Com o aumento de incidentes, saiba como lidar com escorpiões

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informou que, somente em 2025, foram registrados 1.470 acidentes com escorpiões. Os mais atingidos são bebês com menos de um ano, crianças de 5 a 14 anos e idosos acima de 80 anos.

Outra faixa etária registrada no sistema é a de jovens de 20 a 49 anos.

Diante do aumento dos registros envolvendo escorpiões, animais peçonhentos e sinantrópicos , o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realizou, entre janeiro e julho deste ano, mais de 1.300 atendimentos.

Segundo dados do CCZ, as regiões com maior incidência de aparição e acidentes de escorpiões são os bairros das áreas da Lagoa e Imbirussu, conforme a demanda de solicitações para o controle da praga.

Os acidentes resultaram em mais de 2.200 visitas de equipes técnicas, com foco na orientação e prevenção de novos casos. Após a ocorrência de uma eventual picada, durante a visita, vistorias são realizadas e, quando necessário, é feito o controle químico.

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) pode ser acionado pelo telefone 3313-5000.

Como lidar com o escorpião

Sem predadores naturais - em ambientes urbanos -, e devido à alteração de hábitos, os escorpiões que costumavam aparecer apenas nos meses chuvosos, por preferência pela umidade, agora podem ser vistos durante todo o ano nas casas do campo-grandense.

Cabe ressaltar que o período reprodutivo do escorpião-amarelo inicia em agosto e se estende até setembro. Além disso, as altas temperaturas criam um cenário favorável para o avistamento, devido à busca por alimentos.

O professor doutor e pesquisador do Laboratório de Animais Peçonhentos do Instituto de Biociências da UFMS, Malson Neilson Lucena, explicou, o que é fato e mito em muitas receitas encontradas na internet para afastar escorpiões.

É comum encontrar vídeos nas redes sociais com dicas como usar água sanitária no ralo do banheiro e sanitários; entretanto, o professor indica acionar uma empresa especializada ou o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) para realizar a captura dos escorpiões no ambiente.

Por serem da família dos aracnídeos, os escorpiões são resistentes a diversos tipos de venenos usados costumeiramente para dedetizar ambientes. Conforme explicou o pesquisador, o que acontece é a eliminação de outros insetos que serviriam de alimento, o que pode forçá-los a procurar outros locais.

Outro ponto levantado em entrevista cedida anteriormente ao Correio do Estado, segundo explicou o professor, é o fato de que o escorpião, que não possui predadores naturais em nosso ambiente, se adaptou à área urbana de Campo Grande.

Cuidados básicos

mantenha o ambiente arejado;

instalar tela ou tapas em ralo e tubulações;

limpo e bem iluminado;

localize onde os escorpiões estão se estabelecendo para que o profissional responsável os retire do espaço;

evite acúmulo de lixo em terrenos baldios, que atraem insetos e, consequentemente, o animal peçonhento;

realize verificação de cantos, rodapés, atrás de móveis e roupas no chão, especificamente à noite;

ao retirar objetos em locais onde o animal pode se esconder faça o uso de luvas.

Por serem animais de hábitos noturnos, os escorpiões tendem a fugir de locais claros e procurar cantos escuros.

Como acabar com a infestação?

evite acúmulo de entulhos, madeira, pedras e lixo;

realizar a limpeza de jardins e áreas externas, retirando acúmulo de folhas ou objetos que podem servir de esconderijos;

armazene alimentos como ração em potes vedados para evitar a aparição de insetos como baratas que são predadas por escorpiões;

Evite acidentes

Verifique cuidadosamente calçados, roupas, toalhas e roupas de cama antes de usá-los;

Limpe periodicamente ralos de banheiro, cozinha e caixas de gordura;

Mantenha camas e berços afastados, no mínimo, 10 cm da parede;

Evite que lençóis toquem o chão;

Feche frestas nas paredes, móveis e rodapés para que não sirvam de esconderijo para os escorpiões;

Use telas nas aberturas dos ralos, pias e tanques;

Não deixe acumular lixo e entulho nos quintais, jardins, e terrenos baldios e ao redor das residências;

Coloque o lixo em sacos plásticos fechados para evitar baratas e outros insetos;

Mude periodicamente de lugar materiais de construção que estejam armazenados e lembre-se de proteger as mãos com luvas grossas na realização deste trabalho;

Retire de paredes e muros plantas ornamentais densas, arbustos e trepadeiras;

Elimine fontes de alimento para os escorpiões (baratas, aranhas, grilos e outros pequenos animais invertebrados);

Limpe terrenos baldios situados a cerca de 2 metros (aceiro) das redondezas dos imóveis ocupados;

Evite a prática de queimadas em terrenos baldios, pois desalojam os escorpiões, entre outros animais;

Preserve os inimigos naturais dos escorpiões, especialmente aves de hábitos noturnos (corujas, joão-bobo), quati, lagartos, sapos, galinhas, gansos;

Evite folhagens de jardins junto às paredes externas de residências e mantenha jardins e gramados aparados e bem cuidados.

Vale lembrar que pesticidas e outros produtos não são eficazes para o controle de escorpiões e podem gerar mais risco de acidente.

Primeiros-socorros

Em caso de acidente:

Lavar o local com água e sabão;

Se possível fotografe ou informe ao profissional de saúde o máximo possível de características do animal, como: tipo de animal, cor e tamanho;

Procure atendimento médico imediatamente;

