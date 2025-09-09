Comitê gestor da saúde tem "prazo de validade" de 6 meses

Secretaria de Saúde da Capital terá seis pessoas no lugar de apenas uma, para gerir o serviço - Gerson Oliveira

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) está desde ontem sob o comando de um comitê intergestor que tem a previsão de durar até seis meses, com o objetivo de diagnosticar os problemas do setor e resolvê-los neste período.

Segundo a gestora coordenadora interina, Ivoni Kanaan Nabhan Pelegrinelli, que conversou com exclusividade com o Correio do Estado, a medida visa a reestruturação da Pasta e a solução de problemas na prestação do serviço.

Além de Ivoni, o grupo é formado por outros cinco membros: a gestora de planejamento e execução estratégia, Catiana Sabadin Zamarrenho; a gestora jurídica Andréa Alves Ferreira Rocha; o gestor de finanças e orçamento, Isaac José de Araújo; o gestor administrativo Vanderlei Bispo de Oliveira; e o gestor de contratação André de Moura Brandão.

O grupo assumiu a Pasta no lugar de Rosana Leite de Melo, que foi exonerada do cargo de secretária na noite de sexta-feira, mas que foi nomeada, no mesmo dia, para a função de Atividades de Assistência e Assessoramento Superior na Secretaria Especial da Casa Civil.

Apesar de o comitê não ter um secretário, Ivoni fará, as vezes, dessa função, dando a palavra final sobre quais serão as prioridades da Sesau e como a verba da Saúde deverá ser aplicada.

Ivoni, que já foi secretária de Saúde de Iguatemi, afirmou que uma das prioridades do grupo será colocar o estoque de medicamentos dos postos de saúde em dia e zerar o deficit, que hoje é um dos principais problemas enfrentados pela população.

“Esta é uma das prioridades, vamos dar celeridade para resolver essa situação”, declarou.

A coordenadora também afirmou que pretende fazer um reestruturação na Pasta, para solucionar os problemas.

“Já tivemos uma reunião com o Conselho Municipal e Saúde, com os vereadores e com superintendentes da Sasau, agora vamos sentar e decidir as ações a serem tomadas. A prefeita me pediu para melhorar os serviços, levar uma saúde de melhor qualidade para a população e é o que tentaremos fazer neste período”, declarou ao Correio do Estado.

Segundo Ivoni Pelegrinelli, a união dessas seis pessoas que são de áreas diferentes pode contribuir para a solução desses entraves encontrados atualmente.

“São pessoas especialistas de várias áreas para tentar buscar soluções, várias cabeças que podem buscar juntas uma resposta”, afirmou.

DIÁRIO OFICIAL

Conforme a publicação no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), o Comitê Gestor da Saúde, tem entre suas atribuições, “priorizar a descentralização de atividades executivas, visando o aumento da eficiência na prestação do serviço”.

“O Comitê Gestor normatizará a atuação executiva dos gestores membros, observada a competência temática”, diz outro trecho da publicação, em que traz a função de cada membro do comitê.

Para a parte da coordenação da secretaria da Saúde a função ficará, algumas vezes, a cargo de Ivoni. Já o gestor de finanças deverá gerir e acompanhar a execução orçamentária, financeira e contábil; e analisar e propor solução do passivo.

O gestor administrativo terá que administrar instalações físicas, equipamentos e logística interna; dimensionar e reestruturar as unidades físicas da rede Municipal de Saúde, e gerir a manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura; coordenar processos de recrutamento, lotação e desenvolvimento de pessoal; analisar e propor adequação à despesa de pessoal do órgão; além de dimensionar, capacitar e apoiar equipes da rede Municipal de Saúde.

Como o nome diz, o gestor de contratação terá que supervisionar, coordenar, revisar e monitorar as atividades relacionadas à execução dos contratos administrativos, entre outras funções.

No caso de Catiana Sabadin, que atua na administração com gestão de projetos, ela terá a função neste comitê de acompanhar o Plano Municipal de Saúde e as programações anuais, monitorando indicadores e avaliando resultados; integrar informações dos demais gestores para o planejamento global; além de planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e serviços de saúde no âmbito Municipal.

Por fim, o gestor jurídico tem entre as suas funções a obrigação de cooperar ativamente com a Procuradoria Geral do Município (PGM) e avaliar riscos legais em contratos, convênios e atos normativos internos.

Segundo Ivoni Pelegrinelli, caso ao final desse prazo a prefeita Adriane Lopes (PP) entenda que o trabalho do grupo ainda não foi alcançado, a medida poderá ser prorrogada por mais seis meses, porém, ela acredita que em três meses o grupo já começe a dar os resultados aguardados.

*SAIBA

Rosana Leite assumiu o cargo de secretária de Saúde de Campo Grande em fevereiro de 2024, no lugar do médico Sandro Benites, que saiu para voltar à Câmara Municipal.