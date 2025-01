Concurso Correios: resultado preliminar é divulgado, confira

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Os resultados preliminares das provas objetivas do concurso público dos Correios, destinada ao cargo de carteiro, foram divulgados na manhã desta sexta-feira (17).

Aqueles que realizaram a prova podem conferir as informações no site dos Correios e do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) - banca responsável pelo certame.

Vale lembrar que para o cargo de analista de Correios, de nível superior, o resultado preliminar e o gabarito definitivo serão divulgados no dia 24 de janeiro.

Importante ressaltar também que o resultado da análise dos recursos contra as questões da prova objetiva do cargo de carteiro já está disponível. No entanto, como não houveram recursos procedentes, o gabarito automaticamente se tornou definitivo.

O resultado do procedimento de heteroidentificação (para pretos, pardos e indígenas) e a avaliação para pessoas com deficiência, que concorrem no cargo de carteiro, também estão disponíveis.

Em outubro, quando o edital foi publicado, o resultado deveria ser publicado em até 30 dias a contar do dia de aplicação da prova, mas houve um atraso para a divulgação. Ao todo são 3.511 vagas imediatas para níveis médio e superior, o salário varia de R$2.429,26 até R$10.302,00. Do total de oportunidades, 67 são para trabalhar na sede da empresa, em Campo Grande.

Os extratos publicados no Diário Oficial da União, detalham que o concurso ofertará 3.099 vagas para nível médio - como agente dos Correios, e 412 de nível superior, destinada a analistas de diversas áreas. Na Capital são 62 para agentes, e 5, para analistas.

Ao todo, mais de 1 milhão de pessoas realizaram as provas do concurso dos Correios Esse é o maior concurso da estatal nos últimos 13 anos. O número de inscritos nesta edição foi de 1,6 milhão, o que faz com que a taxa de comparecimento tenha sido de 59,85%.

Dentre as especialidades oferecidas para o cargo de analista estão:

Advogado ;

; Analista de Sistemas – Desenho de Sistemas;

Desenho de Sistemas; Analista de Sistemas – Produção;

– Produção; Analista de Sistemas – Redes;

– Redes; Analista de Sistemas – Suporte de Banco de Dados;

– Suporte de Banco de Dados; Analista de Sistemas – Suporte de Sistemas; Arquiteto;

– Suporte de Sistemas; Arquiteto; Arquivista ;

; Assistente Social ;

; Engenheiro – Engenharia Civil;

– Engenharia Civil; Engenheiro – Engenharia de Produção;

– Engenharia de Produção; Engenheiro – Engenharia de Redes e Comunicação;

– Engenharia de Redes e Comunicação; Engenheiro – Engenharia de Telecomunicações;

– Engenharia de Telecomunicações; Engenheiro – Engenharia Elétrica;

– Engenharia Elétrica; Engenheiro – Engenharia Eletrônica e

– Engenharia Eletrônica e Engenheiro – Engenharia Mecânica

Para somar com as vagas imediatas, também terão 5.975 vagas para cadastro reserva, sendo 5.344 destinadas ao cargo de agente, e 631, para analista. Do total de vagas, 20% serão reservadas para candidatos negros e 10% à pessoas com deficiência.

Além do salário base, nos casos das vagas para Arquiteto e Engenheiro, será acrescido um complemento salarial para atender o piso mínimo da categoria. Desta forma, o valor total será de R$10.302,00. Outros benefícios incluem:

Auxílio para Dependentes com Deficiência : Limite máximo mensal de R$ 989,90 por dependente;

: Limite máximo mensal de R$ 989,90 por dependente; Reembolso Creche e Reembolso Babá : Máximo de R$ 686,50 para despesas com creche, berçário, jardim de infância ou babá;

: Máximo de R$ 686,50 para despesas com creche, berçário, jardim de infância ou babá; Vale refeição/alimentação de R$ 1.382,42 por mês;

de R$ 1.382,42 por mês; Vale-Transporte : R$ 835,83 mensais;

: R$ 835,83 mensais; Plano de Saúde : será opcional;

: será opcional; Adicional de Atividade de Distribuição e/ou Coleta Externa (AADC): 30% do salário-base pago aos empregados que atuarem no exercício efetivo da atividade postal externa de Distribuição e/ou Coleta em vias públicas.

30% do salário-base pago aos empregados que atuarem no exercício efetivo da atividade postal externa de Distribuição e/ou Coleta em vias públicas. Adicional de Atendimento em Guichê em Agências de Correios (AAG): valor de R$ 312,26 pago aos empregados ocupantes do cargo de Agente de Correios na atividade Atendente Comercial e do cargo de Atendente Comercial I, II e III que executem atividades de guichê em Agências de Correios.

valor de R$ 312,26 pago aos empregados ocupantes do cargo de Agente de Correios na atividade Atendente Comercial e do cargo de Atendente Comercial I, II e III que executem atividades de guichê em Agências de Correios. Em 2021 os Correios pagaram Participação nos Lucros e Resultados. O que fica em aberto, de um próximo Acordo Coletivo ter novamente a previsão do pagamento mediante o batimento de metas estabelecidas pela companhia.

