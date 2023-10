Os interessados em concorrer a uma das 23 vagas de professor substituto ofertadas pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) têm até este domingo (8) para realizar a inscrição. O valor da taxa é de R$50,00 e pode ser pago em qualquer agência bancária.

De acordo com o edital, as vagas são divididas em nove cidades de MS: Campo Grande, Aquidauana, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Ainda conforme as informações do IFMS, os professores que se candidatarem às vagas precisam ter diplomação mínima em especialização e habilitação na área em que pretende lecionar.

O salário varia de acordo com a titulação, começando em R$ 4.070,63, no caso de graduação e indo até R$ 7.014,02, para profissionais com doutorado.

O processo seletivo será baseado em prova didática, na qual o postulante deverá apresentar uma aula sobre o tema sorteado um dia antes da avaliação. Também haverá análise curricular.

No dia da primeira prova, o candidato deve comparecer no local e horário marcado pela organização portante documento de identificação com foto e entregar ainda o plano de aula, formulário de identificação, currículo da Plataforma Lattes e documentos que comprovem as titulações e experiência de magistério.

Para a experiência de magistério, será considerada tanto trabalhos desenvolvidos em salas de ensino médio quanto em educação superior, englobando graduação e pós-graduação. A atividade pode ser comprovada por carteira profissional, contratos de trabalhos, certidões e/ou declaração de tempo de serviço, desde que especifique os meses trabalhados.

A prova didática será realizada no campus da cidade em que o candidato está concorrendo à vaga. De acordo com o anexo do edital, a avaliação será realizada a partir das 8h00, no dia 21 de outubro, sendo que o sorteio do tema que cada um deverá lecionar será realizado no dia anterior, 20 de outubro, também às 8h00.

O resultado preliminar será divulgado no dia 24, com período para recurso entre os dias 25 e 26. A homologação do resultado será publicada no dia 31 de outubro.

A inscrição deverá ser efetuada, exclusivamente, pela Internet, no endereço eletrônico www.ifms.edu.br/centraldeselecao. O edital com mais informações pode ser acessado aqui.