Comissão da Câmara aprova projeto que autoriza estandes de tiro particulares

NOVO RG

O total de emissões da Carteira Nacional de Identidade (CIN) corresponde a 20% da população do Estado, que conta com 93 postos de identificação para realizar o serviço

Com novos postos, sistema online e mutirões, Estado soma 592.950 carteiras desde janeiro de 2024 e projeta crescimento de até 15% neste ano Divulgação

Mato Grosso do Sul segue com avanço nas emissões do novo modelo de identificação, a Carteira de Identidade Nacional (CIN). Ao todo, desde a implantação, o Estado acumula quase 600 mil documentos emitidos.

Neste ano, em setembro, o estado contabilizava meio milhão de emissões, agora, três meses depois, foram 92.950 mil documentos a mais. O valor de 592.950 emissões até o momento representa 20% da população estadual.

Se comparado em 2024, na mesma época de final de ano, eram 291.038 identidades emitidas. Esse ano teve um aumento de 35.534 documentos, o que totaliza em Mato Grosso do Sul 326.572 emissões até o momento.

As projeções do Governo esperadas ainda para esse ano, é que o serviço encerre com crescimento entre 12% e 15% na emissão do novo modelo.

Em busca de integrar instituições para reduzir burocracias e facilitar o acesso da população, o resultado desse avanço reflete como o serviço se estendeu para o interior do estado e para minorias da sociedade, além da modernização dos processos e a expansão da rede de atendimento.

Foram realizadas, ainda, 130 ações itinerantes, com emissão de mais de 10 mil documentos em mutirões destinados à populações ribeirinhas, quilombolas, indígenas, comunidades rurais e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Mutirão Novo RG - Polícia Científica - Foto: Divulgação

Além disso, o atendimento também foi ampliado no sistema prisional, com estimativa de cerca de mil emissões ao longo do ano.



De acordo com o diretor do Instituto de Identificação da Polícia Científica, órgão responsável pela emissão das CINs, Daniel Ferreira Freitas, a tecnologia aplicada ao serviço impactou diretamente na experiência do cidadão e na melhoria do fluxo.

“Hoje o cidadão chega ao posto com os documentos originais, faz a biometria no próprio atendimento e sai com o processo encaminhado em menos tempo. A implantação do sistema online e a ampliação da rede tornaram o atendimento mais rápido, simples e acessível para a população”, destacou

Unidades e vagas

Neste ano, Mato Grosso do Sul aumentou a quantidade de postos de identificação. Anteriormente, em 2024, eram 89 postos espalhados pelo Estado, em 2025, foram inauguradas 4 unidades, totalizando 93 postos em funcionamento.

Dois foram em Campo Grande, um no Shopping Norte Sul, e outro no Hiper Center Itanhangá. Além desses, os outros dois foram no interior do Estado, um em Corumbá e outro em Santa Rita do Rio Pardo.

Para finalizar o ano, é previsto abertura de novos postos em Três Lagoas e também em Dourados, com ampliação dos guichês de atendimento, em busca de fortalecer a rede no interior.

Parte da expansão que ocorre, é por meio de agências integradas ao Detran-MS, com modelo que otimiza estrutura física, reduz deslocamentos e amplia a oferta de serviços em pontos estratégicos.

Com isso, a rede teve aumento de 300 novos agendamentos diários em relação a 2024. Atualmente, no Estado todo são mais de 2.500 vagas diárias para realizar o cadastro da CIN.

Modernização

Além da tecnologia por Daniel Ferreira Freitas, mais um avanço na modernização do sistema foi a implementação do sistema online em todas as unidades de atendimento do serviço.

Entre os benefícios dessa implementação tanto para a população, quanto para o próprio fluxo de atendimento, foi o tempo médio que reduziu de 30 a 40 minutos para 15 a 20 minutos.

O modelo ainda elimina a necessidade de foto 3x4 e de cópias de documentos, que passaram a ser digitalizados durante o momento do atendimento, o que também reduz os custos e desburocratiza o serviço.

Com QR Code para validação, a CIN conta com código MRZ do padrão utilizado em passaportes e versão digital disponível no aplicativo gov.br. A integração com as bases federais reforça a segurança do documento, o que retorna ao objetivo principal da CIN: reduzir riscos de fraude e facilitar o acesso do cidadão a serviços públicos em todo território nacional.

Como solicitar a CIN

O serviço está disponível de segunda a sexta-feira das 07h às 19h, com 200 vagas diárias. E também aos sábados, a depender da unidade, com cerca de 130 vagas distribuídas das 07h às 17h.

O agendamento deve ser previamente pelo site: https://servicos.sejusp.ms.gov.br/, com as seguintes informações e seleções ao acessar:

Selecionar o município em que deseja solicitar o serviço;

Selecionar o serviço de 1ª emissão;

Certificar que seu nome, nome da mãe e data de nascimento esteja conforme a Certidão apresentada;

Estar com o CPF como REGULAR na Receita Federal do Brasil;

Escolher data e horário de atendimento, conforme disponibilidade.

Todos os Postos de Identificação de MS destinam vagas para atendimento ao público prioritário e os serviços em vermelho no site são Tributáveis.

Planejamento 2026

Para o ano que vem, o Instituto de Identificação planeja manter o plano de extensão, para ampliar a cobertura do serviço, incluindo:

novas unidades;

fortalecimento de mutirões em áreas rurais e indígenas;

criação de estações de atendimento em presídio;

e projeto piloto de identificação neonatal.

José de Anchiêta Souza Silva, coordenador-geral de Perícias da Polícia Científica de Mato Grosso do Sul ressaltou o impacto social da política de identificação civil.

“A identidade é a porta de entrada para o exercício da cidadania. Quando o Estado amplia esse acesso, garante que as pessoas possam estudar, trabalhar e acessar políticas públicas com dignidade e segurança”, afirmou.

Com a modernização contínua e tecnológica, além da interiorização do atendimento, Mato Grosso do Sul consolida a CIN como instrumento essencial de cidadania e gestão pública.

* SAIBA

A Carteira de Identidade Nacional, conhecida por CIN, é o novo modelo de documento, que substitui o antigo RG e adota o CPF como número único de identificação. O prazo nacional para substituição total do antigo RG para a Nova Identidade é de mais 7 anos, até 2032.

