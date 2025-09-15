Com o aumento de incidentes, saiba como lidar com escorpiões

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informou que, somente em 2025, foram registrados 1.470 acidentes com escorpiões. Os mais atingidos são bebês com menos de um ano, crianças de 5 a 14 anos e idosos acima de 80 anos.
Outra faixa etária registrada no sistema é a de jovens de 20 a 49 anos.
Diante do aumento dos registros envolvendo escorpiões, animais peçonhentos e sinantrópicos , o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realizou, entre janeiro e julho deste ano, mais de 1.300 atendimentos.
Segundo dados do CCZ, as regiões com maior incidência de aparição e acidentes de escorpiões são os bairros das áreas da Lagoa e Imbirussu, conforme a demanda de solicitações para o controle da praga.
Os acidentes resultaram em mais de 2.200 visitas de equipes técnicas, com foco na orientação e prevenção de novos casos. Após a ocorrência de uma eventual picada, durante a visita, vistorias são realizadas e, quando necessário, é feito o controle químico.
O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) pode ser acionado pelo telefone 3313-5000.
Como lidar com o escorpião
Sem predadores naturais - em ambientes urbanos -, e devido à alteração de hábitos, os escorpiões que costumavam aparecer apenas nos meses chuvosos, por preferência pela umidade, agora podem ser vistos durante todo o ano nas casas do campo-grandense.
Cabe ressaltar que o período reprodutivo do escorpião-amarelo inicia em agosto e se estende até setembro. Além disso, as altas temperaturas criam um cenário favorável para o avistamento, devido à busca por alimentos.
O professor doutor e pesquisador do Laboratório de Animais Peçonhentos do Instituto de Biociências da UFMS, Malson Neilson Lucena, explicou, o que é fato e mito em muitas receitas encontradas na internet para afastar escorpiões.
É comum encontrar vídeos nas redes sociais com dicas como usar água sanitária no ralo do banheiro e sanitários; entretanto, o professor indica acionar uma empresa especializada ou o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) para realizar a captura dos escorpiões no ambiente.
Por serem da família dos aracnídeos, os escorpiões são resistentes a diversos tipos de venenos usados costumeiramente para dedetizar ambientes. Conforme explicou o pesquisador, o que acontece é a eliminação de outros insetos que serviriam de alimento, o que pode forçá-los a procurar outros locais.
Outro ponto levantado em entrevista cedida anteriormente ao Correio do Estado, segundo explicou o professor, é o fato de que o escorpião, que não possui predadores naturais em nosso ambiente, se adaptou à área urbana de Campo Grande.
Cuidados básicos
- mantenha o ambiente arejado;
- instalar tela ou tapas em ralo e tubulações;
- limpo e bem iluminado;
- localize onde os escorpiões estão se estabelecendo para que o profissional responsável os retire do espaço;
- evite acúmulo de lixo em terrenos baldios, que atraem insetos e, consequentemente, o animal peçonhento;
- realize verificação de cantos, rodapés, atrás de móveis e roupas no chão, especificamente à noite;
- ao retirar objetos em locais onde o animal pode se esconder faça o uso de luvas.
Por serem animais de hábitos noturnos, os escorpiões tendem a fugir de locais claros e procurar cantos escuros.
Como acabar com a infestação?
- evite acúmulo de entulhos, madeira, pedras e lixo;
- realizar a limpeza de jardins e áreas externas, retirando acúmulo de folhas ou objetos que podem servir de esconderijos;
- armazene alimentos como ração em potes vedados para evitar a aparição de insetos como baratas que são predadas por escorpiões;
Evite acidentes
- Verifique cuidadosamente calçados, roupas, toalhas e roupas de cama antes de usá-los;
- Limpe periodicamente ralos de banheiro, cozinha e caixas de gordura;
- Mantenha camas e berços afastados, no mínimo, 10 cm da parede;
- Evite que lençóis toquem o chão;
- Feche frestas nas paredes, móveis e rodapés para que não sirvam de esconderijo para os escorpiões;
- Use telas nas aberturas dos ralos, pias e tanques;
- Não deixe acumular lixo e entulho nos quintais, jardins, e terrenos baldios e ao redor das residências;
- Coloque o lixo em sacos plásticos fechados para evitar baratas e outros insetos;
- Mude periodicamente de lugar materiais de construção que estejam armazenados e lembre-se de proteger as mãos com luvas grossas na realização deste trabalho;
- Retire de paredes e muros plantas ornamentais densas, arbustos e trepadeiras;
- Elimine fontes de alimento para os escorpiões (baratas, aranhas, grilos e outros pequenos animais invertebrados);
- Limpe terrenos baldios situados a cerca de 2 metros (aceiro) das redondezas dos imóveis ocupados;
- Evite a prática de queimadas em terrenos baldios, pois desalojam os escorpiões, entre outros animais;
- Preserve os inimigos naturais dos escorpiões, especialmente aves de hábitos noturnos (corujas, joão-bobo), quati, lagartos, sapos, galinhas, gansos;
- Evite folhagens de jardins junto às paredes externas de residências e mantenha jardins e gramados aparados e bem cuidados.
- Vale lembrar que pesticidas e outros produtos não são eficazes para o controle de escorpiões e podem gerar mais risco de acidente.
Primeiros-socorros
Em caso de acidente:
- Lavar o local com água e sabão;
- Se possível fotografe ou informe ao profissional de saúde o máximo possível de características do animal, como: tipo de animal, cor e tamanho;
- Procure atendimento médico imediatamente;