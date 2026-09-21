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Comando Vermelho (CV) é apontado como mandante do triplo homicídio em MS

Com quatro indivíduos presos até o momento e um ainda foragido, suspeitos foram indiciados por organização criminosa e inquérito deve identificar as reais funções atribuídas a cada um

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

21/09/2026 - 10h44
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Crime registrado no distrito de Nova Casa Verde, distante aproximadamente 242 quilômetros da Capital, no município de Nova Andradina, o triplo homicídio do último sábado (19) que deixou um adolescente de 14 anos ferido tem a sua ordem inicialmente atribuída à facção criminosa Comando Vermelho (CV). 

Esse triplo homicídio aconteceu na rua Avelino Maraia, com quatro presos antes mesmo que completassem 24 horas após as três execuções. Depoimentos colhidos pela Polícia Civil apontam que o crime teve participação direta da quadrilha e teria sido orquestrado durante toda a tarde de sábado (19). 

Sendo que um indivíduo identificado como "Pitbull" ainda estaria foragido, até o momento foram presos: 

  • Bruno Gabriel "BG" Nunes Rocha, 19 anos 
  • Carlos Kaike Antônio dos Santos, 24 anos
  • Karina Aparecida Chuba, 34 anos 
  • Marcos Gabriel Antônio do Nascimento, 22 anos

Esse crime, vale lembrar, também deixou um adolescente de 14 anos ferido por disparos, posteriormente encaminhado para o Hospital Regional de Nova Andradina, além de uma criança de cinco anos encontrada sem ferimentos e deixada sob os cuidados de uma vizinha. 

As vítimas fatais foram identificadas como: 

  • + Daniel Matos Alves, 32 anos 
  • + Eliane Franco, 37 anos
  • + Raissa Franco, 21 anos. 

A perícia após o crime resultou no recolhuimento de projéteis, cápsulas e algumas gramas de maconha, sendo identificada ainda a inscrição "CV" na frente da residência.

Triplo homicídio

Conforme repassado pela Polícia Civil, o caso está sendo investigado através da 1ª Delegacia de Polícia de Nova Andradina e da Seção de Investigações Gerais e Núcleo Regional de Inteligência (SIG/NRI). É dito que por volta de 22h30 do último sábado (19) dois indivíduos entraram no imóvel da rua Avelino Maraia já efetuando os disparos contra os presentes. 

Municiadas das primeiras características, equipes da Força Tática do 8º Batalhão da Polícia Militar deram início a diligências e localizaram a motocicleta com sinais compatíveis com a que teria sido usada na fuga em um trecho da rodovia MS-134.

O indivíduo de apenas 19 anos conhecido como "BG" era quem conduzia o veículo de fuga e foi detido em flagrante com um revólver, ele confessou aos policiais também seria o encarregado por levar "Pitbull", apontado como autor dos disparos, até o local do crime.

Bruno foi encontrado com um revólver calibre .38 carregado com quatro munições, duas delas deflagradas. Ele teria dito primeiro aos policiais que integrava o Comando Vermelho, mas negou posteriormente em interrogatório ser membro da facção. 

"Pitbull" estaria na garupa quando os policiais avistaram a motocicleta, mas teria conseguido fugir a pé após ingressar em uma área ed mata. Esse indivíduo ainda é considerado foragido. 

Munidos de novas informações, a Força Tática localizou o imóvel onde estava Karina. No local foram apreendidas porções de substância entorpecente, cerca de 15 gramas de cocaína, e 11 munições calibre .38. O delegado Filipe Davanso Mendonça, colheu o depoimento da detida, como indicado pelo portal local Jornal da Nova, no qual ela teria afirmado que integrantes do CV no distrito recebiam ordens mas não conheceriam pessoalmente seus superiores. 

BG teria narrado que o triplo homicídio teria ocorrido como uma vingança pela suposta morte de um integrante da organização, chamado de "Filipinho", que teria sido executado por membros do Primeiro Comando da Capital (PCC), mas que a Polícia frisa tratar-se de uma versão ainda não confirmada que está sendo investigada 

Conforme narrado em boletim de ocorrência, Carlos Kaike e Marcos Gabriel teriam prestado apoio, com o desdobramento do inquérito identificando melhor posteriormente as reais funções atribuídas a cada um.

"Diante da gravidade dos fatos, a autoridade policial representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva e pelo acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos.

A Polícia Civil e a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul continuam trabalhando de forma integrada para esclarecer o crime, identificar a motivação e localizar o indivíduo que permanece foragido. A responsabilidade penal dos envolvidos será apurada no decorrer do processo judicial", complementa a PC em nota.

Os quatro presos foram indiciados pelos crimes de triplo homicídio e organização criminosa, com Karina e Bruno respondendo ainda pelos delitos ligados às apreensões feitas. 

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Transporte Público

Dois meses após venda, troca do Guaicurus segue sem aval da pefeitura

Adriane disse em coletiva que documento sobre intervenção deve ser entregue nesta semana, mas ainda sem data para reunião de definição

21/09/2026 13h30

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Ônibus do transporte coletivo de Campo Grande

Ônibus do transporte coletivo de Campo Grande

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Dois meses após o anúncio da venda do Consórcio Guaicurus para o Grupo HP Mobilidade, a troca de controle do transporte coletivo de Campo Grande continua sem aval da Prefeitura. A definição também segue atrelada ao relatório da intervenção no sistema, que ainda não foi entregue à prefeita Adriane Lopes.

Questionada nesta segunda-feira (21) sobre o andamento da situação, durante agenda da Prefeitura, Adriane afirmou que o documento deve ser concluído nesta semana, mas ainda não há data definida para a reunião que deverá discutir os próximos passos. “É essa semana que sai o relatório. Não sei quando vai ser a reunião. Ainda não recebi esse relatório”, disse a prefeita.

A indefinição ocorre enquanto a Prefeitura também aguarda a apresentação formal do plano de melhorias que deverá ser executado pelo grupo interessado em assumir o controle do consórcio. Sem essa documentação, a administração municipal ainda não deu aval definitivo para a mudança.

A venda do Guaicurus foi anunciada em julho, quando o Grupo HP Mobilidade, de Goiás, confirmou a aquisição do controle do consórcio. A operação, porém, não representa uma troca imediata na administração do transporte coletivo, já que depende de uma série de procedimentos e autorizações.

Enquanto isso, a intervenção decretada pela Prefeitura em junho continua em andamento. O Município assumiu temporariamente a gestão do serviço diante da crise financeira e operacional enfrentada pelo consórcio e passou a levantar informações sobre a situação das empresas que integram a concessão.

O relatório dos primeiros 90 dias da intervenção é aguardado pela administração municipal e deve reunir informações sobre as condições financeiras e operacionais do sistema, além de apontar problemas encontrados durante o período de gestão municipal.

RELEMBRE

A crise do transporte coletivo se arrasta há anos e chegou a um dos momentos mais delicados neste ano. Antes da intervenção, o sistema acumulava reclamações relacionadas à qualidade do serviço, atrasos e viagens não realizadas, além de problemas financeiros das empresas.

Em audiência pública realizada neste em 2026, foram apresentados mais de 15 mil autos de infração registrados entre 2021 e 2025. Desse total, 12.279 eram relacionados ao descumprimento de horários e 3.444 à omissão de viagens.

A situação também foi marcada por paralisações de trabalhadores e dificuldades financeiras do consórcio. Em junho, a Prefeitura formalizou a intervenção, com prazo de 180 dias, para assumir o controle temporário e avaliar as condições da concessão.

Agora, dois meses depois do anúncio da venda, a definição sobre quem efetivamente ficará à frente do transporte coletivo continua pendente.

Agora é lei

Novas regras permitem até caminhonete ser táxi em Campo Grande

Atualização traz mudanças que liberam até mesmo taxistas a rodarem pela faixa que até então era exclusiva para ônibus

21/09/2026 13h03

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Evento de assinatura foi realizado no teatro Octávio Guizzo, localizado no Paço Municipal

Evento de assinatura foi realizado no teatro Octávio Guizzo, localizado no Paço Municipal Marcelo Victor/Correio do Estado

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Durante a manhã desta segunda-feira (21) o Executivo da Cidade Morena realizou a assinatura de decretos para modernizar um serviço da Capital que, entre outros pontos, permitirá agora até caminhonetes serem táxi em Campo Grande. 

Esse evento de assinatura foi realizado no teatro Octávio Guizzo, localizado no Paço Municipal campo-grandense, formalizando os novos normativos divulgados pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) ligados ao serviço de táxi da Capital. 

Entre os pontos que mais chamam atenção está justamente a mudança que permite agora que até mesmo caminhonetes sejam incluídas na frota de táxi campo-grandense, conforme os parâmetros e critérios estipulados pela Agência Municipal. 

Nas palavras do diretor-presidente da Agetran, Ciro Ferreira, além de trazer evolução para essa classe trabalhadora, as alterações refletem ainda em melhores ofertas de serviço para a própria população. 

Todas as novas regras serão estabelecidas através de decretos e portarias que, segundo o Executivo, devem esclarecer os critérios para cada veículo e os demais procedimentos para homologação e condições de aplicação dessa e outras medidas. 

Mais mudanças

Outro ponto diferente apresentado hoje (21) é a regulamentação da categoria "executiva" desse tipo de transporte, chamada de "táxi black", que deverá apresentar veículo de padrão mais elevado e um serviço personalizado de maior conforto aos passageiros. 

Porém, as alterações não se restringem aos tipos de novos veículos que passam a rodar como táxis, mas também toda a categoria é contemplada através da mudança que libera os taxistas a rodarem nas faixas exclusivamente destinadas ao transporte público, sem que isso se caracterize infração de trânsito. 

"Hoje é um dia muito importante para a categoria dos taxistas de Campo Grande. Estamos atualizando as legislações e modernizando o serviço da nossa cidade. Estamos com o estudo há algum tempo, houve a alteração a nível nacional e Campo Grande sai na frente", como bem esclarece a chefe do Executivo da Cidade Morena, Adriane Lopes (PP). 

Há tempos a ligação entre taxistas e faixas de ônibus vêm rendendo na Capital, com um corredor "ainda mais exclusivo" rendendo multas aos trabalhadores, em uma situação que, inclusive, foi corrigida e revertida uma semana depois pela Agetran

As alterações locais também prorrogam por seis meses o prazo para substituição de veículos da frota que alcançariam neste ano a idade máxima permitida em 2026.

 

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