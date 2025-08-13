Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Comissão do Senado aprova exploração econômica em terras indígenas

Durante a sessão, a comissão aprovou também um pedido para acelerar a tramitação e levar o projeto diretamente para análise do plenário

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

13/08/2025 - 14h00
A Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado aprovou, nesta quarta-feira 13, o Projeto de Lei (PL) 6 050/2023, que autoriza a exploração de atividades econômicas em terras indígenas. A aprovação foi feita em pouco mais de um minuto, por meio de votação simbólica, ou seja, sem registro individual dos senadores.

Durante a sessão, a comissão aprovou também um pedido para acelerar a tramitação e levar o projeto diretamente para análise do plenário, sem a necessidade de passar por outras comissões. O requerimento recebeu dois votos contrários e dois favoráveis, e coube à presidente do colegiado, Damares Alves (Republicanos-DF), desempatar - ela votou a favor da urgência.

"Mais cedo ou mais tarde, o Congresso terá de deliberar sobre atividades em áreas indígenas. ... Por que não nesta legislatura? Vai ter recurso, votação em plenário, mas se reunirem todas as propostas sob coordenação da Tereza Cristina e sair um grande encaminhamento do Senado, ganharíamos muito", disse Damares, citando o grupo de trabalho chefiado pela senadora Tereza Cristina (PP-MS) para estudar o tema.

Apresentado pela CPI das ONGs, o texto é criticado por senadores governistas. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, Fabiano Contarato (PT-ES), pediu, durante a sessão, para que a proposta passasse pelo colegiado, o que não foi atendido.

O relator, Márcio Bittar (União-AC), rebateu críticas e disse que o projeto "permite, não obriga" a exploração. "Tenho dificuldade de compreender a resistência ao projeto. Sou amazônida e vejo índios passando fome", disse.

A proposta cria regras para a realização de atividades econômicas em terras indígenas, incluindo mineração, exploração de petróleo, gás natural e aproveitamento de recursos hídricos para geração de energia elétrica. A proposta afirma que as comunidades poderão decidir sobre os empreendimentos e prevê consulta prévia aos povos afetados, além de estudos técnicos e licenciamento ambiental.

O texto define participação financeira das comunidades nos resultados das atividades - como porcentuais sobre produção de energia, petróleo e minerais - e estabelece indenizações e compensações por impactos sanitários, sociais, culturais, econômicos e ambientais. Também permite contratos de parceria com empresas, fiscalização por órgãos competentes e possibilidade de suspensão das atividades em caso de danos graves.

Trânsito

Autoescolas de MS não têm CNH entre as mais caras do país, diz sindicato

A pesquisa que apontou a média da primeira habilitação no Estado, no valor de R$ 4.477,95, foi considerada fora da realidade pela entidade

13/08/2025 13h43

Crédito: Saul Shramm / Governo do Estado

Após a divulgação da pesquisa que coloca Mato Grosso do Sul em segundo lugar no ranking com o preço da primeira habilitação entre os mais caros do país, o Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Estado (SindCFCMS) afirmou que o valor não condiz com a realidade.

O presidente do SindCFCMS, Henrique José Fernandes, relatou à reportagem do Correio do Estado que está em Brasília (DF), junto a outros representantes da categoria, participando de reuniões com deputados federais para alinhar apoio em torno da importância do Centro de Formação de Condutores (CFCs).

Para o presidente do sindicato, a proposta que retira a obrigatoriedade de aulas em autoescolas, apresentada pelo ministro de Estado dos Transportes, Renan Filho, tem objetivo eleitoreiro, com a finalidade de ganhar votos.

“Em relação a esses valores, eu não sei de onde eles tiraram isso, a nível nacional até. Com exceção do Rio Grande do Sul, acho que eles se baseiam nesse estado e vieram fazendo a média das outras unidades da federação, porque esses valores não existem”, afirmou Henrique.

A pesquisa Perfil do Condutor Brasileiro, do Instituto Nexus, apontou que a média da primeira CNH no Estado é de R$ 4.477,95, o que coloca MS com o segundo maior valor do país, perdendo apenas para o Rio Grande do Sul, que lidera o ranking com R$ 4.951,35.

No entanto, Henrique foi enfático ao afirmar que os valores não condizem com o que é cobrado no Estado, onde, segundo ele, a média da primeira habilitação é de R$ 1.600,00 na parte que cabe à autoescola.

“Qual é a parte da autoescola? São as aulas teóricas que a gente administra e as aulas práticas. O restante do valor fica por conta das taxas do Detran, que envolvem o exame médico e o psicológico”, pontuou o presidente do SindCFCMS.

Em contato com o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), a reportagem levantou que as taxas mencionadas para a primeira habilitação (categorias A e B) ficam em R$ 818,77, valor correspondente à UFERMS de agosto de 2025.

Questionando o valor apontado pela pesquisa, o presidente do SindCFCMS afirmou que, mesmo somando o preço cobrado pela autoescola às taxas do Detran-MS, a média da primeira habilitação no Estado fica em torno de R$ 2.500,00.

“Tem cidade que é um pouco mais cara? Tem, porque a gasolina é mais cara, é longe, a despesa é maior. Então, assim, não existe esse valor de quatro mil. Não sei de onde o ministério tirou isso, e essa entidade que fez a pesquisa, não sei como conseguiu chegar a esse número.”

Para Henrique, a proposta que flexibiliza o processo da CNH está brincando com vidas, tanto na questão da segurança no trânsito quanto no setor, que, no Estado, ele estima empregar aproximadamente 6 mil profissionais.

Além da reunião da categoria com os parlamentares, ele esteve nos gabinetes dos deputados Beto Pereira (PSDB-MS) e Vander Loubet (PT-MS) pedindo apoio para os profissionais do setor.

Proposta de baratear a CNH


O ministro de Estado dos Transportes, Renan Filho, apresentou uma proposta que está em estudo e pode reduzir em até 80% o custo da primeira habilitação para categorias A e B, retirando a obrigatoriedade de o candidato passar por um Centro de Formação de Condutores (CFC).

Segundo o ministro, o atual modelo burocratiza o processo e a proposta deixa o candidato livre para escolher se quer passar pela autoescola ou realizar os exames diretamente pelo Detran. Cabe ressaltar que a novidade não elimina alguns processos.

No novo modelo, o interessado em tirar a CNH pode ter aula particular com um instrutor cadastrado devidamente no Departamento Estadual de Trânsito (Detran), que pode trabalhar de forma autônoma ou lecionando para uma autoescola.

As provas teóricas e práticas continuam obrigatórias. A ideia é que as aulas teóricas sejam ministradas no modelo de Educação a Distância (EAD) e, após a preparação, o candidato será submetido à prova, conforme regulamento do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

O que muda?


A única alteração é que o candidato poderá escolher se deseja fazer o processo pelo Centro de Formação de Condutores. Caso opte por isso, terá acesso ao conteúdo teórico via EAD fornecido por empresas credenciadas ou pelo Conselho Nacional de Trânsito (Senatran).

Defesa da educação no trânsito


Nesta terça-feira (13) será feito o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Educação para o Trânsito e de Condutores na Câmara dos Deputados, em Brasília, encabeçada pelo deputado federal Zé Neto (PT-BA), com a presença de outros colegas de Casa e de representantes de sindicatos de autoescolas de todo o país.

O intuito da Frente Parlamentar é reforçar o papel que o Centro de Formação de Condutores tem na formação, educação e preservação da vida dos motoristas no trânsito.

“É uma frente que tem mais de 220 deputados apoiando a formação de condutores através da educação para o trânsito. A gente quer melhorar a educação, tudo bem, o processo pode ser melhorado, eu até entendo que algumas coisas poderíamos rever, mas não da maneira como o ministro está querendo fazer. Acabar com tudo não é o caminho.”

CIDADE MORENA

Campo Grande diz que reforma é 'cara' e quer passar Horto Florestal para o Sesc

Projeto têm previsão de ser entregue antes do final de 2025, com assinatura do acordo para convênio marcada para a próxima sexta-feira

13/08/2025 13h08

Projeto tem previsão de entrega em um prazo estimado de 90 dias após assinatura do convênio

Projeto tem previsão de entrega em um prazo estimado de 90 dias após assinatura do convênio Marcelo Victor/Correio do Estado

Secretário Executivo da Cultura em Campo Grande, Valdir Gomes afirmou em entrevista ao Correio do Estado que, sem dinheiro para arcar com a revitalização do Horto Florestal, o Executivo da Cidade Morena prepara um convênio que deve passar a gestão do espaço interditado há mais de uma década para as mãos do Sistema Comércio MS.      

Ainda na terça-feira (12) o Sistema, composto pelo Serviço Social do Comércio e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Sesc/Senac), apontou a intenção de parceria com a prefeitura de Campo Grande, para tocar o projeto de revitalização que é coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades). 

Projeto tem previsão de entrega em um prazo estimado de 90 dias após assinatura do convênioMarcelo Victor/Correio do Estado

Como bem apontou Valdir Gomes em entrevista hoje (13) ao Correio do Estado, o espaço interditado pela última vez há cerca de 150 dias precisará desse apoio para ser finalmente revitalizado de uma situação de abandono que se estende por mais de uma década. 

"Quando eu fui secretário da Semadur que foi a última reforma que houve lá... há 15 anos. Se cada prefeito entrar e fizer um pouquinho não ficaria em ruínas como está lá para o gestor levar toda a culpa", disse. 

Valdir explica que, inclusive como o Sesc deixou recentemente a gestão da Morada dos Baís, abre-se também essa possibilidade de que o Sistema assuma esse novo convênio.

"Se fosse pela minha vontade, não passaria, porque eu gostaria de pôr para funcionar, ali tem um espelho d'água e uma série de outras coisas, mas a prefeitura no momento não tem financeiro para isso e a secretaria não tem verba para reformar o Horto", confirma o secretário. 

Horto em convênio

Conforme nota divulgada pelo Sistema, a partir da assinatura do acordo será feito o chamado inventário arbóreo completo, identificando quais espécies existem no Horto e uma avaliação de quais serão replantadas. 

Esse projeto, que têm previsão de ser entregue antes do final de 2025 (em um prazo estimado de 90 dias), prevê que um jardim de herbáceas e arbustos do Cerrado seja implantado no Horto Florestal através dessa revitalização. 

Com isso, o Sistema ficará encarregado de: reformar as infraestruturas internas e do calçamento, requalificar o gradil, além de uma série de cuidados para com esse espaço. 

Relembre

Com a última minirreforma pela pintura e conserto de banheiros e estrutura, além da limpeza de um dos mais belos pontos turísticos da cidade, acontecendo em 2015, desde então esse espaço ecológico urbano de Campo Grande enfrenta um histórico de abandono. 

Sem a devida atenção do poder público, esse espaço passou a ser vítima das intempéries climáticas e da ação do tempo, com outra reforma prometida em 2019 que não chegou a sair do papel.

Já em março deste ano, após Campo Grande ser atingida por um temporal no dia 18 daquele mês, a queda de uma árvore no Horto Florestal levou à interdição do espaço. 

Projeto tem previsão de entrega em um prazo estimado de 90 dias após assinatura do convênioMarcelo Victor/Correio do Estado

Inicialmente prevista para durar apenas cerca de duas semanas, o parque já está há quase 150 dias sem receber visitantes após a árvore de grande porte cair sobre uma construção e pista de caminhada do local. 

Com uma área verdade de 4,5 hectares, o Parque Florestal Antonio de Albuquerque - popularmente conhecido como "Horto" - fica localizado na esquina das avenidas Fernando Corrêa da Costa e Ernesto Geisel e chegou a dispôr de biblioteca pública, centro de convivência para idosos, orquidário,  pista de skate, teatro de arena coberto e muito mais. 

A previsão é que o projeto de convênio seja firmado já na sexta-feira (15), a partir das 08h, em evento de lançamento do chamado "Centro em Ação" que acontece na Faculdade Insted em Campo Grande. 
*(Colaborou Naiara Camargo)

 

