Com drones, prefeitura identifica uso de agrotóxicos irregulares em fazenda urbana

Proprietário alega que apenas produtos biológicos permitidos foram aplicados na lavoura

Mariana Piell

Mariana Piell

15/08/2025 - 17h00
Um inquérito foi instaurado pela 11ª Promotoria de Justiça de Dourados para apurar o uso de agrotóxicos em uma lavoura localizada no perímetro urbano do município, nas proximidades do Conjunto Residencial Monte Carlo.

A investigação teve início a partir de uma denúncia recebida pela Ouvidoria do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que apontou riscos à saúde pública e ao meio ambiente.

Segundo a queixa, o cultivo de milho em uma fazenda local estaria ocorrendo em desacordo com o artigo 151 da Lei Complementar Municipal nº 440/2022, que proíbe a aplicação mecanizada de agrotóxicos a menos de 200 metros de núcleos habitacionais, nascentes e cursos d’água.

O arrendatário do imóvel apresentou contrato de arrendamento firmado que assumiu a responsabilidade pela lavoura.

A Guarda Municipal Ambiental (GMA) realizou vistorias com drones, constatando marcas de pulverizadores na lavoura. A partir dessa constatação, foram emitidas notificações para que o arrendatário informasse os defensivos utilizado.

Em resposta, o proprietário apresentou notas fiscais e receituários agronômicos de produtos biológicos aplicados entre janeiro e março de 2025.

A GMA também estabeleceu canal direto com moradores para monitoramento de novas ocorrências.

O Promotor de Justiça Amílcar Araújo Carneiro Júnior requisitou à Unidade Regional de Perícia e Identificação (URPI) a elaboração de laudo técnico sobre amostras de solo e plantas, com prazo até 15 de setembro de 2025. O objetivo é verificar se houve aplicação de agrotóxicos ou apenas produtos biológicos não classificados como tal, conforme alegação da defesa.

Proteção

Campanha da igreja Adventista contra violência reforça o Agosto Lilás em MS

O Quebrando o Silêncio faz parte do calendário oficial de eventos e reforça o combate à violência doméstica e destaca o crescimento da violência digital neste ano

15/08/2025 17h45

O Agosto Lilás é um marco anual de conscientização e enfrentamento à violência contra as mulheres e, em 2025, reforça o papel da Lei Maria da Penha como instrumento de proteção e transformação de vidas. 

Entre as ações de diversos órgãos voltados ao mês, a mobilização em Mato Grosso do Sul também será promovida pela campanha “Quebrando o Silêncio” da Igreja Adventista do Sétimo Dia que, desde o mês de junho, faz parte do calendário estadual de eventos.  

Com isso, a partir de agora, o quarto sábado de agosto será dedicado a ações que fortalecem o combate à violência contra crianças, mulheres e idosos. Neste ano, o foco será a violência digital, um perigo, muitas vezes silencioso, que aflinge as mulheres sul-mato-grossenses. 

De acordo com a Secretaria de Comunicação do Governo Federal em Mato Grosso do Sul, o estado registrou um aumento de 27,25% nas denúncias de violência feminina em todos os meios através do Ligue 180 em 2024. 

Esse crescimento expressivo reforça a urgência da campanha e a necessidade de ampliar políticas públicas e o apoio às vítimas.

Em 2025, o tema da campanha adventista é “Violência Digital: quando o perigo vem da tela” e busca colocar em evidência os desafios do cyberbullying, fake news, exposição indevida e ameaças virtuais, além de despertar a atenção da sociedade, principalmente familiares, para os sinais de alerta e formas de proteção no ambiente virtual.

Neusa Almeida, diretora do Ministério da Mulher da Igreja Adventista em Mato Grosso do Sul e líder local da campanha, reforça que a violência destrói famílias. 

“Essa oficialização no calendário do estado fortalece ainda mais o nosso compromisso de levar informação, apoio e coragem para quem sofre em silêncio. A violência, seja dentro de casa ou no mundo virtual, destrói vidas e famílias, mas juntos podemos romper esse ciclo. Nossa esperança é que cada pessoa saiba que não está sozinha e que há caminhos para proteção e denúncia”.

Durante todo o mês, serão oferecidas várias atividades nos municípios de Mato Grosso do Sul, como palestras, fóruns, passeatas, com a participação de voluntários, instituições e da comunidade para fortalecer a rede de proteção e acolhimento.

A campanha

O Quebrando o Silêncio é um programa educativo promovido todos os anos pela Igreja Adventista do Sétimo Dia voltado à prevenção ao abuso e à violência doméstica. Integra uma iniciativa global chamada “End it Now” - “Acabe Com Isso Agora”. 

Além das mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiências também enfrentam riscos maiores de abuso e exploração, o que leva a campanha a incluí-los nas iniciativas de prevenção e conscientização. 

O projeto é realizado ao longo de todo o ano, mas tem como marco o quarto sábado do mês de agosto, onde ocorrem fóruns, palestras educativas e preventivas e distribuição de materiais informativos para crianças, adolescentes e adultos em toda a América do Sul.

Números

De acordo com o Mapa da Segurança Pública dos anos 2023 e 2024, o Estado foi o 5º com maior crescimento de assassinatos contra a mulher no período, com um aumento de 16,67%. Com isso, Mato Grosso do Sul atingiu a segunda maior taxa do país, 2,39 feminicídios por 100 mil mulheres, mais que o dobro da média nacional, de 1,34. 

Em 2025, foram confirmados 22 casos de feminicídio em MS e 12.819 registros de violência contra a mulher, de acordo com o Monitor da Violência contra a Mulher, promovido pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). 

De janeiro até 21 de julho de 2025, 13.864 mulheres foram vítimas de algum tipo de crime no estado. Deste total, 12.643 sofreram violência doméstica — o que representa cerca de 68 casos por dia, em uma média que se repete com pouca variação nos últimos anos.

O serviço de denúncias Disque 100, do Ministério dos Direitos Humanos, registrou no período de janeiro a maio 1.577 relatos de violência contra crianças e adolescentes em Mato Grosso do Sul. Esse número representa 34% das denúncias feitas pelo canal no Estado no ano.

Entre as denuncias mencionadas no disque 100, 135 se tratava de casos de abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes. 
 

Agosto Lilás

Saiba identificar sinais de violência psicológica contra a mulher

Especialista aponta como funciona o ciclo silencioso, que não deixa marcas físicas, mas afeta a saúde mental de muitas vítimas

15/08/2025 16h44

Além da violência física do homem contra a mulher,  que atinge diversas classes sociais, alguns casos não deixam hematomas visíveis, mas causam marcas profundas por agressões psicológicas, financeiras e sexuais.

No Agosto Lilás, mês dedicado a quebrar o silêncio, a psicóloga Simone Cougo, professora universitária, explica que, entre os sinais mais comuns, está o ciúme excessivo.

O ciúme que nasce disfarçado de “cuidado” ocorre em situações em que o companheiro passa a controlar a roupa da mulher. Inicialmente, pode passar despercebido, mas, a partir desse gesto, outras formas de controle vão sendo praticadas na vida dela.

Existe o ciclo de críticas constantes, que lentamente vão minando a autoestima da mulher. Também é um método de exercer controle; em seguida, ocorrem chantagens, e o indivíduo exige monitorar redes sociais e seguir a rotina da vítima.

Com esse comportamento, o agressor consegue afastar a vítima de familiares e amigos, mas tudo vai sendo retirado aos poucos, conforme frisou a especialista.

“Em geral, a agressão começa de forma sutil e se intensifica gradualmente. O agressor alterna momentos de violência com gestos de carinho, criando confusão emocional e gerando o ciclo da violência. Estereótipos românticos, como considerar que ‘ciúmes é amor’, dificultam que a vítima perceba o controle como algo nocivo”, explica.

O chamado “ciclo de violência” se repete em três fases:

  • Tensão: quando surgem sinais de irritação;
  • Críticas e agressões verbais;
  • Explosão: marcada por atos de violência.

O momento da explosão pode envolver violência psicológica, física ou até patrimonial. Na sequência, a psicóloga disse que é muito comum a reconciliação ser marcada por um ritual de “lua de mel”, com pedidos de desculpas, promessas de mudar e retorno de demonstrações de afeto que causam confusão na cabeça da mulher, que está suscetível.

“A vítima acaba permanecendo na relação por dependência emocional, por esperar que o agressor mude ou por dependência financeira. Muitas vezes, há também pressão social ou familiar para manter o relacionamento”, afirma.

A mulher afastada da família e dos amigos, que encontra nessa figura papéis confusos, termina com consequências emocionais e físicas que vão desde:

  • transtornos de ansiedade e depressão;
  • baixa autoestima;
  • estresse pós-traumático;
  • sentimento de culpa e vergonha.

“No longo prazo, isso pode gerar dificuldade para estabelecer relações de confiança, problemas no ambiente de trabalho, baixa produtividade, absenteísmo e até doenças físicas relacionadas ao estresse crônico, como dores persistentes e problemas cardiovasculares”, detalha.

Violência patrimonial

O controle da renda do casal é outro ponto em que a mulher vulnerável se encontra em um caminho silencioso. Pode ocorrer do agressor usar o dinheiro sem consentimento.

Em situações mais graves, Simone diz que bens pessoais são escondidos ou destruídos. Em casos mais drásticos, os filhos são usados como forma de chantagem.

“O controle não é só sobre o dinheiro ou a rotina, é sobre a vida da vítima como um todo. Ela passa a depender dele para tudo”, ressalta Simone.

Rede de apoio

“Família, amigos, colegas de trabalho e instituições podem oferecer suporte emocional, orientação jurídica, acesso a abrigos e serviços sociais, além de ajudar na elaboração de um plano seguro de saída do relacionamento abusivo”, aponta.

Nesse sentido, o Agosto Lilás reforça o papel de canais de denúncia e proteção, como a Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180, que funciona 24 horas por dia, gratuitamente, oferecendo informações sobre leis e direitos, localizando serviços especializados e encaminhando denúncias.

O canal também pode ser acionado pelo WhatsApp, no número (61) 9610-0180. Em casos de risco iminente, o contato deve ser feito pelo 190.

Para Simone Cougo, a conscientização precisa ser contínua.

“Campanhas como o Agosto Lilás ajudam a divulgar a Lei Maria da Penha, a incentivar a denúncia e a divulgar ONGs e coletivos de apoio. Mas é preciso ir além: educação sobre igualdade de gênero desde cedo, treinamentos para profissionais da saúde, educação e segurança pública, ampliação de canais de denúncia anônima e campanhas permanentes. Não basta falar sobre violência só em agosto”, conclui.

