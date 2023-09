Com temperaturas elevadas, MS tem alerta de tempestade para esse domingo

O domingo (3) será de temperaturas elevadas em Mato Grosso do Sul, contudo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica perigo potencial de tempestade para a maior parte do Estado, com possibilidade de queda de granizo e vento intenso.



De acordo com o Instituto, o alerta amarelo, que abrange as regiões sudoeste, pantaneira e também a central, devem receber ventos que podem atingir entre 40 e 60 quilômetros por hora (km/h). O volume de chuva indicado pela meteorologia varia entre 20 e 50 milímetros.



Válido das 10 h até as 18 h, o aviso aponta para baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

INSTRUÇÕES



• Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

• Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

• Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

INTERIOR

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec/MS), Dourados registra 24°C pela manhã e 36°C pela tarde. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 24°C inicialmente e sobem até os 35°C. No Cone-sul, Iguatemi registra mínima de 23°C e máxima de 34°C. Em Ponta Porã, valores ficam entre 25°C e 33°C.



Em Corumbá, na região pantaneira, a mínima será de 28°C e máxima de 35°C; Aquidauana terá variação entre 28°C e 36°C. No sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 28°C e atinge os 38°C. No norte, coxim terá 26°C cedo e alcançará os 36°C ao longo do dia. No Bolsão, Três Lagoas registra 23°C pela manhã e 36°C de tarde.