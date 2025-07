Com vagas em MS, IBGE prorroga inscrições de programa de estágio

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Com 11 vagas em Mato Grosso do Sul, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou, até o dia 10 de julho, o prazo de inscrições para 351 vagas de estágio em todo o país. As inscrições devem ser realizadas pelo portal do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), destinadas a alunos que cursam a partir do 3º período de 26 cursos de ensino superior para atuarem em 26 estados e no Distrito Federal.

Há vagas de estágio de 4 horas diárias (20 horas semanais) e de 6 horas diárias (30 horas semanais) e os valores das bolsas de estágio são, respectivamente, R$787,98 e R$1.125,69 mensais.

Há reserva de vagas para pessoas pretas e pardas e pessoas com deficiência. O estagiário ainda terá direito a auxílio-transporte equivalente a R$10 por dia estagiado presencialmente, entretanto, não contará com auxílio-alimentação e auxílio-saúde.

O processo conta com duas fases: a primeira é a inscrição, que deverá ser realizada pelo portal do CIEE até às 12h (horário de Brasília) do dia 10 de julho. E a segunda fase, que é a realização da prova on-line, também até às 12h (horário de Brasília) do dia 10 de julho. As vagas de estágio serão preenchidas de acordo com a necessidade do Instituto.

"O Programa de Estágio do IBGE é uma iniciativa muito importante que reafirma o nosso compromisso com a formação de novos profissionais e com o fortalecimento da nossa instituição. O estágio é uma via de mão dupla: ao mesmo tempo em que oferecemos aos estudantes a oportunidade de vivenciar na prática o dia a dia de uma instituição pública de referência e aprender sua profissão, também contamos com sua energia, criatividade e disposição para aprender e colaborar. Nossos estagiários são alunos em processo de formação, mas se tornam parte ativa do nosso trabalho, contribuindo com ideias, com dedicação e com um olhar renovado que tanto enriquece o IBGE", pontuou o Coordenador de Recursos Humanos, Bruno Malheiros.

Após a inscrição, o candidato deverá realizar a prova objetiva online, composta de 20 perguntas, que devem ser respondidas em até 2 minutos cada, sendo 5 de Língua Portuguesa, 5 de Matemática e Raciocínio Lógico, 5 de Geografia e 5 de Conhecimentos Gerais e Atualidades, baseadas nos conteúdos programáticos descritos no edital. O resultado das provas está previsto para o dia 29 de julho.

Os estudantes aprovados na prova, serão convocados pelo IBGE para as entrevistas de perfil com o supervisor da respectiva vaga, de acordo com a ordem de classificação dos aprovados na prova objetiva, respeitando as reservas de vagas para pessoa com deficiência, cotista e ampla concorrência.

"No IBGE, trabalhamos com uma gama variada de conhecimentos, com muitas oportunidades de aprendizados para os estagiários. Estamos há bastante tempo ansiando por essa nova seleção", ressaltou em nota a gerente de Provimento e Acompanhamento de RH, Roberta Fadel.

Entre as vagas para os cursos oferecidos estão: Administração (Administração de Empresas, Gestão Pública, Conselho de Administração), Análise de Sistemas (Análise e Desenvolvimento de Sistemas), Arquivologia, Biblioteconomia, Biologia (Ciências Biológicas), Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Ciências Sociais, Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Rádio e TV, Audiovisual), Design (Design Gráfico, Desenho Industrial, Comunicação Visual), Direito, Economia, Engenharia da Computação/Informática (Sistemas de Informação), Engenharia de Produção, Engenharia de Software (Engenharia de Redes de Computadores), Estatística, Geociências (Cartográfica, Geografia, Geologia, Geoprocessamento), Gestão da Tecnologia da Informação, Gestão de Políticas Públicas, Gestão de Recursos Humanos / RH, História, Jogos Digitais, Letras, Pedagogia, Secretariado, e Relações Internacionais (Turismo, Eventos).

Cronograma

Início das inscrições e prova online 11/06/2025

Fim das inscrições e prova online 10/07/2025

Publicação do caderno de questões, do gabarito provisório e da lista de classificação provisória; 15/07/2025

Interposição de recurso contra o gabarito provisório e da classificação provisória; 16/07/2025

Resposta aos recursos e publicação do gabarito oficial e das listas de classificação final definitiva 29/07/2025

