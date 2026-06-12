Adolescente atropelado no Nova Lima completaria 15 anos no fim do mês

Sidnei Felippe da Silva, de 15 anos, morreu no local do acidente - Reprodução: redes sociais

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No início da tarde desta quinta-feira (11), um adolescente, de 14 anos, identificado como Sidnei Felippe da Silva, morreu após ser atropelado na Avenida Cândido Garcia de Lima, no bairro Nova Lima, em Campo Grande. O jovem completaria 15 anos no próximo dia 26 de junho.

Apesar dos atendimentos de equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, a vítima não resistiu ao impacto do acidente e morreu no local.

Ao chegar no local, os policiais perceberam que o jovem estava caído na pista e apresentava sangramento pela boca e pelo ouvido.

Uma câmera de segurança registrou o momento que Sidnei foi atingido pelo Volkswagen Gol. É possível perceber que ele estava acompanhado de mais duas pessoas, que escaparam do acidente.

As imagens veiculadas mostram que, após o acidente, o carro que atingiu Sidnei, ficou com a frente danificada, com o para-brisa e o para-choque quebrados. O corpo do adolescente ficou a alguns metros do carro, em uma das faixas da avenida, enquanto a área permanecia isolada para os trabalhos da perícia.

A motorista do carro permaneceu no local após o atropelamento. De acordo com as testemunhas que estavam no local, a mulher estava em estado de choque e recebeu apoio das pessoas que estavam por perto.

A Polícia Civil ainda apura para saber quais foram as circunstâncias que levaram ao atropelamento.

O caso será investigado pelas autoridades para determinar a dinâmica do acidente e as responsabilidades envolvidas.

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