Concessionária alerta para risco de temporal com ventos de até 70 km/h em MS

Com a modalidade "maior oferta", o leilão inicia nesta sexta-feira (24) com opções de veículos, itens de informática e eletrônicos

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) leiloa, a partir desta sexta-feira (24), 11.438 bens móveis e veículos na modalidade “maior oferta”, isto é, o maior lance leva o lote.

Conforme o edital, são 56 lotes compostos por equipamentos de informática, eletrônicos e veículos utilizados pelo Poder Judiciário, que foram substituídos por outros modelos.

O pregão será feito pela leiloeira pública oficial Milena Rose Di Giacomo Adri Faverão e ocorrerá exclusivamente pela internet, por meio do portal www.megaleiloesms.com.br

O último dia para dar os lances está previsto para as 15h01 (horário de Brasília) do dia 19 de novembro, com término escalonado dos lotes subsequentes.

Entre os destaques automotivos estão dois veículos blindados: um Toyota Camry e uma caminhonete Hilux SW4, ambos de 2013, além de outros modelos de carros populares, como Fiat Uno e Doblò.

Os interessados em adquirir equipamentos de informática e eletrônicos devem ficar de olho nos lotes 1 a 22. A visitação será no Pátio PMAX Dourados (Av. Moacir Djalma Barros, 11.355 - BR-163, km 26 - Núcleo Industrial, Dourados/MS).

Já os lotes de 23 a 56, referentes a veículos, estarão disponíveis no Pátio PMAX Campo Grande (Rua Gigante Adamastor, 16 - Jardim Santa Felicidade, Campo Grande/MS).

A visitação pública ocorrerá nos dias 17 e 18 de novembro, das 8h às 11h e das 13h às 17h, sendo permitida apenas a avaliação visual dos bens, sem manuseio ou testes.

Poderão participar pessoas físicas e jurídicas devidamente cadastradas no site da leiloeira até as 14h do dia 19 de novembro, mediante envio da documentação exigida no edital.

Os lances serão realizados exclusivamente pela internet, e o maior lance válido determinará o vencedor de cada lote.

Com relação ao pagamento, o interessado deve se atentar ao prazo: o valor deve ser quitado em até 48 horas após o encerramento, juntamente com a comissão de 5% devida à leiloeira.

Os bens serão entregues no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, e a retirada deverá ocorrer no prazo de até 20 dias úteis após a confirmação do pagamento.

Os veículos serão entregues com direito à documentação e isentos de IPVA, multas e demais encargos até a data do leilão.

Dúvidas e esclarecimentos podem ser obtidos junto ao Departamento de Compras e Licitações do TJMS pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (67) 3314-1329 e 3314-1517.

