Com temperatura 5ºC acima da média, meteorologistas apontam perigo para onda de calor em MS

GUARDIÃ DA PASSAGEM

Parlamentares de Mato Grosso do Sul dizem que não há "patamar aceitável" que não seja a suspensão da correção de quase 17% no valor cobrado

Concessionária não cumpriu com duplicamento acordado ainda em 2014 e já chegou a sinalizar desistência da concessão Marcelo Victor/ Correio do Estado

Em vigor há cinco dias, a suspensão do reajuste de 16,82% no pedágio da BR-163 em Mato Grosso do Sul tem empenho de deputados estaduais e federais para sair do papel, além do compromisso da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) de negociar acordo com a CCR MS Via.

Responsável por gerir trecho de mais de 840 km, que corta 21 municípios sul-mato-grossenses, a CCR assumiu compromisso de duplicar completamente a rodovia quando assumiu a privatização em 2014, o que não aconteceu, sendo cumprido apenas cerca de 150 km de duplicação.

Vale lembrar que o anúncio do reajuste - que já vale desde a última sexta-feira (18) - foi publicado na edição de 15 de agosto do Diário Oficial da União. Como bem recentemente o Correio do Estado, essa correção de quase 17% foi quatro vezes maior que a inflação nacional dos últimos doze meses, que ficou em 3,99% (IPCA) e ainda em março foi anunciado que a tarifa do pedágio ficaria congelada por até dois anos.

Diante disso, parlamentares sul-mato-grossenses buscaram o diretor-geral da ANTT, Rafael Vitale, sinalizando que não há qualquer posição que seja aceitável além da suspensão do reajuste, como bem frisam os deputados Estadual e Federal, Pedro Pedrossian Neto (PSD) e Vander Loubet (PT).

"Temos que falar sobre suspensão total do reajuste dos quase 17%, uma vez que a concessionária está descumprindo de maneira muito clara o contrato de concessão", comenta Pedrossian, pontuando não ser o momento de se pensar em "patamares aceitáveis".

Na mesma linha, o parlamentar do Partido dos Trabalhadores, Vander Loubet, diz que Vitale citou a data de 04 de setembro como prazo para um possível retorno quanto à posição da Concessionária.

"A partir disso vamos avaliar os próximos passos da bancada. Ainda é cedo para falar em patamar aceitável, pois nosso foco no momento é abrir o diálogo para, a partir disso, a gente encontrar a melhor saída, aquela que atenda melhor aos interesses do nosso estado", completa ele.

Valores

Balanços da CCR MSVia mostram que, até março de 2023, a empresa operou no prejuízo e, apesar de negativa, chegou a ser classificado como "menos ruim" do que o registrado no mesmo período do ano passado.

Nesse primeiro trimestre, a cobrança de pedágios por parte da CCR gerou faturamento 6,1% maior do que o observado em 2022, saltando de R$ 39,9 milhões para R$ 42,35 mi.

Após o reajuste, carros de passeio observaram o pedágio subir de R$ 7,80 para mais de nove reais. Já para motociclistas o aumento foi de mais de R$ 1,50, custando agora R$ 4,55.

Já os caminhões, que pagam por eixo, os valores também subir cerca de R$ 1,3, chegando a custar quase R$ 55 para os veículos mais pesados que chegam a ter seis eixos.

Entraves com a CCR

Vander ressalta o movimento junta da ANTT, para que Vitale intervenha no diálogo direto com a CCR na intenção de suspender o reajuste. Entretanto, apesar de benéfico para a concessionária, a Agência não tem poder de obrigar a empresa a suspender, como explica o deputado, por isso o "pisar em ovos" mesmo diante dos incontáveis problemas que aparecem no processo.

"[O entendimento] é um caminho para resolver a situação. Primeiro, porque a suspensão ajudaria a recuperar a imagem da CCR junto à população do estado. Segundo, porque com a decisão do TCU, a CCR está dando sinais de que teria interesse em continuar com a concessão, de fazer uma recomposição e retomar o projeto da rodovia. Inclusive, a empresa buscou diálogo com o governador Eduardo Riedel", pontua.

Pedro Pedrossian lista outros pontos, além da não duplicação dos mais de 800 km da rodovia, citando sobre o chamado "reequilíbrio de preço" quando o acordado entre as partes não é cumprido.

"Ela firmou em 2021 o primeiro aditivo, onde se comprometeu e aceitou o desconto de 52% na tarifa por não realizar os investimentos. Isso deveria estar refletido hoje na tarifa e não tá. Depois ela entrou na Justiça, ganhou por força de liminar e estão cobrando tarifa cheia" afirma

Houve inclusive uma desistência por parte da CCR da concessão, que foi prorrogada por dois anos em março de 2023, porém a empresa voltou a manifestar o interesse em explorar o serviço em negociações com o Governo Federal.

Nas palavras de Pedrossian, o contrato está "manchado" e penalizando - de maneira injustificada - o cidadão do Mato Grosso do Sul e usuários da BR-163, citando a nova reunião entre parlamentares e ANTT para tratar do tema, marcada para 04 de setembro.

"Nós já estamos pagando um preço altíssimo, seja econômico, seja com as vidas que estamos perdendo na BR-163 por conta dos problemas da CCR. Estamos tentando reduzir o prejuízo que está causando para a população de Mato Grosso do Sul, que já é muito grande", conclui.

