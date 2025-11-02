Comerciantes aproveitam Dia de Finados para faturar renda extra

Eliane Aparecida de Castro Pereira, vende flores e velas, há 40 anos, na frente do Cemitério Santo Amaro - MARCELO VICTOR

Comerciantes aproveitam o Dia de Finados , feriado nacional celebrado neste domingo (2), para ganhar um ‘dinheirinho extra’ em cemitérios de Campo Grande.

Barracas de flores artificiais/naturais e velas, além de tendas de comidas e bebidas, como pastel, cachorro quente, salgados, pipoca doce/salgada, espetinho, churros, água mineral/gaseificada, água de coco e caldo de cana tomaram conta da calçada e arredores dos cemitérios São Sebastião (Cruzeiro) e Santo Amaro.

A população aproveitou para garantir flores e velas e ainda fazer uma ‘boquinha’, colaborando com a renda de vendedores.

Diferente da maioria dos trabalhadores, nada de descansar no feriado. Esta é a oportunidade de faturar uma renda extra. Nessas datas, cada um “se vira” como pode para ganhar um dinheiro a mais.

Diarista, Eliane Aparecida de Castro Pereira, vende flores e velas, há 40 anos, na frente do Cemitério Santo Amaro. Ela afirmou que a tradição de venda, nesta data, passa de geração em geração na sua família.

“As vendas já estão na geração dos meus filhos hoje e dão para cobrir os gastos e conseguir um dinheirinho a mais. Os vasos de flores artificiais variam de R$ 5 a R$ 40, de pequenos à grandes. Eu que monto os arranjos de flores, começo a montar dois meses antes, em setembro”, contou.

Além de comercializar flores e velas no Dia de Finados, ela também trabalha em outras datas comemorativas.

“Também estou aqui no Dia das Mães e Dia dos Pais. Quando é Dia de Finados, eu fico aqui a semana inteira, porque tem movimento. Muitas pessoas vem antes ou depois da data. A gente chega antes porque muita gente vem aqui arrumar e decorar os túmulos para ficar bonito para o dia de hoje”, detalhou.

Funcionária pública aposentada, Maria Roberta da Silva, vende flores artificiais, há três décadas, na calçada do Cemitério São Sebastião (Cruzeiro) e é proprietária de quase todas as barracas.

“Todos os Dias de Finados estou aqui há mais de 30 anos. Dessa vez, estou acampada aqui desde sexta-feira. Consigo faturar um dinheiro bom e sempre vendo tudo. Praticamente todas as barracas são minhas. Só vendo no Cemitério Cruzeiro pois toda a minha família está enterrada aqui. Comercializo flores naturais e artificiais, mas hoje só trouxe as artificiais porque não achei as naturais para comprar", disse.

Dados divulgados pela Superintendência de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) apontam que a diferença de preços dos vasos de flores , entre os comércios, chegam a 194,12% em Campo Grande.

Ao todo, 59 produtos, entre flores e velas, foram pesquisados em dez estabelecimentos diferentes de Campo Grande.

Em relação as flores, crisântemos e kalanchoes foram pesquisados. O preço do crisântemo varia de R$ 7,90 a R$ 35, cuja variação é de 194,12%. Já o kalanchoe, o preço mínimo encontrado foi de R$ 19,90 e o máximo R$ 45, sendo que a diferença percentual é de 80,72%.

DIA DE FINADOS

Abraços dados pela Grupo Help. Foto: Marcelo Victor

O Dia de Finados é a data em que as pessoas lembram e homenageiam familiares, parentes e amigos queridos que já morreram.

No Brasil, é feriado nacional celebrado em 2 de novembro. A data tem origem na Igreja Católica, que a dedica aos "Fiéis Defuntos".

Cemitérios São Sebastião (Cruzeiro) e Santo Amaro amanheceram lotados na manhã deste domingo (2) de Finados, em Campo Grande.

Ambos estão localizados, respectivamente, nas avenidas Coronel Antonino e Presidente Vargas.

O trânsito também estava intenso. Guardas Civis Metropolitanos (GCMs) faziam a segurança dentro e fora dos cemitérios, além de organizar o trânsito.

Clube de Desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia distribuiu panfletos, livros e ofereceram orações. Já o Grupo Help ofereceu cartas de autoajuda e abraços.

Equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades) fiscalizavam as atividades para evitar trabalho infantil.

A banda musical da GCM também marcou presença, emocionando o público. A Prefeitura ainda distribuiu mudas de ameixa, caju e ipês no local.