Com mais uma colisão frontal em rodovias federais, morto na BR-262 é identificado

Representando 40% do total de acidentes de trânsito no ano passado, em Mato Grosso do Sul, mais uma vítima se somou a estatística de mortes do Estado, no sábado (3). O homem, identificado como Ivan de Jesus Bastos, de 55 anos, morreu após colidir sua picape com um caminhão F-4000, na BR-262, entre Ribas do Rio Pardo e Água Clara, a cerca de 140 km de Campo Grande.



Conforme informações obtidas por meio do boletim de ocorrência, o motorista da picape, na cor branca, teria invadido a contramão no momento em que acabou ocorrendo a colisão que resultou em sua morte ainda no local.



A polícia e o Corpo de Bombeiros foram acionados e estiveram no trecho onde aconteceu o choque. Bastos, que ficou com o corpo preso entre as ferragens, teve o óbito confirmado pela funerária acionada par atender a ocorrência.



O ACIDENTE



O homem morreu no fim da manhã de sábado (3), em um acidente envolvendo uma picape e um caminhão F-4000. A colisão aconteceu no km-200 da rodovia, BR-262, entre os municípios de Ribas do Rio Pardo e Água Clara.



A vítima estava na picape, que teve sua parte frontal destruída na colisão. Uma segunda pessoa ficou gravemente ferida, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande. Ela também não havia sido identificada.



Além das equipes de resgate, a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal compareceram ao local. A causa do acidente ainda será apurada pela perícia. O que se sabe, até o momento, é que após a colisão o caminhão se chocou com um morro de terra.

COLISÕES FRONTAIS



As colisões frontais estão entre os acidentes mais perigosos, de acordo com dados do Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito (GGIT), fato ocorre devido ao grande risco de produzirem vítimas graves, principalmente em rodovias.



Dentro da cidade, segundo dados do GGIT, no ano passado, foram registrados 260 acidentes do tipo, uma redução em comparação com 2022, quando foram registrados 273 sinistros por colisão frontal.



Este ano, ainda não há informação sobre esse tipo de acidente. Nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul, por outro lado, reportagem do Correio do Estado mostrou que 40% das mortes em acidentes eram fruto de colisões frontais.



Ao todo, 184 pessoas morreram por acidentes em rodovias federais no Estado no ano passado, 74 delas em decorrência de colisões frontais.



Nas rodovias, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), esse tipo de colisão é causado geralmente pela invasão da pista contrária pelo motorista por diversas causas, a mais comum é a ultrapassagem imprudente ou em local indevido.