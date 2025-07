Concurso da Polícia Civil recebe mais de 9 mil pedidos de isenção da taxa de inscrição

TARIFAÇO

A missão ocorre após o ex-presidente Donald Trump anunciar, no início de julho, uma tarifa adicional de 50% sobre produtos do Brasil

Em meio à imposição de novas tarifas sobre produtos brasileiros pelo governo dos Estados Unidos, uma comitiva do Senado Federal liderada pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS) está em Washington para uma série de encontros com autoridades e representantes do setor privado. A agenda começou nesta segunda-feira (28), com a presença da embaixadora Maria Luiza Viotti.

A missão ocorre após o ex-presidente Donald Trump anunciar, no início de julho, uma tarifa adicional de 50% sobre produtos do Brasil, contrariando expectativas de avanço no diálogo entre os dois países. Segundo Viotti, a medida foi inesperada.

“Foi com grande surpresa que recebemos a carta. O diálogo vinha fluindo, nossas considerações estavam sendo levadas em conta”, disse.

Ainda de acordo com a embaixadora, já existem ações judiciais em andamento nos EUA contestando a legalidade das sobretaxas. Uma delas, movida pela empresa Johana Foods, que importa suco de laranja do Brasil, pede a suspensão da tarifa e deve ter decisão até 1º de agosto. Outra ação, mais ampla, tem apoio de parlamentares e empresas americanas.

Viotti também afirmou que a imagem de um Brasil protecionista não condiz com os dados atuais. Segundo ela, a média efetiva das tarifas de importação brasileiras é de 2,7%. O diálogo entre os governos começou em março, com uma videoconferência entre o vice-presidente do Brasil e o representante comercial dos EUA.

O ex-diretor da Organização Mundial do Comércio (OMC), Roberto Azevêdo, que participou do encontro, afirmou que o momento exige cautela e estratégia.

“Noventa por cento das situações de crise das quais participei eram baseadas em percepção equivocada. Não podemos embarcar nisso de novo”, alertou.

Para Nelsinho Trad, o objetivo da missão não é confronto. “Estamos aqui para preservar uma relação de 200 anos que é sólida e mutuamente vantajosa”, disse o senador.

A delegação brasileira é formada pelos senadores Tereza Cristina (PP-MS), Jaques Wagner (PT-BA), Fernando Farias (MDB-AL), Marcos Pontes (PL-SP), Esperidião Amin (PP-SC), Rogério Carvalho (PT-SE) e Carlos Viana (Podemos-MG). Também participam da missão diplomatas brasileiros, representantes da ApexBrasil e assessores parlamentares.

A programação segue até quarta-feira (30), com reuniões no Congresso dos EUA e encontros com lideranças empresariais ligadas ao Brazil-U.S. Business Council e à Americas Society / Council of the Americas.

