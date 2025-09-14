Com cidade sem chuva há 94 dias, MS segue em alerta para risco de incêndios florestais

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Mato Grosso do Sul vive um dos períodos mais críticos do ano, marcado pela estiagem prolongada, altas temperaturas e umidade relativa do ar extremamente baixa. Essa combinação, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), pode potencializar o risco de incêndios florestais em várias regiões do Estado.

Diversos municípios apresentam condições críticas com a falta de chuva. Em Campo Grande, Coxim, Corumbá, Dourados, Ivinhema, Paranaíba e Três Lagoas, não chove de forma expressiva há mais de 37 dias.

Porto Murtinho tem a situação mais extrema. Já são 94 dias sem acumular mais de 10 milímetros de chuva na região.

Além da ausência de precipitação, os sul-mato-grossenses vêm sofrendo com as altas temperaturas, que superam os 38°C em vários municípios. Em Amambai, Ponta Porã, Três Lagoas e Bataguassu, a umidade relativa do ar caiu para índices entre 8% e 15% nos últimos dias.

Como valores abaixo de 30% já são considerados extremamente secos, as condições favorecem o surgimento e a propagação do fogo, juntamente com a falta de chuva, que agrava o cenário.

Em municípios como Três Lagoas, Paranaíba e Coxim, as condições críticas persistem há pelo menos 13 dias seguidos, com temperaturas acima de 30°C e umidade relativa inferior a 30%.

Esse quadro forma o chamado “triângulo de fogo”, onde o calor e ar seco criam um ambiente altamente propício à ignição e à rápida propagação das chamas.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de MS (CBMMS), foram registradas 1.341 ocorrências de incêndio em vegetação de janeiro a julho deste ano, número 60% maior que os 845 focos registrados entre janeiro e agosto de 2024.

O mês de julho concentrou o maior número de ocorrências em 2025 até agora, com 437 focos em todo o Estado, sendo 188 só em Campo Grande. A tendência para os próximos dias é de aumentar, agravada pela baixa umidade do ar e pela vegetação seca.

Para os próximos dias, de acordo com o CEMTEC, o risco de fogo segue no nível extremo, com alta probabilidade de incêndios de difícil controle mesmo com apoio aéreo. Segundo as previsões sazonais, entre outubro e dezembro de 2025, as temperaturas devem permanecer acima da média e as chuvas, mal distribuídas, prolongando a vulnerabilidade ambiental.

Previsão

Nesta semana, o município de Aquidauana registrou a quarta maior temperatura do País, chegando a 41,2°C com umidade relativa do ar em 20%, índice considerado perigoso para a saúde.

Durante este domingo, as temperaturas devem permanecer altas em todo o Estado, com máximas que podem variar entre 34°C e 41°C.

Em Campo Grande, as mínimas previstas estão entre 21°C e 23°C e as máximas podem chegar a 34°C e 36°C.

Próxima semana

A partir da próxima semana, entre segunda (15) e terça-feira (16), deve ocorrer aumento da nebulosidade em grande parte do estado, favorecendo as possibilidades de chuva principalmente nas regiões centro-sul e oeste.

As precipitações podem vir acompanhadas de tempestades com raios e rajadas de vento. Embora a maior probabilidade de ocorrência seja nas regiões acima, não é descartada a possibilidade de chuva no restante do Estado.

Os ventos podem variar entre 40-60km/h e em alguns locais podem ocorrer rajadas de vento acima dos 60 km/h.

Até o dia 26 de setembro devem ocorrer acumulados de chuva na região centro-sul com volumes estimados entre 10 e 70 milímetros.

Atenção aos cuidados

Para se proteger do calor e cuidar da saúde em dias quentes, o Correio do Estado separou algumas dicas de cuidado: