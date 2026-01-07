Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Com provas em abril, UFGD abre concurso para professor com salários de até R$ 13 mil

Inscrições devem ser realizadas até 19 de fevereiro de 2026, exclusivamente pela internet

Alison Silva

Alison Silva

07/01/2026 - 16h30
Com prova prevista para abril e salários de até R$ 13 mil, o concurso público para provimento de cargos da carreira para 27 novos professores segue com edital aberto na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). 

Conforme o texto, a remuneração inicial varia de R$ 3.399,47 a R$ 13.288,85, de acordo com a titulação exigida e o regime de trabalho.

Os valores são acrescidos de auxílio-alimentação (R$ 587,50) para jornadas de 20h semanais e R$ 1.175,00 para 40h semanais. As inscrições devem ser realizadas até 19 de fevereiro de 2026, exclusivamente pela internet.

As oportunidades contemplam campos como Administração, Agronomia, Biotecnologia, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Gestão Ambiental, História, Letras, Engenharia de Alimentos, Pedagogia e Medicina, entre outros, conforme detalhado no edital.

Provas

O processo seletivo será composto por prova escrita, prova didática, a ser realizada nos dias 25 e 26 de abril ambas de caráter eliminatório e classificatório, além de prova de títulos, de caráter classificatório. O edital de convocação para o sorteio de pontos e para a prova escrita será publicado em 26 de março. O sorteio está marcado para 28 de março, e a prova escrita ocorrerá em 29 de março (domingo).

O procedimento de heteroidentificação está previsto para 12 de maio, enquanto o envio dos títulos ocorrerá de 19 a 21 de maio. O resultado preliminar será divulgado em 1º de junho, e o resultado final, após recursos, em 3 de junho.

A taxa de inscrição é de R$ 200, com possibilidade de pagamento até o último dia de inscrição, em qualquer agência bancária durante o horário de expediente. O edital completo, com a descrição das áreas, requisitos e demais orientações, está disponível aqui!

Do total de vagas, a UFGD assegura políticas de ações afirmativas, destinando 25% para candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos), 3% para indígenas e 2% para quilombolas, independentemente da área. Também há reserva de vagas para pessoas com deficiência. Ao todo, sete vagas são destinadas a candidatos negros, uma para indígenas, uma para quilombolas e duas para pessoas com deficiência.

Associação promove bazar com itens da Receita Federal

Além da venda de smartphones, eletrônicos e outros produtos, o bazar, que será neste sábado (10), terá brechó a preços acessíveis

07/01/2026 15h44

Divulgação AMA

Com produtos doados pela Receita Federal, a Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande (AMA-MS) promove, no sábado (10), um bazar solidário com itens a preços acessíveis.

São produtos como smartphones, perfumes e eletrônicos. O evento também contará com um brechó especial, com roupas, calçados e muitos outros itens.

A venda será revertida para a manutenção da AMA, que ajuda a transformar vidas por meio do cuidado, da inclusão e do amor.

 

 

Os produtos foram doados pelas unidades da Receita Federal de Mundo Novo e Ponta Porã. A forma de pagamento poderá ser em dinheiro, cartões de crédito/débito e Pix.

A entidade esclarece que não haverá venda em atacado.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por AMA (@amacgms)

 

 

Serviço:

  • Bazar da AMA
  • Data: 10 de janeiro (sábado)
  • Hora: das 8h às 17h
  • Local: Avenida Bandeirantes, nº 215 – Bairro Amambaí

Ministério Público abre inscrições para estágio com bolsa de R$ 2 mil

São vagas para estudantes de níveis médio e superior, com carga horária entre 20 e 25 horas semanais; saiba como se inscrever

07/01/2026 15h04

Reprodução MPMS

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) está com inscrições abertas até o dia 9 de fevereiro para o III Processo Seletivo de Estagiários e Residentes, com bolsa superior a R$ 2 mil.
Estão aptos a concorrer ao processo seletivo estudantes dos níveis de ensino médio e superior, regularmente matriculados e com frequência comprovada.

São duas modalidades de estágio de nível médio para adolescentes com idade mínima de 16 anos completos na data da assinatura do Termo de Compromisso de Estágio.

A outra modalidade contempla estudantes de graduação do curso de Direito, com vagas para todas as comarcas, exceto Coronel Sapucaia.

O programa de residência também contempla graduados de áreas vinculadas às funções institucionais do MPMS, incluindo acadêmicos dos seguintes cursos:

  • Administração;
  • Comunicação;
  • Ciências Contábeis;
  • Engenharia;
  • Psicologia;
  • Serviço Social;
  • Tecnologia da Informação, entre outros.

Cabe ressaltar que, conforme consta no edital, nos níveis médio e superior não serão admitidos concorrentes que estejam no último semestre do curso no momento da convocação.

O estágio no MPMS possui carga horária entre 20 e 25 horas semanais, com bolsas de R$ 782,73 (nível médio) e R$ 1.035,16 (nível superior). Para o programa de residência, a bolsa é de R$ 2.178,00, com carga de 30 horas semanais. Todos os selecionados também têm direito ao auxílio-transporte.

Como se inscrever?


As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico concurso.fapec.org. O candidato deverá preencher a ficha de inscrição on-line, selecionar o município de realização da prova e efetuar o pagamento da taxa correspondente até o dia 10 de fevereiro de 2026.

Seleção


As provas objetivas (e discursivas, quando aplicadas) serão realizadas no dia 1º de março de 2026, em mais de 50 municípios do Estado. A seleção inclui questões de conhecimentos gerais e específicos e, no caso de Direito, prova discursiva.

Confira o edital

