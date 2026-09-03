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PÉ NA ESTRADA!

Concessionária espera 282 mil veículos em rodovia durante feriadão

Previsão é de fluxo intenso de veículos e não haverá restrição de tráfego durante feriado prolongado

Noysle Carvalho

03/09/2026 - 12h45
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Na próxima semana, a concessionária Motiva Pantanal responsável pela manutenção da BR-163 prevê 282 mil veículos na rodovia devido ao feriadão prolongado iniciando a partir deste final de semana e estendendo-se com o feriado nacional do Dia da Independência.

A expectativa é que o fluxo inicie ainda nesta sexta-feira (04), com a previsão de 74 mil veículos na via federal, quando veículos começarão a pegar estrada para viajar. 

Para manter a funcionalibilidade da via, a concessionária irá realizar a Operação Independência que seguirá até a terça-feira (08). A operação durante os cinco dias prevê 37 mil veículos no sábado, e mais 39 mil circulando na rodovia durante o domingo.

Na segunda-feira, a previsão é de maior fluxo, com 76 mil veículos. E na terça-feira, a estimativa é de 54 mil veículos pelo retorno do feriado.

Operação da Independência 2026 inicia nesta sexta-feira 04) - Foto: Rachid Waqued

Planejamento

O plano de operação da Motiva Pantanal para atender ao grande número de veículos na rodovia irá reforçar o monitoramento e a atuação de equipes operacionais ao longo da BR-163, com atendimento 24h aos usuários.

Segundo a concessionária, o planejamento prevê reforçar ações de orientação aos motoristas, focadas em atitudes que garantem viagens mais seguras, como:

  • respeitar os limites de velocidade;
  • utilizar o cinto de segurança;
  • manter distância segura do veículo à frente;
  • e redobrar a atenção durante ultrapassagens.

Haverá também equipes de prontidão para prestar serviços de atendimento pré-hospitalar, socorro mecânico, inspeção de tráfego e remoção de veículos, além do monitoramento das condições da via por meio do Centro de Controle Operacional (CCO).

A fiscalização prevê garantir mais segurança, fluidez e atendimento aos usuários durante o feriado prolongado nos 845,4 quilômetros da BR-163/MS.

Para monitorar a funcionabilidade da rodovia, a ação integrará e atuará com órgãos de fiscalização e segurança viária. Além disso, funcionarão ao longo da rodovia 17 bases operacionais de atendimento aos condutores e usurários durante todos os cinco dias, por 24 horas por dia. Confira os pontos:

  •  Mundo Novo (km 27,6 - Norte)
  • Itaquiraí (km 80,9 - Sul)
  • Naviraí (km 128,6 - Sul)
  • Juti (km 179,6 - Norte)
  • Caarapó (km 224,3 - Sul)
  • Dourados (km 285,2 - Sul)
  • Rio Brilhante (km 331,8 - Sul)
  • Nova Alvorada do Sul (km 381,4 - Sul)
  • Anhanduí (km 427,1 - Norte)
  • Campo Grande (km 478,5 - Norte)
  • Jaraguari (km 534,6 - Sul)
  • Bandeirantes (km 577,9 - Norte)
  • São Gabriel do Oeste (km 629,1 - Norte)
  • Rio Verde de Mato Grosso (km 678,1 - Norte)
  • Coxim (km 740,7 - Sul)
  • Pedro Gomes (km 778,4 - Sul)
  • Sonora (km 822,2 – Norte)

Restrição de tráfego

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) que integra a operação, durante o feriadão não haverá restrição de tráfego nas rodovias federais em Mato Grosso do Sul, ou seja, não haverá proibição temporária da circulação de veículos de grande porte, sendo necessário redobrar a atenção quanto a presença destes veículos na estrada.

As equipes policias federais também atuarão no combate à criminalidade, como tráfico de drogas, armas ou demais ilícitos e também na fiscalização de:

  • Ultrapassagens proibidas ou indevidas
  • Excesso de velocidade
  • Condução sob efeito de álcool
  • Não uso do cinto de segurança e da cadeirinha infantil

Recomendações aos Motoristas

A concessionária Motiva Pantanal e a PRF orienta aos motoristas que antes de pegarem a estrada realizem o planejamento da viagem e recomendam:

  • Revisão do veículo: com checagem de pneus, freios, sistema de iluminação e níveis de óleo e água.;
  • Verificar se a documentação do veículo e do condutor está em dia;
  • Programar paradas para descanso a cada duas horas de viagem e evitar dirigir fatigado;
  • Reduzir a velocidade e aumentar a distância de segurança em caso de chuva ou neblina, ou condições adversas climáticas;
  • Respeito a sinalização durante todo o percurso;

Em casos de emergência, o número de contato da Polícia Rodoviária Federal é 191.

Verba

Prefeitura e Governo do Estado articulam repasse de R$ 4 milhões à Santa Casa

Hospital decidiu priorizar casos de urgência e emergência em razão de dificuldades relacionadas à disponibilidade de insumos

03/09/2026 14h00

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Foto: Divulgação

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Representantes das secretarias municipal e estadual de saúde reuniram-se com representantes da Santa Casa na manhã desta quinta-feira (3) para alinhar ações emergenciais e um aporte pontual de R$ 4 milhões após o hospital suspender novamente cirurgias eletivas e atendimentos ambulatoriais. O encontro ocorreu no gabinete da Secretaria Municipal. 

Neste momento, o hospital decidiu priorizar casos de urgência e emergência em razão de dificuldades relacionadas à disponibilidade de insumos e à composição das equipes médicas, conforme informou a instituição.

O repasse é destinado à aquisição de insumos para auxiliar a Santa Casa neste momento. O recurso será disponibilizado já nos próximos dias, após a formalização e assinatura do termo aditivo necessário para efetivar o repasse.

Desde o recebimento do comunicado sobre a redução dos atendimentos, em menos de 24h a Sesau mobilizou equipes técnicas e de contrato para avaliar medidas capazes de minimizar os impactos sobre os usuários do SUS.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, destaca que a atuação da Sesau diante do cenário é pautada pela responsabilidade com os recursos públicos e, principalmente, pela garantia da assistência à população.

Segundo ele, a estratégia é atuar de forma integrada e buscar soluções imediatas sem perder de vista a organização e a sustentabilidade da rede de saúde.

“Em uma situação como essa, nossa prioridade é proteger o usuário do SUS. Estamos trabalhando de forma integrada, com diálogo, planejamento e responsabilidade, para encontrar soluções que garantam a continuidade da assistência. O aporte emergencial é uma medida concreta, mas precisamos também olhar para toda a rede, reorganizar o que for necessário e utilizar cada recurso da saúde onde ele possa produzir o maior benefício para a população”, afirmou.

Também foi definida a criação de uma força-tarefa com reuniões técnicas diárias, reunindo diferentes áreas da Sesau, a SES e representantes da Santa Casa. O objetivo é acompanhar a situação de forma contínua, avaliar os serviços ofertados, os recursos disponíveis e as necessidades mais urgentes da instituição.

Entre os pontos que serão avaliados estão a organização dos leitos e dos serviços atualmente ofertados pela Santa Casa, além da possibilidade de reorganização de recursos e, quando necessário, da contratualização de determinados serviços em outros prestadores.

O superintendente de Atenção Especializada e Urgência à Saúde (Saeus), Yama Higa, destaca que a força-tarefa permitirá avaliar periodicamente cada serviço e identificar alternativas viáveis para reduzir os impactos na assistência.

“Precisamos avançar dentro dos recursos disponíveis, avaliando o que pode ser reorganizado e quais medidas podem produzir maior impacto na assistência”, afirmou.

Paralelamente, a Sesau está mobilizando as demais instituições hospitalares contratualizadas pelo SUS para avaliar a ampliação excepcional de vagas e da capacidade de atendimento, como medida temporária enquanto a Santa Casa busca solucionar as questões relacionadas à contratação e composição das equipes médicas.

A Sesau reforça que acompanha a execução dos serviços contratualizados e, diante de qualquer alteração na oferta assistencial, adota as providências necessárias para garantir a continuidade do atendimento aos usuários do SUS.

Operação Suppressio

Helicóptero é usado em operação que prendeu cinco em Paranaíba

Ação cumpriu 16 ordens judiciais e investiga homicídios registrados no município

03/09/2026 13h45

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Reprodução/PC

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Cinco pessoas foram capturadas na manhã desta quinta-feira (3), em Paranaíba, durante a terceira fase da Operação Suppressio, que investiga homicídios ocorridos no município. A ação contou com equipes das polícias Civil e Militar de quatro cidades, além do uso de um helicóptero, e cumpriu 16 ordens judiciais.

A operação começou por volta das 6h e mobilizou policiais de Paranaíba, Aparecida do Taboado, Três Lagoas e Campo Grande. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, três de prisão e um de apreensão de adolescente, em diferentes pontos da cidade.

Entre os alvos presos estão duas mulheres, de 22 e 19 anos, e um homem, de 18. Um adolescente de 17 anos também foi apreendido por determinação judicial.

Outro adolescente, também de 17 anos, estava entre os alvos da operação, mas havia sido apreendido na quarta-feira (2), após ser apontado como suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido na noite de terça-feira (1º), no bairro Santo Antônio.

Por isso, ao considerar as prisões e apreensões realizadas nos dois dias, cinco pessoas foram capturadas no contexto da operação.

Investigação

A terceira fase da Suppressio busca reunir informações para esclarecer homicídios registrados em Paranaíba e verificar se há relação entre os casos ou com outros crimes ocorridos na região.

A ação reuniu 30 policiais civis e 20 militares. Também foram empregadas nove viaturas da Polícia Civil, seis da Polícia Militar e uma aeronave.

Os mandados cumpridos nesta quinta-feira fazem parte do avanço das investigações e da busca por elementos que possam esclarecer a participação dos alvos nos crimes.

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