Concessionária espera 282 mil veículos em rodovia durante feriadão - Foto: Marcelo Victor/Correio do Estado

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Na próxima semana, a concessionária Motiva Pantanal responsável pela manutenção da BR-163 prevê 282 mil veículos na rodovia devido ao feriadão prolongado iniciando a partir deste final de semana e estendendo-se com o feriado nacional do Dia da Independência.

A expectativa é que o fluxo inicie ainda nesta sexta-feira (04), com a previsão de 74 mil veículos na via federal, quando veículos começarão a pegar estrada para viajar.

Para manter a funcionalibilidade da via, a concessionária irá realizar a Operação Independência que seguirá até a terça-feira (08). A operação durante os cinco dias prevê 37 mil veículos no sábado, e mais 39 mil circulando na rodovia durante o domingo.

Na segunda-feira, a previsão é de maior fluxo, com 76 mil veículos. E na terça-feira, a estimativa é de 54 mil veículos pelo retorno do feriado.

Operação da Independência 2026 inicia nesta sexta-feira 04) - Foto: Rachid Waqued

Planejamento

O plano de operação da Motiva Pantanal para atender ao grande número de veículos na rodovia irá reforçar o monitoramento e a atuação de equipes operacionais ao longo da BR-163, com atendimento 24h aos usuários.

Segundo a concessionária, o planejamento prevê reforçar ações de orientação aos motoristas, focadas em atitudes que garantem viagens mais seguras, como:

respeitar os limites de velocidade;

utilizar o cinto de segurança;

manter distância segura do veículo à frente;

e redobrar a atenção durante ultrapassagens.

Haverá também equipes de prontidão para prestar serviços de atendimento pré-hospitalar, socorro mecânico, inspeção de tráfego e remoção de veículos, além do monitoramento das condições da via por meio do Centro de Controle Operacional (CCO).

A fiscalização prevê garantir mais segurança, fluidez e atendimento aos usuários durante o feriado prolongado nos 845,4 quilômetros da BR-163/MS.

Para monitorar a funcionabilidade da rodovia, a ação integrará e atuará com órgãos de fiscalização e segurança viária. Além disso, funcionarão ao longo da rodovia 17 bases operacionais de atendimento aos condutores e usurários durante todos os cinco dias, por 24 horas por dia. Confira os pontos:

Mundo Novo (km 27,6 - Norte)

Itaquiraí (km 80,9 - Sul)

Naviraí (km 128,6 - Sul)

Juti (km 179,6 - Norte)

Caarapó (km 224,3 - Sul)

Dourados (km 285,2 - Sul)

Rio Brilhante (km 331,8 - Sul)

Nova Alvorada do Sul (km 381,4 - Sul)

Anhanduí (km 427,1 - Norte)

Campo Grande (km 478,5 - Norte)

Jaraguari (km 534,6 - Sul)

Bandeirantes (km 577,9 - Norte)

São Gabriel do Oeste (km 629,1 - Norte)

Rio Verde de Mato Grosso (km 678,1 - Norte)

Coxim (km 740,7 - Sul)

Pedro Gomes (km 778,4 - Sul)

Sonora (km 822,2 – Norte)

Restrição de tráfego

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) que integra a operação, durante o feriadão não haverá restrição de tráfego nas rodovias federais em Mato Grosso do Sul, ou seja, não haverá proibição temporária da circulação de veículos de grande porte, sendo necessário redobrar a atenção quanto a presença destes veículos na estrada.

As equipes policias federais também atuarão no combate à criminalidade, como tráfico de drogas, armas ou demais ilícitos e também na fiscalização de:

Ultrapassagens proibidas ou indevidas

Excesso de velocidade

Condução sob efeito de álcool

Não uso do cinto de segurança e da cadeirinha infantil

Recomendações aos Motoristas

A concessionária Motiva Pantanal e a PRF orienta aos motoristas que antes de pegarem a estrada realizem o planejamento da viagem e recomendam:

Revisão do veículo: com checagem de pneus, freios, sistema de iluminação e níveis de óleo e água.;

Verificar se a documentação do veículo e do condutor está em dia;

Programar paradas para descanso a cada duas horas de viagem e evitar dirigir fatigado;

Reduzir a velocidade e aumentar a distância de segurança em caso de chuva ou neblina, ou condições adversas climáticas;

Respeito a sinalização durante todo o percurso;

Em casos de emergência, o número de contato da Polícia Rodoviária Federal é 191.