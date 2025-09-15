Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Com o aumento de incidentes, saiba como lidar com escorpiões

Segundo dados da Sesau, neste ano foram registrados 1.470 acidentes com o animal peçonhento. Veja dicas simples que podem reduzir os acidentes

Laura Brasil

15/09/2025 - 17h23
A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informou que, somente em 2025, foram registrados 1.470 acidentes com escorpiões. Os mais atingidos são bebês com menos de um ano, crianças de 5 a 14 anos e idosos acima de 80 anos.

Outra faixa etária registrada no sistema é a de jovens de 20 a 49 anos.

Diante do aumento dos registros envolvendo escorpiões, animais peçonhentos e sinantrópicos , o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realizou, entre janeiro e julho deste ano, mais de 1.300 atendimentos.

Segundo dados do CCZ, as regiões com maior incidência de aparição e acidentes de escorpiões são os bairros das áreas da Lagoa e Imbirussu, conforme a demanda de solicitações para o controle da praga.

Os acidentes resultaram em mais de 2.200 visitas de equipes técnicas, com foco na orientação e prevenção de novos casos. Após a ocorrência de uma eventual picada, durante a visita, vistorias são realizadas e, quando necessário, é feito o controle químico.

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) pode ser acionado pelo telefone 3313-5000.

Arquivo / Agência Brasil

Como lidar com o escorpião

Sem predadores naturais - em ambientes urbanos -, e devido à alteração de hábitos, os escorpiões que costumavam aparecer apenas nos meses chuvosos, por preferência pela umidade, agora podem ser vistos durante todo o ano nas casas do campo-grandense.

Cabe ressaltar que o período reprodutivo do escorpião-amarelo inicia em agosto e se estende até setembro. Além disso, as altas temperaturas criam um cenário favorável para o avistamento, devido à busca por alimentos.

O professor doutor e pesquisador do Laboratório de Animais Peçonhentos do Instituto de Biociências da UFMS, Malson Neilson Lucena, explicou, o que é fato e mito em muitas receitas encontradas na internet para afastar escorpiões.

É comum encontrar vídeos nas redes sociais com dicas como usar água sanitária no ralo do banheiro e sanitários; entretanto, o professor indica acionar uma empresa especializada ou o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) para realizar a captura dos escorpiões no ambiente.

Por serem da família dos aracnídeos, os escorpiões são resistentes a diversos tipos de venenos usados costumeiramente para dedetizar ambientes. Conforme explicou o pesquisador, o que acontece é a eliminação de outros insetos que serviriam de alimento, o que pode forçá-los a procurar outros locais.

Outro ponto levantado em entrevista cedida anteriormente ao Correio do Estado, segundo explicou o professor, é o fato de que o escorpião, que não possui predadores naturais em nosso ambiente, se adaptou à área urbana de Campo Grande.

Cuidados básicos

  • mantenha o ambiente arejado;
  • instalar tela ou tapas em ralo e tubulações;
  • limpo e bem iluminado;
  • localize onde os escorpiões estão se estabelecendo para que o profissional responsável os retire do espaço;
  • evite acúmulo de lixo em terrenos baldios, que atraem insetos e, consequentemente, o animal peçonhento;
  • realize verificação de cantos, rodapés, atrás de móveis e roupas no chão, especificamente à noite;
  • ao retirar objetos em locais onde o animal pode se esconder faça o uso de luvas.

Por serem animais de hábitos noturnos, os escorpiões tendem a fugir de locais claros e procurar cantos escuros.

Como acabar com a infestação?

  • evite acúmulo de entulhos, madeira, pedras e lixo;
  • realizar a limpeza de jardins e áreas externas, retirando acúmulo de folhas ou objetos que podem servir de esconderijos;
  • armazene  alimentos como ração em potes vedados para evitar a aparição de insetos como baratas que são predadas por escorpiões;

Evite acidentes 

  • Verifique cuidadosamente calçados, roupas, toalhas e roupas de cama antes de usá-los;
  • Limpe periodicamente ralos de banheiro, cozinha e caixas de gordura;
  • Mantenha camas e berços afastados, no mínimo, 10 cm da parede;
  • Evite que lençóis toquem o chão;
  • Feche frestas nas paredes, móveis e rodapés para que não sirvam de esconderijo para os escorpiões;
  • Use telas nas aberturas dos ralos, pias e tanques;
  • Não deixe acumular lixo e entulho nos quintais, jardins, e terrenos baldios e ao redor das residências;
  • Coloque o lixo em sacos plásticos fechados para evitar baratas e outros insetos;
  • Mude periodicamente de lugar materiais de construção que estejam armazenados e lembre-se de proteger as mãos com luvas grossas na realização deste trabalho;
  • Retire de paredes e muros plantas ornamentais densas, arbustos e trepadeiras;
  • Elimine fontes de alimento para os escorpiões (baratas, aranhas, grilos e outros pequenos animais invertebrados);
  • Limpe terrenos baldios situados a cerca de 2 metros (aceiro) das redondezas dos imóveis ocupados;
  • Evite a prática de queimadas em terrenos baldios, pois desalojam os escorpiões, entre outros animais;
  • Preserve os inimigos naturais dos escorpiões, especialmente aves de hábitos noturnos (corujas, joão-bobo), quati, lagartos, sapos, galinhas, gansos;
  • Evite folhagens de jardins junto às paredes externas de residências e mantenha jardins e gramados aparados e bem cuidados. 
  • Vale lembrar que pesticidas e outros produtos não são eficazes para o controle de escorpiões e podem gerar mais risco de acidente. 

Primeiros-socorros 

Em caso de acidente:

  • Lavar o local com água e sabão;
  • Se possível fotografe ou informe ao profissional de saúde o máximo possível de características do animal, como: tipo de animal, cor e tamanho;
  • Procure atendimento médico imediatamente;

Relações Internacionais

Consulado dos EUA em São Paulo, que abrange MS, tem novo cônsul-geral

Kevin Murakami tem mais de 20 anos de experiência no Departamento de Estado, e já atuou na área de segurança e político-econômica

15/09/2025 16h58

Kevin Murakami é o novo cônsul dos EUA em São Paulo

Kevin Murakami é o novo cônsul dos EUA em São Paulo Divulgação

O Consultado-Geral dos Estados Unidos em São Paulo (SP), que tem atuação territorial sobre os estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, tem um novo cônsul-geral. 

Trata-se do diplomata Kevin Murakami, que tem mais de 20 anos de experiência no Departamento de Estado dos EUA, sendo quase metade deles na América Latina. 

Murakami assumiu o cargo de cônsul-geral de SP na terça-feira, 9 de setembro. Ele substitui Richard Glenn, que deixou o posto em junho último. 

Murakami chega ao Brasil depois de servir ao serviço diplomático na Embaixada dos Estados Unidos em Bogotá, na Colômbia. No País vizinho da América do Sul, ele atuou como Diretor da Seção de Assuntos Internacionais de Narcóticos e Aplicação da Lei (INL), com um orçamento de US$1 bilhão em programas de segurança.

Antes de atuar na Colômbia, o novo cônsul dos EUA em São Paulo teve experiências no México e no Brasil. No México, foi conselheiro econômico da Embaixada dos Estados Unidos naquele país e, no Brasil, atuou na seção político-econômica do Consulado do Rio de Janeiro (RJ).

Sua carreira inclui ainda passagens por Paquistão e Iraque, além de outros cargos em Washington.

O cônsul-geral, que fala inglês, espanhol, português, russo e japonês, é formado em Relações Internacionais pela Universidade da Califórnia e possui mestrados em Diplomacia pela Universidade de Georgetown e em Segurança Estratégica Nacional pela Escola Nacional de Guerra.

Será que vem?

Campo Grande e outros 47 municípios de MS podem ter tempestade nas próximas 24 horas

Mesmo com o alerta para tempestade na metade oeste do Estado, a tendência ainda é de temperaturas elevadas e baixa umidade do ar

15/09/2025 16h45

Campo Grande e outros 47 municípios de MS podem ter tempestade nas próximas 24 horas

Campo Grande e outros 47 municípios de MS podem ter tempestade nas próximas 24 horas Gerson Oliveira / Correio do Estado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira (15) um alerta de perigo potencial para tempestades em 48 municípios de Mato Grosso do Sul. O alerta é válido a partir da meia noite de terça-feira (16) até às 10 horas da manhã do mesmo dia. 

A condição deve trazer chuva entre 20 e 30 milímetros por hora e até 50 milímetros por dia nas cidades nas regiões sudoeste, centro norte e dos pantanais, além de ventos entre 40 e 60 km/h e queda de granizo. 

O órgão recomenda alguns cuidados devido à condição meteorológica, como não se abrigar embaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. 

Estão em alerta os seguintes municípios de Mato Grosso do Sul: 

  • Amambai
  • Anastácio
  • Antônio João
  • Aquidauana
  • Aral Moreira
  • Bela Vista
  • Bodoquena
  • Bonito
  • Caarapó
  • Campo Grande
  • Caracol
  • Corguinho
  • Coronel Sapucaia
  • Corumbá
  • Deodápolis
  • Dois Irmãos do Buriti
  • Douradina
  • Dourados
  • Eldorado
  • Fátima do Sul
  • Glória de Dourados
  • Guia Lopes da Laguna
  • Iguatemi
  • Itaporã
  • Itaquiraí
  • Japorã
  • Jardim
  • Jateí
  • Juti
  • Ladário
  • Laguna Carapã
  • Maracajú
  • Miranda
  • Mundo Novo
  • Naviraí
  • Nioaque
  • Nova Alvorada do Sul
  • Paranhos
  • Ponta Porã
  • Porto Murtinho
  • Rio Brilhante
  • Rochedo
  • Sete Quedas
  • Sidrolândia
  • Tacuru
  • Terenos
  • Vicentina

As chuvas são consequência do aquecimento acentuado durante o dia, que contribui para a ocorrência de tempestade especialmente nas regiões sudoeste, sul e oeste do Estado, mas não são descartadas pancadas nas demais regiões. 

Campo Grande e outros 47 municípios de MS podem ter tempestade nas próximas 24 horasFonte: Inmet

Altas temperaturas

No último domingo, Mato Grosso do Sul dominou o ranking nacional de altas temperaturas, com Aquidauana conquistando o primeiro lugar entre as cidades do Brasil, com 40.8°C e umidade relativa do ar chegando a 12%. Entre as 10 cidades mais quentes, também apareceram na lista Porto Murtinho (40,4°C), Coxim (40,2°C) e Miranda (39,8°C). 

Já nesta segunda-feira, dois municípios de MS estavam entre os quatro mais quentes do País: Água Clara ficou em segundo lugar, registrando 40,1°C até às 15 horas de hoje, juntamente com Aquidauana, que chegou a 39,7°C, ficando em quarto lugar. 

Costa Rica também apareceu na lista entre os municípios com menor umidade relativa do ar, chegando a 11%, valor considerado de alto risco para a saúde, já que o indicado aceitável é acima de 60%. 

Tendência Meteorológica

Até quinta-feira, a previsão indica tempo firme em grande parte do Estado, com predomínio de sol e variação de nuvens, devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. 

O tempo continua seco e quente, com máximas que podem chegar a 42°C em algumas regiões, juntamente com a baixa umidade do ar, que deve variar entre 30% e 10%. A junção dessas condições torna o ambiente propício para a ocorrência de incêndios florestais. 

As menores mínimas previstas no Estado são esperadas nas regiões sul, cone-sul e grande Dourados, podendo chegar a 20°C. 

Pontualmente, podem acontecer rajadas de vento superior a 60 km/h, mas a média deve variar entre 40 e 60 km/h. 

Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 23°C e 25°C e máximas entre 32°C e 37°C. 
 

