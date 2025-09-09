Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Comitê gestor da saúde tem "prazo de validade" de 6 meses

Prefeitura de Campo Grande trocou secretária Rosana Leite por grupo formado por seis pessoas de diferentes áreas com o objetivo de melhorar o serviço

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

09/09/2025 - 09h00
A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) está desde ontem sob o comando de um comitê intergestor que tem a previsão de durar até seis meses, com o objetivo de diagnosticar os problemas do setor e resolvê-los neste período.
Segundo a gestora coordenadora interina, Ivoni Kanaan Nabhan Pelegrinelli, que conversou com exclusividade com o Correio do Estado, a medida visa a reestruturação da Pasta e a solução de problemas na prestação do serviço.

Além de Ivoni, o grupo é formado por outros cinco membros: a gestora de planejamento e execução estratégia, Catiana Sabadin Zamarrenho; a gestora jurídica Andréa Alves Ferreira Rocha; o gestor de finanças e orçamento, Isaac José de Araújo; o gestor administrativo Vanderlei Bispo de Oliveira; e o gestor de contratação André de Moura Brandão.

O grupo assumiu a Pasta no lugar de Rosana Leite de Melo, que foi exonerada do cargo de secretária na noite de sexta-feira, mas que foi nomeada, no mesmo dia, para a função de Atividades de Assistência e Assessoramento Superior na Secretaria Especial da Casa Civil.

Apesar de o comitê não ter um secretário, Ivoni fará, as vezes, dessa função, dando a palavra final sobre quais serão as prioridades da Sesau e como a verba da Saúde deverá ser aplicada.

Ivoni, que já foi secretária de Saúde de Iguatemi, afirmou que uma das prioridades do grupo será colocar o estoque de medicamentos dos postos de saúde em dia e zerar o deficit, que hoje é um dos principais problemas enfrentados pela população.

“Esta é uma das prioridades, vamos dar celeridade para resolver essa situação”, declarou.

A coordenadora também afirmou que pretende fazer um reestruturação na Pasta, para solucionar os problemas.

“Já tivemos uma reunião com o Conselho Municipal e Saúde, com os vereadores e com superintendentes da Sasau, agora vamos sentar e decidir as ações a serem tomadas. A prefeita me pediu para melhorar os serviços, levar uma saúde de melhor qualidade para a população e é o que tentaremos fazer neste período”, declarou ao Correio do Estado.

Segundo Ivoni Pelegrinelli, a união dessas seis pessoas que são de áreas diferentes pode contribuir para a solução desses entraves encontrados atualmente.

“São pessoas especialistas de várias áreas para tentar buscar soluções, várias cabeças que podem buscar juntas uma resposta”, afirmou.

DIÁRIO OFICIAL

Conforme a publicação no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), o Comitê Gestor da Saúde, tem entre suas atribuições, “priorizar a descentralização de atividades executivas, visando o aumento da eficiência na prestação do serviço”.

“O Comitê Gestor normatizará a atuação executiva dos gestores membros, observada a competência temática”, diz outro trecho da publicação, em que traz a função de cada membro do comitê.

Para a parte da coordenação da secretaria da Saúde a função ficará, algumas vezes, a cargo de Ivoni. Já o gestor de finanças deverá gerir e acompanhar a execução orçamentária, financeira e contábil; e analisar e propor solução do passivo.

O gestor administrativo terá que administrar instalações físicas, equipamentos e logística interna; dimensionar e reestruturar as unidades físicas da rede Municipal de Saúde, e gerir a manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura; coordenar processos de recrutamento, lotação e desenvolvimento de pessoal; analisar e propor adequação à despesa de pessoal do órgão; além de dimensionar, capacitar e apoiar equipes da rede Municipal de Saúde.

Como o nome diz, o gestor de contratação terá que supervisionar, coordenar, revisar e monitorar as atividades relacionadas à execução dos contratos administrativos, entre outras funções.

No caso de Catiana Sabadin, que atua na administração com gestão de projetos, ela terá a função neste comitê de acompanhar o Plano Municipal de Saúde e as programações anuais, monitorando indicadores e avaliando resultados; integrar informações dos demais gestores para o planejamento global; além de planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e serviços de saúde no âmbito Municipal.

Por fim, o gestor jurídico tem entre as suas funções a obrigação de cooperar ativamente com a Procuradoria Geral do Município (PGM) e avaliar riscos legais em contratos, convênios e atos normativos internos.

Segundo Ivoni Pelegrinelli, caso ao final desse prazo a prefeita Adriane Lopes (PP) entenda que o trabalho do grupo ainda não foi alcançado, a medida poderá ser prorrogada por mais seis meses, porém, ela acredita que em três meses o grupo já começe a dar os resultados aguardados.

*SAIBA

Rosana Leite assumiu o cargo de secretária de Saúde de Campo Grande em fevereiro de 2024, no lugar do médico Sandro Benites, que saiu para voltar à Câmara Municipal.

SEGURANÇA PÚBLICA

Capital tem recorde de assassinatos em 8 anos e motivo é ligado ao tráfico de drogas

Segundo dados repassados pela Sejusp ao Correio do Estado, 99 pessoas foram vítimas de homicídio entre janeiro e agosto

09/09/2025 09h30

Um dos casos deste ano foi de Luís Eduardo Sorrilha Magalhães, morto a tiros em uma ciclovia

Um dos casos deste ano foi de Luís Eduardo Sorrilha Magalhães, morto a tiros em uma ciclovia Marcelo Victor /Arquivo

Dados encaminhados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) ao Correio do Estado mostram que este ano já bateu recorde no número de assassinatos dos últimos oito anos em Campo Grande, o que mostra que 2025 é um dos mais violentos da história recente da Capital.Até 31 de agosto, a Capital registrou 99 vítimas de homicídio, sendo 87 ocorrências. Até o momento, janeiro foi o mês mais brutal, com 20 mortes.

No site da Sejusp, é possível visualizar o histórico ano a ano desde 2015, indicando que este ano é o terceiro mais violento no período analisado, ficando atrás de 2016 e 2017, quando foram catalogadas 103 e 135 vítimas, respectivamente.

Nos dados disponíveis pela Sejusp, que vão até o dia 14 de agosto, é possível fazer o perfil de 89 vitímas, das quais todos são homens. Outras duas mulheres são de levantamento do Correio do Estado. Por faixa etária, 60 são adultos, 19 jovens, oito idosos, três crianças, um adolescente e um não informado, proporção que é parecida nos anos anteriores.

Dentre os principais motivos para os homicídios, um deles é o tráfico de drogas. Por exemplo, no dia 30 de agosto, o cantor sertanejo Yuri Ramirez, de 47 anos, foi executado enquanto morava com uma idosa de favor.

Segundo informações obtidas pelo Correio do Estado, o rapaz era um dos maiores traficantes da Região Noroeste de Goiânia antes de se aventurar no mundo da música, com o nome artístico de Yuri Ramirez.

De acordo com o delegado Rodolfo Daltro, titular da Delegacia Especializada de Homicídio de Proteção à Pessoa (DHPP), o aumento deste ano está diretamente ligado a brigas entre traficantes de drogas em Campo Grande.

“Perda de espaço de algumas figuras na microtraficância de drogas, surgindo uma disputa pelo poder, noutros termos, por pontos de vendas”, explicou o delegado ao Correio do Estado.

Conforme o delegado, em alguns casos, inclusive, há relação de vingança envolvendo mortes ligadas ao tráfico de drogas. Além disso, Daltro afirmou ainda que em alguns casos, a investigação levou ao fim do esquema de tráfico.

“Nos casos de mortes visando a dominância de locais de microtraficância fomos exitosos em identificar não somente os executores, mas também os mandantes, o que culminou em cessar com a situação envolvendo os grupos [em questão]”, declarou o delegado.

“Mas houve um aumento no número de elucidações, superior ao número do aumento de homicídios”, completou o delegado.
Exemplos disso são as mortes de Júlio César Martins Ferreira, de 40 anos, morto em março deste ano, e de Kennyd Anderson José Antunes de Oliveira, de 21 anos, assassinado em janeiro deste ano.

Conforme o delegado, no caso de Kennyd, que foi baleado na Vila Nhanhá, em Campo Grande, “o mandante está preso, [é um] conhecido traficante que atua em vários bairros da cidade, cujo nome é Adaílton Pereira de Souza, vulgo Sementinha”.

Já no caso da investigação sobre o assassinato de Júlio César, que foi encontrado morto em um carro no Bairro Vilas Boas, a Polícia Civil descobriu que a mandante era uma traficante de drogas, Jéssica Pontes Milan, que foi presa.

O aumento da relação com o tráfico de drogas em Campo Grande já foi abordado pelo Correio do Estado, principalmente com relação a alta de aprensões de drogas na Capital. Segundo reportagem, a cidade, por estar localizada em região estratégica, tem sido usada por quadrilhas como entreposto do tráfico.

SETEMBRO

Com menos de 10 dias passados, este mês já causa preocupação por parte das autoridades. Somente no último fim de semana, dois casos envolvendo jovens já abalaram Campo Grande.

Na noite de sábado, dois irmãos, um de 15 anos e outro de 17 anos, foram baleados por atiradores que passavam de moto pela Vila Nhanhá. Ambos conseguiram chegar na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Leblon e foram socorridos.

Porém, o caçula não resistiu aos ferimentos e morreu no espaço hospitalar. Até o momento do fechamento desta matéria, não havia informação do motivo do crime.

E na madrugada de domingo, Ismael Eliel Rodrigues de Souza, de 22 anos, foi morto a facadas na madrugada na Rua Maracaju, esquina com a Rua 14 de Julho, no Centro da Capital. 

Testemunhas relataram que Ismael teria sido atacado por um homem conhecido como Totó, supostamente por dívidas relacionadas ao tráfico de drogas. A companheira da vítima, que não presenciou o crime, e uma amiga dela confirmaram a versão.

CHUVA SURPRESA

São Pedro ignora previsão e traz chuva surpresa a Campo Grande

A meteorologia previa chuva apenas para a próxima semana, mas ela chegou nesta madrugada na Capital

09/09/2025 08h45

Chuva em Campo Grande

Chuva em Campo Grande Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

A chuva que chegou a Campo Grande nesta madrugada surpreendeu muitas pessoas, isso porque, a previsão do tempo indicava pancadas de chuva significativas apenas para a próxima semana, mas diferente disso, São Pedro resolveu aliviar o calorão nesta segunda-feira (9).

Nesta manhã, o sol já apareceu na Capital, mas o clima continua ameno e nublado com termômetro marcando 24°. Além disso, não há previsão de chuva para as próximas horas, assim como nos próximos dias. Ao contrário disso, o calor deve predominar com os termômetros marcando máximas de 37°  até a próxima segunda-feira (15). Já na terça-feira (16), há previsão de temporal.

De acordo com a previsão do tempo divulgada pelo Correio do Estado, apesar da mudança no tempo, as temperaturas permanecem elevadas, especialmente durante a tarde, em grande parte de Mato Grosso do Sul. Estão previstas mínimas entre 14°C e 19°C e máximas entre 24°C e 31°C para as regiões sul, sudoeste, cone-sul e grande Dourados. Em áreas pontuais, podem ocorrer temperaturas mínimas abaixo dos 12/C e 14°C.

Também é importante observar um contraste térmico entre as regiões sul e norte do MS, onde as máximas devem atingir os 24°C na região sul e até 37°C na região norte.Na região Pantaneira, as mínimas devem variar entre 23°C e 26°C e máximas de até 35°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 21°C e 23°C e máximas entre 34°C e 37°C.

Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

