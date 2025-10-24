Concessionária alerta para risco de temporal com ventos de até 70 km/h em MS

Diante do alerta de severidade climática feito pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec/MS), que prevê chuvas intensas e fortes rajadas de vento, a recomendação é que a população redobre os cuidados com a segurança.
A previsão para esta sexta-feira (24) é de ventos fortes na região leste, que podem ultrapassar os 60 km/h durante o período noturno.
Na região centro-sul, durante a noite do fim de semana dos dias 25 e 26, uma frente fria deve provocar instabilidade, com possibilidade de chuvas intensas acompanhadas de descargas atmosféricas.
Região pantaneira, sudoeste e sul
Ainda no sábado (25), há possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada e ocorrência pontual de tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.
Nos próximos dias, também poderão ocorrer tempestades com raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Até quarta-feira (29), as rajadas de vento devem chegar a até 70 km/h, principalmente nas regiões norte e sul.
Na quarta-feira (29), a chuva deve se concentrar na região norte de Mato Grosso do Sul.
Cuidados
“A Energisa MS monitora e acompanha, junto a órgãos como o Cemtec/MS, o NetClima e a Defesa Civil, as mudanças climáticas. Com a possibilidade de fortes ventos e outras ocorrências severas, traçamos um plano com antecedência para mobilizar as equipes e atender a população com rapidez e segurança”, explica o gerente de Operações, Helier Fioravante.
Além da preocupação com o atendimento que, inclusive, deve ser sinalizado pelo cliente por meio dos canais oficiais, o gerente também enfatiza os cuidados com a eletricidade em dias de tempestade.
“Um deles é nunca se aproximar ou tocar em cabos elétricos caídos no chão. Acione imediatamente a Energisa”, exemplifica. Outros cuidados são:
- evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à rede elétrica;
- manter distância de janelas, portas metálicas e estruturas que possam conduzir energia.