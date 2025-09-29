Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Desavença

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal

Proprietário de uma empresa de fretes e tem enfrentado problemas com o vizinho da frente, o dono de uma lanchonete

Karina Varjão

Karina Varjão

29/09/2025 - 14h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Avenida Júlio de Castilho tem sido palco de desavenças entre dois estabelecimentos comerciais em frente ao Terminal principal do bairro. 

O comerciante Ezio Ferreira Martins, de 45 anos, é proprietário de uma empresa de fretes e tem enfrentado problemas com o vizinho da frente, o dono de uma lanchonete. 

Ao Correio do Estado, Ezio explicou que adotou uma área desmatada no canteiro principal da avenida para cuidar, fazendo a limpeza do local, o plantio de grama e outras plantas decorativas, bem como a instalação de bancos e lixeiras para uso comum. 

“Eu faço tudo ali sozinho porque eu quero ver bonito, quero que seja um local agradável. O único órgão que me ajuda ali é a Águas Guariroba que me fornece água para regar". 

No entanto, ele afirma que, por causa da atitude de bondade e cuidado, tem sido alvo de ameaças do outro empreendedora, já tendo registrado boletim de ocorrência em desfavor do mesmo. 

No documento, Ezio conta que o dono da lanchonete vem dizendo frases como “eu vou te pegar” e “o que é seu está guardado" desde o mês de fevereiro deste ano. Em julho, as ameaças deixaram de ser algo apenas verbal e se tornou algo concreto, quando Ezio sofreu um episódio que chama de “atentado". 

“Eu estava esperando para atravessar a rua em uma placa de Pare que tem bem em frente ao Terminal, próximo ao estabelecimento do sujeito em questão, quando ele apareceu dirigindo sua caminhonete e, quando ele me viu, jogou o veículo em cima de mim. Eu precisei me jogar para não ser atropelado, mas os pneus de trás passaram por cima do meu pé". 

A vítima teve acesso às imagens das câmeras de segurança de estabelecimentos ao redor e encaminhou para a 7ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, onde estão sob perícia. 

Ezio relatou à reportagem que, mesmo após o boletim de ocorrência, que foi feito em julho, o suspeito não foi acionado pela polícia e nenhuma medida foi tomada, o que o deixa com medo de uma nova abordagem com âmbito criminal por parte do autor. 

Além da tentativa de ferimento físico, Ezio sofre diariamente com depreciações no espaço público que cuida. Ele conta que frequentemente as plantas são arrancadas do solo, as lixeiras são derrubadas e o espaço, sujo. 

“Quando eu peguei para cuidar disso, estava acabado. Tinha muito lixo, cães e gatos mortos enterrados, fezes. Eu assumi sozinho, limpei tudo, plantei algumas plantas, instalei as lixeiras e os bancos. Eu cuido de várias áreas ao redor, que vão desde a frente do Terminal até o canteiro central, todas as plantas quem plantou fui eu. Mas é comum chegar aqui de manhã e ter muito lixo no chão, garrafas que vendem no lanchonete jogadas, as lixeiras arrancadas, minha placa no chão, os bancos só não levaram embora porque estão acorrentados". 

Foto: Karina Varjão 

A motivação

À reportagem, Ezio afirmou que está sempre filmando e denunciando fatos errôneos na redondeza, com o objetivo de ajudar a comunidade e melhorar o bairro. 

Em razão disso, ele já sofreu ameaças e afrontas várias vezes, a maioria das vezes, do mesmo proprietário. 

“Diariamente eu sofro ameaças aqui, ele vem me afrontar aqui no meu ambiente de trabalho, já chegaram a puxar o facão pra mim e eu ameaçar com os instrumentos que uso pra cuidar da área verde. Mas nunca agredi ninguém, nunca bati em ninguém. Eu só mostro o que está errado". 

Ele conta que já denunciou a lanchonete por ocupar o espaço da calçada além do permitido, deixando intransitável, especialmente por cadeirantes. Segundo ele, o local também não conta com a quantidade de saídas de emergências exigidas. 

“De noite, os carros param na contra mão ali na frente, ninguém respeita a sinalização, sem contar no som alto que fica até a madrugada, seja com televisão ou com caixas de som mesmo. Já comuniquei os órgãos responsáveis, mas não foi feito nada". 

No trânsito, ele conta que as irregularidades são frequentes também por ali, com carros estacionando constantemente em áreas proibidas. Ele conta que já pediu fiscalização várias vezes, mas não obteve retorno. 

“Eu não quero vingança contra ninguém, só quero justiça. O que tem que ser feito, deve ser feito dentro das normas. Se a maioria dos comerciantes respeita, por que um estabelecimento só pode ser isento? E sobre os vandalismos, eu continuo replantando e limpando sempre as áreas, mas não sei por quanto tempo mais, porque é uma situação que cansa”. 

Assine o Correio do Estado
 

Campo Grande

BR-163: colisão frontal sobre viaduto "explode" caminhão, mata 1 e deixa outro preso nas ferragens

Acidente ocorreu no perímetro urbano de Campo Grande, no Anel Viário e envolveu duas carretas diretamente

29/09/2025 14h30

Compartilhar

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

Uma colisão frontal entre duas carretas deixou um caminhoneiro morto e outro preso às ferragens no início da tarde desta segunda-feira (29), no trecho da BR-163 na saída para Três Lagoas, em Campo Grande. O impacto provocou incêndio e explosão, com uma das cabines ficando pendurada no viaduto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 13h20 e envolveu duas carretas, havendo suspeita de participação de um terceiro caminhão, que será investigada pelas polícias Rodoviária Federal (PRF) e Civil.

A vítima fatal teria tentado desviar de um veículo que desrespeitou a sinalização de parada, sinalizada na alça de acesso. Ao perder o controle, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com a outra carreta. Com o choque, a cabine foi destruída e o motorista ficou preso.

 

“Quando houve a colisão, a cabine foi deformada. Então a vítima não conseguiu sair. Ela ficou presa, ficou retida, às ferragens. E aí veio o fogo. A gente ainda não teve acesso ainda ao corpo, porque está prensado. Então logo a perícia libera e a gente vai fazer o afastamento das carretas”, declarou o Tenente Luan Luiz Rodrigues Nogueira, do Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros controlaram as chamas e confirmaram que o condutor morreu carbonizado. Até as 14h20, equipes ainda trabalhavam para retirar o corpo, aguardando a liberação da perícia.

Outro caminhoneiro, que transportava soja, foi socorrido consciente e orientado, com fratura no úmero, osso de um dos braços. A carga se espalhou pela pista. O Corpo de Bombeiros e equipes da concessionária Motiva Pantanal atuaram no resgate e no combate às chamas. O trecho segue totalmente interditado para a passagem de veículos.

Assine o Correio do Estado 

espera

Dois anos após anúncio, hospital municipal segue na "estaca zero"

Anúncio da construção foi feito em setembro de 2023, mas, segundo vereador que espera ser nomeado novo secretário da Sesau, nada andou até agora

29/09/2025 13h15

Compartilhar
O vereador Victor Rocha, que esperava ser

O vereador Victor Rocha, que esperava ser "nomeado" no fim de semana, não se mostra entusiasta de um novo hospital

Continue Lendo...

Dois anos depois do anúncio oficial da construção de um hospital municipal de Campo Grande, o que ocorreu em evento no dia 14 de setebro de 2023, o projeto segue na estaca zero. Pelo menos é isso que deixou claro nesta segunda-feira (29), o possível futuro secretário municipal de saúde, o vereador Victor Rocha (PDSB). 

Em setembro de 2023, um ano antes da eleição do ano passado, a prefeita Adriane Lopes, convidou a imprensa para informar que o Complexo Hospitalar e de Diagnóstico Municipal de Campo Grande teria 10 mil metros quadrados, receberia investimentos de R$ 200 milhões e que as obras teriam início ainda naquele ano, faltando apenas a definição do local. 

Até agora, porém, nada andou, conforme deixou claro o vereador nesta segunda0feira (29) durante audiência pública para prestação de contas do setor de saúde que é feita a cada quatro meses na Câmara de Vereadores.

 "Até a licitação que chegou a ser aberta já deve ter perdido a validade", afirmou o vereador tucano ao ser indagado sobre o andamento do projeto. De acordo com sua assessoria, ele passou o final de semana à espera de um convite oficial para assumir o comando da secretaria de saúde, que desde o dia 5 de setembro está sob intervenção de uma junta administrativa de seis pessoas. 

E, caso seja convidado, deixou claro que vai ponderar sobre a pertinência de um novo hospital, mas vai se submeter às determinações e prioridades da prefeita Adriane Lopes (PP). 

Victor Rocha, que esperava chegar à audiência como novo indicado para comandar a pasta da saúde, fez questão de frisar que na prestação de contas não havia nada sobre o novo hospital e que o "novo secretário vai ter de começar do zero".

Enquanto isso, segundo ele, o Hospital de Câncer Alfredo Abraão está com 32 leitos à disposição em duas enfermarias à espera de contratualização com a prefeitura. 

Além disso, segundo Victor Rocha, o Hospital Universitário "está espetacular" e com 38 leitos disponíveis para serem utilizados pelos pacientes que ficam na fila de espera por internação. Para que os pacientes tenham acesso a estes 38 leitos, bastaria um aporte mensal da ordem de R$ 1 milhão por mês, segundo ele. 

E, como a Capital atende a uma boa parcela da população do interior do Estado, a obrigação de conseguir estes recursos não cabe somente ao município, mas também ao governo do Estado e à União, defende o possível futuro secretário municipal de saúde. 

Ou seja, caso seja indicado para comandar a pasta, ele já deixa claro que sua prioridade para acabar com a espera de cinco ou seis anos, segundo ele, para realização de exames, não será a construção de um novo hospital. De acordo com ele, a prioridade será a destinação de maior volume de recurso para a estrutura que já existe. 

Esta apliação de recursos para a Saúde também acabaria, segundo o vereador, com outro problema crônico, que é o sequestro de recursos por conta da chamada judicialização. Somente nos últimos quatro meses, a Justiça determinou o sequestro de R$ 27 milhões dos cofres municipais 

Deste montante, segundo ele, R$ 20 milhões foram destinados somente a cirurgias ortopédicas determinadas por decisões judiciais e realizadas em hospitais particulares. Nestes casos, normalmente, o custo é até dez vezes acima do valor pago normalmente pelo SUS. 

SEGUNDO ESCALÃO

E, sem titular na pasta da saúde, foram os representantes desta junta interventora que apresentaram os números relativos aos investimentos em saúde no último quadrimestre. Oficialmente, conforme o vereador que esperava chegar à audiência desta segunda-feira como novo secretário, os investimentos correspondem a 28% de toda a arrecadação. 

Este índice, porém, é contestado por Ronaldo Costa, representante do Ministério da Saúde em Mato Grosso do Sul. Até agora, de acordo com ele, foram empenhados apenas R$ 526 milhões em Saúde pela administração municipal. O correto, de acordo com ele, seria em torno de R$ 1,4 bilhão. 

E por conta desta suposta irregularidade nos aportes financeiros é que faltam medicamentos e vagas para internação. Fornecedor nenhum vai querer entregar medicamentos se não houver garantia de pagamento, opina o representante do Ministério da Saúde na audiência pública. 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Japão quer investir e cooperar com Corredor Bioceânico que passa por MS
LOGÍSTICA E COMÉRCIO EXTERIOR

/ 2 dias

Japão quer investir e cooperar com Corredor Bioceânico que passa por MS

2

Hospital e hotel devem gerar mais de 550 empregos no centro de Campo Grande
Prodes

/ 2 dias

Hospital e hotel devem gerar mais de 550 empregos no centro de Campo Grande

3

Ferrovia Malha Oeste terá nova chance de passar por revitalização em 2026
LOGÍSTICA

/ 3 dias

Ferrovia Malha Oeste terá nova chance de passar por revitalização em 2026

4

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 289, sábado (27/09)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 289, sábado (27/09)

5

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1121, sábado (27/09)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1121, sábado (27/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 19/09/2025

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois