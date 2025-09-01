Com investimento de 1,2 milhão, Hospital do Câncer ganha 32 novos leitos

Quarto andar, com 32 novos leitos, foi inaugurado na manhã desta segunda-feira (1º), no Hospital do Câncer Alfredo Abrão de Campo Grande (HCAA), localizado na rua Marechal Rondon, número1.053, em Campo Grande.
Com isso, o número total de leitos no hospital chega a 124 (enfermaria, Unidade de Terapia Intensiva [UTI] e leitos dia, sendo 9 particulares e 115 públicos).
O quarto andar é destinado a enfermaria para pacientes adultos do Sistema Único de Saúde (SUS).
Os leitos estão equipados com maca, televisão, ar-condicionado, poltronas, bancos, suporte de soro/internação/respiração, armários, mesas e pias.
Modernos, oferecem conforto, dignidade e atendimento humanizado à pacientes da rede pública.
O investimento é de R$ 1,2 milhão, oriundo do governo de Mato Grosso do Sul. Já o mobiliário foi adquirido por meio de recursos provenientes de bazares realizados pela Receita Federal.
A expectativa é que até o início do ano que vem, outros dois andares já existentes no hospital também serão reinaugurados com novos equipamentos. Em dezembro de 2024, outros 32 leitos também foram inaugurados.
De acordo com o governador de MS, Eduardo Riedel, enalteceu a parceria do hospital/corpo clínico com o governo do Estado e Prefeitura de Campo Grande, com objetivo de oferecer tratamento oncológico de excelência para população.
"Nós temos que exaltar e parabenizar o corpo clínico médico do estado de junto com gestão, para que a gente tenha tranquilidade em oferecer para nossa sociedade um serviço de excelência, seja público, seja privado, mas que todos tenham acesso à mesma tecnologia e ao mesmo resultado indicado aqui para o Alfredo Abrão e para as nossas estruturas", pontuou o governador.
Segundo a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, pacientes com câncer são acolhidos com amor e profissionalismo pela equipe do Hospital do Câncer.
"Há transformação nas vidas dos pacientes que aqui passam e são atendidos. No momento de fragilidade, no momento de uma doença, é onde o cidadão mais precisa de uma Mão estendida. O acolhimento, a humanização no tratamento faz toda diferença. Parabéns a todos da diretoria [do hospital] por alcançar vidas e transformar essas vidas", congratulou a prefeita.
A cerimônia de entrega teve a participação das seguintes autoridades:
- Eduardo Riedel – governador de MS
- Adriane Lopes – prefeita de Campo Grande
- Rinaldo Modesto – deputado estadual de MS
- Rosana Leite – secretária de Saúde de Campo Grande
- Luiz Ovando – deputado federal de MS
- Lídio Lopes – deputado estadual de MS
- Dagoberto Nogueira – deputado federal de MS
- Alir Terra – presidente da Santa Casa
- Junior Mochi – deputado estadual de MS
- Flávio Kayatt – presidente do Tribunal de Contas de MS
- Eduardo Rocha – secretário da Casa Civil de MS
- Geraldo Resende – deputado estadual de MS
Hospital de Câncer Alfredo Abrão é uma instituição privada filantrópica e referência em oncologia no Mato Grosso do Sul.
Está localizado na rua Marechal Rondon, número 1.053, centro, em Campo Grande.
Foi inaugurado em 1995, pela Fundação Carmem Prudente de Mato Grosso do Sul.
É responsável por 72% dos atendimentos oncológicos do Estado. Isso significa que, de cada 10 pacientes com câncer atendidos pelo SUS, 7 são tratados no HCAA.
Tem média de 17 mil procedimentos realizados por mês e 224.729 atendimentos realizados apenas em 2024.
O hospital é reconhecido pela excelência, tecnologia e atendimento humanizado.