Comando Vermelho (CV) é apontado como mandante do triplo homicídio em MS

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Crime registrado no distrito de Nova Casa Verde, distante aproximadamente 242 quilômetros da Capital, no município de Nova Andradina, o triplo homicídio do último sábado (19) que deixou um adolescente de 14 anos ferido tem a sua ordem inicialmente atribuída à facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Esse triplo homicídio aconteceu na rua Avelino Maraia, com quatro presos antes mesmo que completassem 24 horas após as três execuções. Depoimentos colhidos pela Polícia Civil apontam que o crime teve participação direta da quadrilha e teria sido orquestrado durante toda a tarde de sábado (19).

Sendo que um indivíduo identificado como "Pitbull" ainda estaria foragido, até o momento foram presos:

Bruno Gabriel "BG" Nunes Rocha, 19 anos

Carlos Kaike Antônio dos Santos, 24 anos

Karina Aparecida Chuba, 34 anos

Marcos Gabriel Antônio do Nascimento, 22 anos

Esse crime, vale lembrar, também deixou um adolescente de 14 anos ferido por disparos, posteriormente encaminhado para o Hospital Regional de Nova Andradina, além de uma criança de cinco anos encontrada sem ferimentos e deixada sob os cuidados de uma vizinha.

As vítimas fatais foram identificadas como:

+ Daniel Matos Alves, 32 anos

32 anos + Eliane Franco, 37 anos

37 anos + Raissa Franco, 21 anos.

A perícia após o crime resultou no recolhuimento de projéteis, cápsulas e algumas gramas de maconha, sendo identificada ainda a inscrição "CV" na frente da residência.

Triplo homicídio

Conforme repassado pela Polícia Civil, o caso está sendo investigado através da 1ª Delegacia de Polícia de Nova Andradina e da Seção de Investigações Gerais e Núcleo Regional de Inteligência (SIG/NRI). É dito que por volta de 22h30 do último sábado (19) dois indivíduos entraram no imóvel da rua Avelino Maraia já efetuando os disparos contra os presentes.

Municiadas das primeiras características, equipes da Força Tática do 8º Batalhão da Polícia Militar deram início a diligências e localizaram a motocicleta com sinais compatíveis com a que teria sido usada na fuga em um trecho da rodovia MS-134.

O indivíduo de apenas 19 anos conhecido como "BG" era quem conduzia o veículo de fuga e foi detido em flagrante com um revólver, ele confessou aos policiais também seria o encarregado por levar "Pitbull", apontado como autor dos disparos, até o local do crime.

Bruno foi encontrado com um revólver calibre .38 carregado com quatro munições, duas delas deflagradas. Ele teria dito primeiro aos policiais que integrava o Comando Vermelho, mas negou posteriormente em interrogatório ser membro da facção.

"Pitbull" estaria na garupa quando os policiais avistaram a motocicleta, mas teria conseguido fugir a pé após ingressar em uma área ed mata. Esse indivíduo ainda é considerado foragido.

Munidos de novas informações, a Força Tática localizou o imóvel onde estava Karina. No local foram apreendidas porções de substância entorpecente, cerca de 15 gramas de cocaína, e 11 munições calibre .38. O delegado Filipe Davanso Mendonça, colheu o depoimento da detida, como indicado pelo portal local Jornal da Nova, no qual ela teria afirmado que integrantes do CV no distrito recebiam ordens mas não conheceriam pessoalmente seus superiores.

BG teria narrado que o triplo homicídio teria ocorrido como uma vingança pela suposta morte de um integrante da organização, chamado de "Filipinho", que teria sido executado por membros do Primeiro Comando da Capital (PCC), mas que a Polícia frisa tratar-se de uma versão ainda não confirmada que está sendo investigada

Conforme narrado em boletim de ocorrência, Carlos Kaike e Marcos Gabriel teriam prestado apoio, com o desdobramento do inquérito identificando melhor posteriormente as reais funções atribuídas a cada um.

"Diante da gravidade dos fatos, a autoridade policial representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva e pelo acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos. A Polícia Civil e a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul continuam trabalhando de forma integrada para esclarecer o crime, identificar a motivação e localizar o indivíduo que permanece foragido. A responsabilidade penal dos envolvidos será apurada no decorrer do processo judicial", complementa a PC em nota.

Os quatro presos foram indiciados pelos crimes de triplo homicídio e organização criminosa, com Karina e Bruno respondendo ainda pelos delitos ligados às apreensões feitas.

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