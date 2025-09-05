Com investimento de R$ 7,5 milhões, saúde indígena recebe 28 ambulâncias em MS

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), entregou, na tarde desta sexta-feira (5), 28 veículos, sendo 21 ambulâncias e sete caminhonetes, que irão atender municípios e comunidades indígenas do Estado.

Conforme o Governo do Estado, o investimento estadual é de R$ 7,5 milhões e deverá beneficiar cerca de 90% da população indígena de MS.

"É fundamental que a gente possa chegar onde as pessoas tenham mais dificuldade de acesso, e, no caso das comunidades indígenas, esse é um equipamento que pode trazer muitas soluções. Então nós repassamos 21 ambulâncias para os DSEIs [Distrito Sanitário Especial Indígena] em diferentes municípios e sete caminhonetes para combate a arboviroses e isso vai ajudando a fortalecer o sistema de saúde do Mato Grosso do Sul", disse o governador.

Ainda segundo o governo, além de fortalecer a rede de urgência e emergência nos territórios indígenas, a iniciativa contribui para a execução de ações estratégicas nos municípios, como o controle de vetores para conter arboviroses e redução da mortalidade infantil no Estado.

Luciano Gabriel Firmino, 40 anos, da etnia terena em Dois Irmãos do Buriti, afirmou que a entrega é muito importante para a comunidade indígena da região, pois, atualmente, dependem de conduções para levar os pacientes até as cidades e, quando os casos são graves, há dificuldade para transportá-las em caminhonetes.

"Nós temos hoje as viaturas, que são caminhonetes e que dão assistência para os pacientes da aldeia até a cidade, mas tem paciente que não consegue se locomover dentro da caminhonete, devido à alguma fratura, mas a ambulância é apropriada para esse paciente, vai facilitar muito", disse.

De Miranda, o terena Cláudio Tarcísio também ressaltou que a ambulância será de grande importância devido a demanda nas comunidades e que, segundo ele, o município às vezes não comporta.

"Nós temos hoje as caminhonetes que fazem esse trabalho e da entre 15 e 45 km [de deslocamento] e a ambulância vai ajudar muito, porque, às vezes, um veículo está em deslocando e vai ter mais ambulância caso aconteça algo mais grave", disse, acrescentando que haverá dois veículos para atender a região.

O governador reforçou as falas, afirmando que o atendimento deverá ser mais célere. "É uma situação inédita dar ambulância diretamente aos DSEIs para que eles possam melhorar a condição de atendimento e fazer com que as pessoas cheguem ao centro de atendimento", afirmou Riedel.

Dos 28 veículos, 21 são do tipo furgão, zero km, adaptados para Ambulância Suporte Básico – Tipo B, com recursos do Fundo Estadual de Saúde.

