Cidades

SEGURANÇA PÚBLICA

Comando Vermelho tenta ganhar território do PCC no Estado

Processo mostra que organização originada no Rio teria se estabelecido no presídio da Gameleira e subornado servidores

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

01/11/2025 - 08h00
A identificação de quatro celulares em uma cela da Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira II, há três anos, mostra que desde então a facção criminosa Comando Vermelho (CV), que nasceu no Rio de Janeiro, busca se estabelecer em Mato Grosso do Sul e rivalizar com quem atualmente “manda” no crime no Estado, o Primeiro Comando da Capital (PCC).

A briga pelo território em Mato Grosso do Sul é uma das preocupações do governador Eduardo Riedel (PP), que participou na quinta-feira, no Rio de Janeiro, de uma reunião com outros governadores de direita para tratar sobre segurança pública.

De volta a Mato Grosso do Sul, Riedel afirmou que entre as ações que devem ser feitas está o aumento da integração entre as polícias, tanto estaduais como federais, para se criar um conjunto de políticas públicas e fazer um enfrentamento contra esses grupos que já dominam territórios no Estado.

“A gente tem um problema de segurança pública seríssimo no Brasil. Eu fui ao Rio de Janeiro entender um pouco do que está acontecendo, às vezes, a gente acha que está muito distante, porque está no Rio, em uma comunidade de lá, muito distante, mas está aqui dentro do Estado, aqui está o Comando Vermelho, aqui está o PCC, aqui tem uma fronteira que é rota de ilícitos, como drogas e armas, então a conexão é direta. No presídio federal, tem membros de facção e estão vindo mais”, declarou o governador em entrevista nesta sexta-feira.

O estabelecimento do Comando Vermelho em Mato Grosso do Sul já era apontado desde 2022, em investigação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), após quatro celulares serem encontrados em celas do presídio Gameleira II.

Nesses aparelhos, conforme a identificação da investigação, foi identificada a criação de uma cúpula para liderar a facção criminosa em Mato Grosso do Sul, com 13 nomes.

“Os internos estavam se articulando para fixar neste Estado uma base territorial da organização criminosa e realizar a sua expansão, de modo a exercer forte influência nos presídios locais, aumentando a prática das modalidades criminosas que lhes favorece e até mesmo para rivalizar com a organização criminosa PCC, aquela que tem maior abrangência e domínio em Mato Grosso do Sul, tendo integrantes em quase todas as comarcas”, informou trecho da investigação.

“Apesar de o Comando Vermelho já atuar há tempos em Mato Grosso do Sul, notadamente devido à sua localização geográfica, que serve como rota do tráfico de drogas e armas para o estado do Rio de Janeiro e regiões Norte e Nordeste do País, principalmente por fazer fronteira com Paraguai e Bolívia, não se tinha conhecimento, até a presente investigação, sobre um movimento de efetiva organização da facção em nosso território”, completou.

Esse trecho mostra que, desde 2022, a facção vem tentando ganhar território no Estado, que faz fronteira seca com Paraguai e Bolívia, dois países com grande histórico de produção de drogas.

Conforme apontou a investigação na época, o chefe do grupo seria um detento carioca, que atualmente cumpre pena em regime semiaberto no Rio de Janeiro.

Porém, o segundo nome da lista, que era apontado como “vice-presidente”, era natural do Mato Grosso e, enquanto a investigação ocorria, ele seguia na Gameleira, em Campo Grande.

A investigação aponta que a entrada desses aparelhos teria sido facilitada por servidores do presídio, visto que a penitenciária era considerada uma das mais rígidas do Estado, e até por isso o caso era investigado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

“Surgindo, assim, a fundada dúvida de que os aparelhos de telefonia tenham sido introduzidos no estabelecimento prisional com o auxílio de servidores lotados naquela unidade prisional, haja vista que, ao menos a princípio, não haveria outra forma dos objetos terem sido inseridos”, disse outro trecho da investigação, que pediu a quebra de sigilo telefônico e bancário dos investigados.

GUERRA NA FRONTEIRA

Este ano, após meses de “paz” entre Comando Vermelho e PCC, as forças de segurança pública de Mato Grosso do Sul voltaram a registrar tenção entre as facções, principalmente nas fronteiras do Estado, como mostrou reportagens do Correio do Estado.

Coronel Sapucaia, Coxim e Ponta Porã foram palco de algumas execuções este ano na briga entre as facções.

Segundo o titular da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antônio Carlos Videira, apesar de o PCC dominar a maior parte do Estado, já existem “ilhas” em que a dominância é do CV, como é o caso de Coxim e Coronel Sapucaia, enquanto o PCC está em quase todas as cidades da fronteira com o Paraguai.

PRESÍDIO FEDERAL

Já dentro do presídio federal de Campo Grande a situação é diferente. Por ser um estado de dominância do PCC, apenas membros do Comando Vermelho são mandados para cá, como é o caso de Márcio Santos Nepomuceno, o Marcinho VP.

Como mostrou o Correio do Estado, a penitenciária deverá receber membros da facção que estavam presos em Bangu 3 e que serão colocados no sistema penal federal.

*SAIBA

Segundo a investigação, o CV tem dominância nos estados do Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Amazonas, Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Tocantins e Mato Grosso.

CONDENADO

Matador de aluguel é condenado a 14 anos de prisão por execução no Universitário

Além da reclusão, foi determinado o pagamento de R$ 10 mil à família da vítima

01/11/2025 10h15

Fachada da Delegacia de Homicídios, em Campo Grande

Fachada da Delegacia de Homicídios, em Campo Grande Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Menos de um ano depois da morte de Júnior Ferreira de Araújo, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) obteve nesta sexta-feira (31) a condenação do réu pelo homicídio qualificado, ocorrido em 13 de dezembro de 2024, no bairro Universitário, em Campo Grande.

A pena aplicada é de 14 anos e 2 meses de reclusão, com início imediato do cumprimento em regime fechado, como orienta o Supremo Tribunal Federal (STF). Além disso, foi determinado o pagamento de indenização mínima de R$ 10 mil à família da vítima.

Segundo a denúncia da 20ª Promotoria de Justiça, que atua junto à 2ª Vara do Tribunal do Júri, o autor foi contratado em Ponta Porã para cometer o crime. Depois de se instalar próximo à casa da vítima, a atraiu para um local sob falso pretexto e efetuou disparos à curta distância, impossibilitando qualquer defesa.

Como sustentou aos jurados o Promotor de Justiça Bolivar da Costa Vieira, o assassinato foi praticado por motivo torpe — promessa de pagamento de R$ 10 mil para executar a vítima — e com recurso que dificultou a defesa (dissimulação).

Por maioria, os jurados acolheram a tese ministerial. O juiz presidente definiu a pena base em 17 anos, que foram reduzidos considerando a confissão espontânea do réu como atenuante.

O mandante do crime está foragido, por isso, houve desmembramento do processo.

Acerto de contas

De acordo com as investigações, a motivação estava ligada a um acerto de contas envolvendo contrabando de cigarros e drogas, pois a vítima teria desviado carga pertencente ao mandante, cujo processo corre em separado.

Imagens captadas por câmeras de segurança identificaram o momento em que Júnior Ferreira de Araújo trafegava na via pública em uma motocicleta, trazendo em sua garupa um passageiro. 

Em certo momento Júnior parou a motocicleta, ocasião em que o passageiro efetuou vários disparos pelas costas dele, os quais atingiram a cabeça, ocorrendo o óbito imediato. Em seguida, o autor foi resgatado por um automóvel.

A extrema periculosidade do homicida chamou atenção das autoridades. O indivíduo, de 41 anos de idade, oriundo do estado de São Paulo e residente no Mato Grosso do Sul desde 2012, ficou nove anos preso em razão de condenações por homicídio e tráfico de drogas, obteve a liberdade em agosto de 2024 e, em um curto período de tempo, matou quatro pessoas mediante pistolagem, no Paraguai, além da execução de Júnior de Araújo.

GRADUAÇÃO

UFMS e UEMS encerram inscrições para vestibular no início de novembro

Além dos vestibulares, universidades públicas contam com Enem, Passe e outras formas para alunos ingressarem à graduação no ensino público

01/11/2025 09h50

Inscrições para vestibulares das universidades públicas se encerram nas primeiras semanas de novembro

Inscrições para vestibulares das universidades públicas se encerram nas primeiras semanas de novembro Gerson Oliveira

Próximo ao fim do ano, as oportunidades para aqueles que desejam entrar em uma faculdade pública se aproximam. E com a chegada de novembro, já na primeira e segunda semana do mês, encerram-se os prazos de inscrições dos vestibulares das universidades. 

UEMS

Para ingressar na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), é necessário realizar o vestibular, e suas inscrições vão até a próxima quinta-feira, 06 de novembro. As provas acontecerão no mesmo mês, no dia 23, em 19 municípios do Estado das 08h às 13h, no horário de Mato Grosso do Sul.

A taxa de inscrição é no valor de R$ 100, o prazo para solicitar isenção da taxa já se encerrou, no dia 15 de outubro. Semana passada, conforme noticiado pelo Correio do Estado, mais de 2 mil pedidos de isenção foram recusados. Agora, um novo resultado referente aos recursos contra o primeiro resultado da isenção, mostrou que apenas quatro pedidos foram deferidos e isentos da taxa.

Para esse ano, o exame conta com 871 vagas, para 42 cursos em turnos diferentes espalhados pelas unidades do Estado.

UFMS

Já para ingressar na Universidade Federal do Estado (UFMS), as inscrições vão até 12 de novembro, na segunda semana do mês. A prova será realizada em 7 de dezembro, das 08h às 13h, pelo horário de Mato Grosso do Sul. A taxa de inscrição é de R$ 100, os pedidos de isenção foram encerrados há quase um mês, em 3 de outubro.

O processo seletivo do vestibular para ingressar na Universidade Federal conta com um diferencial, que é a possibilidade de realizar a prova online a depender do curso que for escolhido no momento da inscrição.

Além disso, outra oportunidade para os estudantes que estão saindo do ensino médio, é o Programa de Avaliação Seriada Seletiva, o PASSE. Nele, o aluno deve realizar a prova no último triênio que encerra sua passagem por essa fase, ou seja, durante o 1º, 2º e 3º ano do ensino médio.

A partir da pontuação atingida nas provas, as notas se somam a cada ano e ao final, quando a prova do terceiro ano ocorre, o candidato pode ingressar na graduação com a nota total somada.

Além de abranger as áreas de ciências, humanas, matemáticas e linguagens, é adicionada à soma a pontuação das redações, que acompanham as três provas.

Neste ano, a prova acontece no dia 14 de dezembro, no segundo domingo do mês, também das 08h às 13h, no horário do Estado onde as provas acontecerão. Suas inscrições, assim como as do vestibular, se encerram no dia 12 de novembro e tem a taxa de inscrição de R$ 100.

ENEM

Além dos vestibulares, o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) é outra chance de iniciar a graduação em um ensino público.

As inscrições para ele já se encerraram em junho, no dia 13. Porém, ambas as universidades – UEMS e UFMS – aceitam a nota de anos anteriores do exame para ingressar à faculdade pelo Sisu.

*SAIBA

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul possuí um programa que aceita as notas de anos anteriores do Enem.

Intitulado PRO UEMS, o programa recebe as inscrições que selecionará a maior média do candidato no Enem, valendo as notas de 2016 a 2025. Com as inscrições abertas desde 19 de setembro, o prazo final para se inscrever é 18 de janeiro de 2026.

São oferecidas 472 vagas, em 22 cursos de graduação distribuídos em 9 unidades universitárias espalhadas pelo estado sul-mato-grossense.

