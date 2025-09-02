Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

SEGURANÇA PÚBLICA

Com quase 2 mil BOs represados, MPMS mira Delegacia da Mulher

Investigação aberta no Ministério Público quer acompanhar andamento dos registros policiais na Deam, após vistoria identificar grande volume sem andamento

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

02/09/2025 - 10h00
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou um inquérito civil para acompanhar o andamento dos boletins de ocorrências (BOs) registrados na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande. Segundo o promotor responsável pela apuração, Douglas Oldegardo Cavalheiro dos Santos, no fim do mês passado, a delegacia tinha quase dois mil procedimentos sem andamento na unidade.

A investigação começou em fevereiro deste ano, após a morte da jornalista Vanessa Ricarte, que deu luz a um problema na delegacia, que é a demora no andamento dos BOs.

Agora, conforme publicação no Diário Oficial do MPMS de ontem, o procedimento virou inquérito civil porque, na visão de Oldegardo, apesar de terem se passado seis meses desde a fiscalização na Deam, o número de boletins represados segue semelhante ao do início do processo.

“Na data de hoje [28 de agosto], passado um semestre da extração, a Deam conta com 1.814 boletins de ocorrência represados. Esse número projeta o alcance de um passivo similar ao encontrado em 27 de fevereiro, em data não superior a outubro de 2026”, diz trecho do despacho que transforma o procedimento preparatório em inquérito civil.

A investigação seguirá a cargo do Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial (Gacep), coordenado por Oldegardo.

No documento assinado no fim de agosto, o promotor lembra que, na vistoria realizada no dia 21 de fevereiro deste ano, foi identificado que na Deam, que funciona dentro da Casa da Mulher Brasileira, atuavam 67 servidores, sendo 11 delegadas e 12 escrivães no total. 
Esse time teria ativos 3.721 BOs no segundo semestre de 2024, “sobre os quais pesou um índice de conversão de 66,19%”.

“Em face da incerteza sobre o quantitativo referente ao sabidamente elevado número de boletins de ocorrência represados na unidade naquele momento, foi realizada visita extraordinária, por este órgão de controle externo, à 1ª Deam, na data de 27 de fevereiro, ocasião em que foram contados 6.062 BOs”, diz trecho do documento.

Oldegardo ainda lembra que por causa desta quantidade de boletins de ocorrência, houve a intitulada Força-Tarefa Deam, que recebeu esses procedimentos e que, com a força conjunta de mais de uma dezena de delegados de polícia, durante aproximadamente quatro meses, e teria dado andamento para esses boletins que estavam paralisados.

A medida, ao ver do promotor, não teria solucionado a situação da delegacia, já que atualmente há quase dois mil boletins parados e, segundo Oldegardo, “há, em 420 dias, potencial represamento de novos seis mil boletins”.

“Em par e passo às ocorrências registradas formalmente na unidade, ou a ela encaminhadas por outras unidades, são recebidas pela 1ª Deam denúncias por meio do canal Ligue 180, de cuja central adveio a notícia, em março, de que centenas de fatos (412) relatados estariam em situação de inércia”, diz a investigação.

Analisando e relatando os fatos, a titular da unidade informou que, daqueles, apenas 202 seriam de atribuição da unidade protetiva, estando 94 pendentes de resposta por não terem aportado antes na delegacia. 

Ainda, afirmou que: “Não é possível analisar todas as denúncias do mês de forma célere, o efetivo é insuficiente para atender à vasta demanda recebida, e que qualquer realocação de servidores configura, ainda que minimamente, um prejuízo aos demais setores da unidade”, complementa o promotor.

CASOS SEM ANDAMENTO

Oldegardo ainda relembrou o caso de Ivone Barbosa da Costa Nantes, morta pelo marido, Wilton de Jesus Costa, em abril deste ano. Ocorre que dias antes dela morrer, segundo narra o promotor, a mulher chamou a polícia e relatou ter sido agredida pelo homem, que foi preso pela Polícia Militar e levado à Deam, no entanto, ele não permaneceu preso e, dias após esse fato, matou a companheira e acabou morto em confronto com a polícia.

Em outro caso, relatado pela Defensoria Pública, uma mulher não teria conseguido realizar boletim de ocorrência na Deam.

REPERCUSSÃO

Após a morte de Vanessa Ricarte, assassinada no dia 12 de fevereiro pelo ex-noivo, Caio Nascimento, o que mostrou as falhas existentes no atendimento à mulher vítima de violência doméstica, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) anunciou algumas medidas para solucionar a situação.

Além da força-tarefa para dar celeridade aos boletins de ocorrência, o Estado lançou no mês passado o Programa Estadual de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres (Protege), que reúne diversas áreas do governo para, como diz o nome, auxiliar na agilidade do combate a esse tipo de violência.
A Sejusp também anunciou a criação de uma 2ª Delegacia da Mulher em Campo Grande.

PRIVATIZAÇÃO

Governo de MS dá últimos passos para a 'privatização' do Hospital Regional

Agora, o projeto segue para ratificação do governador e, posteriormente, para a publicação do edital de concorrência pública

02/09/2025 12h00

Governo de MS dá últimos passos para a 'privatização' do Hospital Regional

Governo de MS dá últimos passos para a 'privatização' do Hospital Regional Gerson Oliveira / Correio do Estado

O projeto de Parceria Público-Privada (PPP) do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) foi aprovado pelo Conselho Gestor de Parcerias (CGP), e agora segue para os últimos passos antes da 'privatização'. Agora, o projeto segue para ratificação do governador e, posteriormente, para a publicação do edital de concorrência pública. O leilão está previsto para ocorrer em dezembro de 2025.

Com proposta de gestão mais eficiente e sustentabilidade, a ata com a aprovação  foi publicada nesta terça-feira (2), no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul.

Com a concretização do projeto, o número de leitos será ampliado de 354 para 577. A proposta contempla a reforma do prédio atual, a construção de novos blocos e a gestão dos serviços não assistenciais (bata cinza), que incluem limpeza, manutenção, vigilância, portaria e estacionamento, lavanderia e rouparia, transporte, serviço de arquivo médico, estatística e faturamento, logística, necrotério, engenharia clínica, gases medicinais e utilidades, nutrição e dietética, esterilização, tecnologia da informação e comunicação e, de forma inovadora, aquisição e gestão de insumos hospitalares, integrando suprimento e operação.

O valor total do projeto é de R$ 5,6 bilhões em 30 anos. O desempenho da concessionária será monitorado por indicadores de qualidade e de satisfação, que impactam diretamente na contraprestação mensal. A contraprestação máxima projetada é de R$ 20 milhões ao mês, sem os descontos a serem aplicados no momento do leilão.

O prazo total de execução das obras será de 56 meses, sem interrupção dos serviços hospitalares. O contrato prevê ainda soluções sustentáveis e inovadoras como energia fotovoltaica, reuso de água, automação, transporte pneumático e robotização da farmácia.

PROJETO

Conforme o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, o projeto é inovador e estratégico e recebeu 408 manifestações da sociedade, com questionamentos e proposições para seu aprimoramento, o que demonstra ampla participação e interesse público.

“Após a consulta pública, o projeto passou por um processo cuidadoso de refinamento e ajustes técnicos. Isso nos permitiu incorporar sugestões importantes, garantir maior aderência às preocupações da sociedade e alcançar um nível de amadurecimento que nos dá segurança para afirmar que hoje temos um projeto consistente, sólido e pronto para o lançamento do edital. A aprovação unânime no CGP demonstrou a importância do projeto no contexto da saúde pública de nosso Estado”, afirmou a secretária de Parcerias Estratégicas, Eliane Detoni.

A parceria do HRMS com a iniciativa privada representa uma transformação estrutural e operacional do maior hospital público do Estado, garantindo aumento de capacidade e qualidade, modernização tecnológica, sustentabilidade e melhoria dos serviços à população sul-mato-grossense.

CAMPO GRANDE

Assessor parlamentar morre em acidente entre moto e carro no centro

Acidente aconteceu no cruzamento das ruas 15 de novembro x Bahia; veja o vídeo

02/09/2025 11h25

Acidente com morte no Centro de Campo Grande

Acidente com morte no Centro de Campo Grande Paulo Ribas

Wagner de Souza Pereira, de 61 anos, morreu em acidente entre moto e carro, na manhã desta terça-feira (2), no cruzamento das ruas 15 de novembro x Bahia, centro, em Campo Grande.

Vagner era assessor parlamentar do vereador Epaminondas Vicente Silva Neto, conhecido como Papy (PSDB), presidente a Câmara Municipal de Vereadores.

Os vereadores fizeram um minuto de silêncio, na sessão ordinária desta terça-feira (2), em respeito à memoria do servidor.

Conforme apurado pela reportagem, Vagner conduzia a moto na rua 15 de novembro, quando o motorista de uma caminhonete furou o sinal vermelho e atingiu a moto.

O semáforo estava amarelo para a caminhonete e tinha acabado de abrir para a motocicleta. O motorista da caminhonete aproveitou o embalo do sinal amarelo, mas, o outro sinal já tinha aberto (verde), momento em que houve a colisão.

A moto colidiu na lateral do carro e foi parar debaixo de outro veículo que estava estacionado. O motociclista chegou a ser reanimado pelas equipes de socorro, mas faleceu no local.

Câmera de segurança flagrou o momento do acidente. Veja

Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local para efetuar os procedimentos de praxe.

O trecho entre a 7 de Setembro e a 15 de novembro foi interditado para trabalho da perícia. O acidente aconteceu por volta de 9 horas e até o fechamento desta reportagem, às 11h25min, a via ainda seguia interditada para remoção do corpo.

A Câmara Municipal de Campo Grande emitiu nota de pesar pelo falecimento do servidor.

“A Câmara Municipal de Campo Grande manifesta profundo pesar pelo falecimento do servidor Wagner de Souza Pereira, ocorrido na manhã desta terça-feira (2), em decorrência de acidente automobilístico na Capital. A Câmara manifesta suas condolências aos familiares e amigos, desejando força para enfrentar este momento de dor”.

Acidente com morte no Centro de Campo Grande

