Concessionária pode ser acionada para bancar reforma da ponte na BR-262, admite Agesul

OPORTUNIDADE

Curso de desenvolvedor de sistemas, oferecido pelo Senac, começa em março e terá duração de 16 meses e carga horária de 1,2 mil horas

Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), assinando termo de cooperação entre Governo do Estado e Fecomércio/Senac MARCELO VICTOR

Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), por meio do Governo de Mato Grosso do Sul, lançou, na manhã desta quinta-feira (25), o Voucher Desenvolvedor, programa que insere sul-mato-grossenses e estudantes da Rede Estadual de Ensino (REE) na área da Tecnologia da Informação (TI).

São 540 vagas gratuitas, sendo 140 para o público geral e 400 para alunos da Rede Estadual, que estejam, no mínimo, no segundo ano do Ensino Médio.

As vagas são para os municípios de Campo Grande (300), Corumbá (30), Doudados (90), Ponta Porã (30) e Três Lagoas (90).

O período de inscrições ocorreu de 21 de novembro de 2023 a 19 de janeiro de 2024. A prova escrita será realizada, presencialmente, em 28 de janeiro. O curso começará em março de 2024. O total de inscritos é de 2.224, sendo 1.311 alunos e 1.134 público em geral.

O objetivo é qualificar sul-mato-grossenses e suprir a alta demanda de profissionais da área de TI, por meio de cursos gratuitos.

O investimento é de R$ 2,6 milhões por parte do governo do Estado. A realização é da SEMADESC/SED/Governo de MS, em parceria com Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

O Voucher Desenvolvedor de Sistemas é uma ação que integra o Plano de Qualificação Profissional para a Produtividade e o Emprego em Mato Grosso do Sul (MS Qualifica).

O curso terá duração de 16 meses/1,2 mil horas. São 540 alunos em 17 turmas. Ao longo do curso, bolsas de estágio serão oferecidas para os 50 melhores alunos que tiveram bom desempenho durante a formação.

De acordo com o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), o voucher transportador e voucher desenvolvedor tem o mesmo objetivo: capacitar e qualificar pessoas para o mercado de trabalho.

“É um compromisso que a gente tem com o desenvolvimento do nosso Estado e a formação dos alunos egressos da Rede Estadual. Identificamos uma demanda, assim como identificamos motoristas de caminhão e estamos trabalhando especificamente nesse segmento, formando mais de mil. E no mercado de trabalho identificamos por parte das empresas profissionais capacitados, é um profissional de renda mais elevada de desenvolvedores, programadores de software em geral e tem uma atividade importante nesse segmento. São mais de 80 empresas que demandaram esse tipo de profissional e fizemos uma parceria com o Sistema Fecomércio para que a gente formasse alunos no fim do Ensino Médio e jovens da sociedade em 1.200 horas de desenvolvedor. Eles estarão com emprego garantido ao fim dessa formação”, detalhou o governador.

O secretário da SEMADESC, Jaime Verruck, ficou surpreso com grande número de inscrições que o programa Voucher Desenvolvedor recebeu.

“Os 2.224 inscritos vão passar pelo processo seletivo para um perfil adequado. A partir do momento em que o programa começar, nós pretendemos sempre olhar se tem vagas no mercado de trabalho, e, existindo vagas no mercado, vamos continuar o programa. No mês de março já começam as atividades tanto para os alunos de Ensino Médio, quanto para o público em geral”, disse o secretário.

O lançamento ocorreu na manhã desta quinta-feira (25) no Senac Hub Academy, localizado na rua Francisco Cândido Xavier, número 75, Centro, em Campo Grande.

O evento contou com a participação do governador de MS, Eduardo Riedel (PSDB); deputado federal, Beto Pereira (PSDB); secretário da SEMADESC, Jaime Verruck; presidente da Fecomércio-MS, Edilson Ferreira, entre outras autoridades.

PROFISSÃO

O profissional de Tecnologia da Informação (TI) é responsável por gerir sistemas computacionais, gerenciar dados de fontes internas e externas de uma empresa e compilar softwares, sites ou bancos de dados.

Os conjuntos de operações são realizados através de uma combinação de equipamentos, como:

Hardware: computadores, notebooks, smartphones, tablets, equipamentos de redes, entre outros

Software: sistemas operacionais, aplicativos, protocolos de comunicação, antivírus, soluções de ERP, entre outros

Para ser profissional de Tecnologia da Informação, é preciso cursar:

Sistemas de Informação

Análise de Sistemas

Gestão em Tecnologia da Informação

Tecnologia em Banco de Dados

Ciência da Computação

Engenharia da Computação

Cursos profissionalizantes da área

O mercado de trabalho tem remuneração satisfatória, com salários iniciais de R$ 3 mil ou R$ 4 mil. A área de TI tem uma taxa de empregabilidade muito alta para quem já é formado, tendo em vista que 70 mil profissionais são demandados por ano no Brasil.