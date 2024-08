Com salários de até R$ 6,8 mil, Correios abre inscrições para concurso nesta quarta-feira (7)

Cidades

Chuvas ficaram abaixo da média em 31 dos 45 municípios analisados pelo Cemtec

O mês de julho foi de chuvas abaixo da média, tempo seco e variação ampla de temperatura em Mato Grosso do Sul.

Segundo levantamento divulgado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec), dos 45 municípios analisados, 31 tiveram chuvas muito abaixo da média histórica. Além disso, a menor umidade relativa do ar registrada foi de 13% observada nos municípios de Água Clara, Corumbá, Coxim, Nhumirim-Nhecolândia e Sonora, principalmente entre os dias 27 a 29 de julho.

A menor temperatura registrada foi 1°C, no dia 1º de julho, em Iguatemi, e a maior de 38ºC, no dia 28 de julho, em Corumbá. Confira o levantamento:

Os números evidenciam as condições extremas que vêm sendo registradas neste inverno em todo o Estado.

Pouca chuva

As chuvas tiveram valores entre 0-15 mm nas regiões centro-norte, pantaneira, norte e nordeste do estado. Na porção sul do estado, as chuvas ficaram acima da média histórica com acumulados entre 45-90 mm, principalmente no extremo sul.

Na análise do número de dias com chuvas abaixo de 1 mm (dias sem chuva), observa-se que grande parte dos municípios apresentam mais de 25-30 dias sem ocorrência de chuvas significativas durante o mês de julho. Exceto a região extremo sul do estado que não há chuvas entre 15-20 dias.

Precipitação acumulada - Número de dias com chuvas abaixo de 1mm. Fonte: Cemtec

O município com maior precipitação foi Iguatemi, onde observou-se 86 mm de chuva acumulada em julho de 2024, o que representa 58% abaixo da média histórica. Por outro lado, grande parte dos municípios monitorados, registraram chuvas abaixo de 10 mm.

Fonte: Cemtec

Em Campo Grande

A média histórica é baseada nos dados climatológicos da estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A702 localizada na EMBRAPA Gado de Corte em Campo Grande, referente ao período 1981-2010, ou seja, a chuva acumulada em maio de 2024 ficou 82% abaixo da precipitação média histórica.

Quando compara-se outros pontos de medidas oficiais no município, observa-se que todas as medidas ficaram abaixo da média histórica. O maior registro de precipitação acumulada mensal em Campo Grande foi no pluviômetro automático do

Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), com 9,2 mm. Isto representa 74% abaixo da média esperada para o mês de Junho.

Previsão para o trimestre

A expectativa do Cemtec é de que as condições observadas em julho perdurem no próximo trimestre (agosto, setembro e outubro), com chuvas abaixo da média histórica nas regiões centro-norte, pantaneira, norte do estado. Já nas regiões sudeste, leste e nordeste, as chuvas tendem a ficar dentro do que é esperado para o trimestre.

Assine o Correio do Estado.