Santa Casa precisa de oito litros de leite por dia para regularizar estoque

PREVISÃO

Há previsão de Acumulado de chuvas até o dia 4 de fevereiro

Tempo Chuvoso dever permanecer em Mato Grosso do Sul nesta semana Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Os primeiros dias da próxima semana do mês de janeiro, de segunda (23) até a quarta-feira (25), o tempo em Mato Grosso do Sul deve prosseguir com chuvas isoladas ao longo do dia.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC), são esperados nesta semana precipitação de chuvas acima de 100 mm, em grande parte do estado.

Os maiores acumulados de chuvas estão previstos de ocorrer nas regiões centro-norte (Campo Grande, Sidrolândia, Coxim, São Gabriel do Oeste, Rio Negro,Camapuã) e bolsão (Chapadão do Sul, Costa Rica, Três Lagoas, Paranaíba, Cassilândia) com valores acima de 150mm.

Em Campo Grande, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), de segunda a quarta-feira a umidade máxima do ar não deve ser menor a 95%, se mantendo com nuvens carregadas, e pancadas de chuvas e trovoadas isoladas.

Temperatura na capital não deve passar dos 32ºC, com uma leve queda do clima na terça-feira, com máximas de 29ºC, e mínimas de 23ºC.

De acordo com a Meteorologia Climatempo, em Mato Grosso do Sul será de uma semana de bastante sol temperaturas altas e chuva típica de verão.

Com a região de Campo Grande, apresentando temperaturas até a quinta-feira (25), de 30 a 32º.

CHUVAS INTENSAS

O INMET alerta que em diversas regiões de Mato Grosso do Sul, há previsão de chuvas intensas.

Conforme informações do Instituto, nesta segunda-feira(23), haverá chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h), as chuvas intensas devem atingir a região norte e nordeste do Estado (Aparecida do Taboado, Água Clara, Aquidauana, Camapuã.. entre outros).

Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

No Estado também há aviso de perigo potencial de tempestade, nesta segunda-feira, que deve atingir as regiões.

Centro Norte, Sudoeste e Leste de Mato Grosso do Sul.

A previsão de chuva entre 20 e 30 mm/h podendo chegar a 50 mm, os ventos serão intensos de 40 a 60 km/h, a possibilidade de queda de granizo.

Segundo a Meteorologia Climatempo a previsão na semana no Estado ainda é para chuva moderada a forte, principalmente durante o período da tarde e noite.

Este tempo é associado a circulação dos ventos, calor e alta umidades presentes na atmosfera.