da troca dos equipamentos, o Consórcio deverá fornecer a devida plataforma de gestão de dados, mais: central de monitoramento; sistema de análise e inteligência de imagens veiculares e de processamento de registros de infrações de trânsito nas vias e logradouros públicos.

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) já repassou que, a etapa de substituição dos equipamentos registradores de infrações tinha um prazo estipulado para ser concluída em até trinta dias. 

Em outras palavras, como os novos equipamentos a serem colocados demandam inclusive as devidas aferições, essa troca de radares deve durar pelo menos mais um mês. 

Mesmo que o Executivo tenha avisado os condutores da Capital sobre a realização de um teste dos novos radares para Campo Grande - que durou apenas 24 horas em 06 de agosto -, a avaliação de um dia foi suficiente para flagrar casos de alta velocidade, conversão em local proibido e paradas indevidas, nos seis pontos que serviram para avaliar os novos equipamentos a serem instalados na Cidade Morena. 

Como bem revela o parecer técnico de análise dos testes de avaliação em escala real dos itens, seis tipos de equipamentos foram colocados a prova, sendo: 

  1. Misto/híbrido (fiscalização de velocidade, avanço de sinal vermelho, parada sobre a faixa de pedestres e conversão e/ou retorno proibido);
     
  2. De fiscalização eletrônica de velocidade do tipo fixo e ostensivo com mostrador de velocidade (display); 
     
  3. Estático (portátil);
     
  4. Equipamento e software do tipo talonário eletrônico de infrações e impressora térmica;
     
  5. Câmeras de videomonitoramento/cerca eletrônica (2 unidades) e
     
  6. Sistema de processamento de imagens e infrações

Sem que os motoristas campo-grandenses ao menos se policiassem no trânsito, as imprudências e imperícias por um lado serviram para que as equipes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) tivessem uma prova da eficácia dos novos radares que devem monitorar Campo Grande. 

Entre os exemplos, um dos mais emblemáticos é o do cruzamento entre a Afonso Pena com a rua Rui Barbosa, que ainda em dezembro de 2023 teve a conversão à esquerda proibida para quem seguia pela avenida. 

Nesse ponto, o equipamento flagrou veículos fazendo justamente a dita conversão indevida, mas também registrou motoristas que passaram pelo trecho em velocidade muito acima do permitido e aqueles que pararam na faixa de pedestres de forma indevida. 

Logo no primeiro minuto de teste do dia 06 (00h01 e 51 segundos), um motociclista foi flagrado avançando o sinal vermelho no semáforo, como mostram os registros compilados. 

Além disso, em um intervalo de cerca de apenas um minuto, por volta de 06h55, o equipamento em teste na Afonso Pena flagrou dois veículos distintos cometendo infrações diferentes, sendo uma conversão proibida e uma parada indevida em cima da faixa de pedestres. 

Antes do fim das 24 horas de teste dos equipamentos, esse mesmo radar ainda conseguiu captar uma série de outros veículos após às 19h transitando pelo trecho em alta velocidade. 

 

