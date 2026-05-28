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VIAS INTERDITADAS

Agetran interdita ruas de Campo Grande durante este final de semana

Eventos culturais e religiosos iniciam a partir de amanhã nas ruas dos bairros e centro; confira rotas alternativas

Noysle Carvalho

28/05/2026 - 11h30
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Programações de eventos culturais e religiosos marcam bloqueios nas ruas de Campo Grande durante este final de semana. A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), responsável pelo monitoriamento das vias urbanas divulgou uma lista onde ocorreão as interdições e possíveis rotas alternativas.

Na sexta-feira (29), a Rua Doutor Dolor Ferreira de Andrade estará interditada das 08h às 09h, e das 15h às 16h para o evento religioso do Colégio Nossa Senhora das Graças. Como rota alternativa, a recomendação é utilizar a Rua do Rosário e Rua Gravataí.

No sábado, o evento Revoada Cultural chega a Capital e mantém a Rua Maracaju, entre as ruas 13 de Maio e 14 de Julho interditada durante todo o final de semana. No centro da Capital, a rua será interditada à 01h do sábado (30) e seguirá até às 06h de segunda-feira (01).

A programação do evento está prevista para começar às 10h de sábado, com fim a meia-noite, mas a rua continuará interditada durante a noite. No domingo o cronograma prevê atrações a partir de meio-dia e encerramento novamente a meia-noite, com bloqueio da rua até às 06h de segunda-feira para organização das vias.

As ruas Dom Aquino, Candido Mariano, Rui Barbosa, Antônio Maria Coelho e Avenida Mato Grosso são as rotas alternativas sugeridas pela Agetran.

Durante o domingo, também acontecerão outros bloqueios nos bairros de Campo Grande. Na Rua Aicas, no Tijuca, acontece o evento de Paquera Beneficente das 15h às 21h. Para desvio do evento a Agetran orienta utilizar as ruas Saint Romain e Diogo Álvares.

Ainda no dia 31, a partir das 17h até as 22h a Avenida Ministro João Arinos, Rua General Paulo Xavier, Rua Hibiscos e Rua Flamboyant estarão interditadas para a procissão de um evento religioso. A Agetran informou que as ruas serão liberadas conforme o avançar da procissão.

A recomendação do órgão municipal é que os motoristas redobrem a atenção durante o período dos bloqueios para garantir a fluidez no trânsito e segurança dos pedestres.

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Terenos

Homem é condenado por estupro de vulnerável contra adolescente com TEA

O caso aconteceu em 2019, em uma fazenda na zona rural de Terenos

28/05/2026 10h45

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O crime ocorreu em 2019, em uma fazenda na área rural de Terenos, a vítima tinha 12 anos na época do ocorrido

O crime ocorreu em 2019, em uma fazenda na área rural de Terenos, a vítima tinha 12 anos na época do ocorrido Reprodução

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A Primeira Promotoria de Justiça de Terenos, atuou no caso que resultou na condenação de um homem, que estava sendo julgado por estupro de vulnerável, cometido contra um menino de 12 anos, em uma fazenda do municipio. 

O crime ocorreu em 2019, em uma fazenda localizada na área rural do município de Terenos. 

De acordo com o relato da vítima, que tinha 12 anos na época que o caso aconteceu, ele estava no galpão da fazenda mexendo no celular quando o réu, que era funcionário da fazenda, aproximou-se e o agarrou o menino, dando-lhe um beijo, forçado na boca e proferindo uma expressão de conotação sexual. 

Após o acontecimento, o adolescente foi imediatamente relatar o ocorrido para sua mãe. Em depoimento, a vítima informou já ter sido chamado pelo criminoso para ir ao galpão em outras oportunidades. 

Por sua vez, a mão da vítima relatou que ele apresentou mudança no comportamento após o episódio, ela ainda destacou o filho é portador do Transtorno Espectro Autista (TEA)

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), acatou as acusações e condenou o réu por estupro de vulnerável, sustentando a palavra da vítima, para comprovação dos fatos. 

O réu foi condenado à 8 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado.

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COMEMORAÇÃO

Governo cria grupo de trabalho para organizar comemorações dos 50 anos de MS

Comissão reúne representantes de secretarias e fundações estaduais para planejar eventos e iniciativas alusivas ao cinquentenário do Estado

28/05/2026 09h45

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Grupo será responsável por elaborar e coordenar os eventos e iniciativas que marcarão o cinquentenário do Estado

Grupo será responsável por elaborar e coordenar os eventos e iniciativas que marcarão o cinquentenário do Estado Divulgação

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O governo do Estado oficializou nesta quinta-feira (28) a criação do grupo de trabalho especial responsável pela proposição, planejamento e organização das comemorações alusivas aos 50 anos de criação de Mato Grosso do Sul. Entre os integrantes designados está o ex-vereador de Campo Grande Athayde Nery de Freitas Júnior, 61 anos, que retornou à máquina pública estadual no fim do ano passado.

A composição do grupo foi publicada no Diário Oficial do Estado por meio da Resolução “P” Segov nº 559, assinada pelo secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez Ramos, com base no decreto nº 16.760, de abril deste ano.

Athayde aparece como representante titular da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov). O suplente indicado para a função é Oscar Diego de La Rubia.

Além da Segov, o grupo reúne representantes da Secretaria-Executiva de Comunicação (Secom), Secretaria de Estado de Educação (SED), Casa Civil, Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Fundesporte e Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur).

A comissão terá a responsabilidade de elaborar e coordenar os eventos e iniciativas que marcarão o cinquentenário do Estado, cuja criação completa 50 anos em 2027.

Retorno à máquina pública

Athayde Nery voltou oficialmente à estrutura do governo estadual em dezembro de 2025, quando foi nomeado para o cargo de Superintendente I da Secretaria de Estado da Casa Civil, função considerada estratégica dentro da articulação política do Executivo.

Com longa trajetória na política de Campo Grande, Athayde foi vereador por quatro mandatos e presidiu a Fundação Municipal de Cultura entre 2010 e 2011. Ao longo da carreira, também ganhou destaque pela atuação em pautas sociais e culturais.

Ele ainda presidiu o PPS em Mato Grosso do Sul, legenda que posteriormente se transformou no Cidadania e atualmente é filiado ao PSDB, partido da base do governador Eduardo Riedel.

Nas eleições municipais mais recentes, Athayde disputou uma vaga na Câmara Municipal de Campo Grande, mas não foi eleito. Na ocasião, recebeu 2.272 votos.

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