Com incentivo da Prefeitura, mas de oito mil animais foram microchipados na capital

Forma de monitoramento, identificação e vinculação do animal de estimação com o seu tutor, microchipagem em pets já foi aplicada em pelo menos oito mil animais, no ano passado, em Campo Grande.

O dispositivo é armazenado em uma cápsula do tamanho de um grão de arroz, implantada de forma subcutânea e indolor, de acordo com a Prefeitura de Campo Grande que orienta o uso do microchip nos animais de estimação.

O microchip é capaz de armazenar informações importantes, como nome do animal, endereço e telefone do tutor, vacinas, doença ou medicação que o animal toma, tendo assim a funcionalidade de um "RG para os pets".

Ana Luiza Lourenço, titular da Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea), afirma que, com o dispositivo é possível vincular oficialmente o animal ao seu tutor, identificando um responsável legal pelo animal. “Em caso de perda, fuga ou abandono do animal ele facilita encontrar o tutor, que tem o dever de manter a integridade e responsabilidade com a criação do seu cão ou do seu gato”, disse.

Segundo a Prefeitura, para ter acesso a esses dados, basta uma câmera de celular para leitura de QRCode que vem em uma placa que deve ser colocada na coleira do animal. E caso o animal perca essa placa com o código, é possível fazer a leitura do microchip com um leitor digital na própria Subea ou no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

A titular da pasta afirma ainda que a microchipagem dos animais deve ser adotada como estratégia de gestão pública. “Atualmente a prefeitura oferece de forma gratuita consulta, vacina, vermífugo, castração para os animais da população como uma forma de prevenir o aumento de animais abandonados nas ruas. Agora com o microchip, poderemos cobrar do tutor o compromisso que ele assumiu ao decidir ter um animal”, concluiu.

Conforme informado pela Subea, atualmente todos os animais que passam por consulta na subsecretaria e são encaminhados para castração, são microchipados. A gestora municipal do bem estar animal planeja realizar futuramente um mutirão com a intenção de realizar a microchipagem em um número maior de animais.

SERVIÇO

A Prefeitura de Campo Grande, através da Subea, disponibiliza consultas veterinárias gratuitas as segundas, terças, quintas e sextas-feiras.

São distribuídas 15 senhas pela manhã, a partir das 7h30 e 15 senhas pela tarde, a partir das 13h. O tutor que deseja realizar o procedimento da microchipagem deve ir até a unidade de atendimento com o seu animal, e apresentando juntamente o seu documento com foto, comprovante de residência e o número do NIS.