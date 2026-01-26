Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

ABSTENÇÕES

Concurso do TJMS registra falta de quase 30% dos candidatos

Com 16.236 inscritos, ausências no XI Concurso do Tribunal de Justiça teve mais de 4,5 mil ausentes

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

26/01/2026 - 12h51
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Realizado em Campo Grande neste último domingo (25), o XI Concurso Público para servidores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) registrou quase 30% de falta entre os mais de 16 mil candidatos que se inscreveram em busca de uma novidade financeira e carreira como funcionário público. 

Essa prova objetiva - realizada em dez locais distintos em Campo Grande, no período entre 13h e 16h30 - especificamente buscou formar cadastro de reserva para os cargos de Analista Judiciário – Área Fim e Técnico de Nível Superior – Enfermeiro.

Ao todo, 16.236 candidatos se inscreveram, sendo 13.617 para Analista Judiciário e 2.619 para Técnico de Nível Superior (enfermeiro), em busca das 360 vagas, divididas da seguinte forma: 350 para Analista Judiciário e 10 para Técnico de Nível Superior.

Em balanço, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul divulgou que um total de 4.516 candidatos não compareceram aos devidos locais de prova, o que em números absolutos corresponde a 27,82% de ausências registradas. 

XI Concurso

A aplicação das provas nos locais foram acompanhadas por diversos representantes da comissão do concurso, contando com a presença dos seguintes nomes: 

  • Desembargador Vilson Bertelli,
  • Juiz auxiliar da Presidência do TJMS, Thiago Nagasawa Tanaka;
  • Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP), Luís Fernando Simões Tolentino;
  • Alzira Maria Archanjo da Silva, coordenadora executiva da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do certame, e
  • Gabriela Cândido dos Santos, da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP). 

Com execução do edital sob responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGV), esse concurso apresenta validade de dois anos e, como bem frisa o TJMS em nota divulgada na manhã desta segunda-feira (26), poderá ser prorrogada por igual período. 

Sobre a concorrência, é importante destacar que há a reserva de vagas para grupos específicos, conforme estabelecem a legislação estadual e resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), sendo: 5% a pessoas com deficiência; 20% a candidatos negros e 3% a candidatos indígenas.

Em etapa única, a seleção acontece através dessa prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, com a heteroidentificação dos candidatos autodeclarados negros e indígenas feita pela própria FGV. 

Já a perícia médica, cabe destacar, daqueles candidatos que apresentam deficiência ficará sob responsabilidade exclusiva do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. 

Justamente a remuneração aparece como atrativo, com cargos iniciais pagos com R$7.960,97,  mais o valor referente ao auxílio-transporte, de R$500,00, e auxílio-alimentação de R$2.200,00. 

Quanto à convocação dos aprovados, essa ocorrerá de acordo com a necessidade do TJMS, respeitando primeiro a ordem de classificação e o limite do cadastro de reserva.

In loco, o Correio do Estado pôde conferir a impressão dos candidatos no pós-prova. Danilo Gonçalves, de 25 anos, é funcionário público municipal em Costa Rica (MS) e foi um dos primeiros a sair do seu local de provas, sendo um dos que foram atraídos pelos altos salários. 

"Não costumo fazer muito concurso não, mas esse me atraiu. O que me chamou atenção foi a remuneração. Eu não me preparei muito para fazer esse concurso, mas decidi testar novamente  meus conhecimentos. Foi uma prova com muitos textos extensos. Minha maior facilidade é o Direito Penal, que é minha área", contou.

De forma semelhante, Henrique da Silva Souza, de 26 anos, foi outro que também se sentiu atraído pelo concurso do TJ por conta da remuneração. 

"Trabalho em cartório. Faço cursinho em uma plataforma online. O cursinho me deu uma boa base e acho que me saí bem na prova. Mas tive dificuldades com questões de Português. A prova estava difícil. Tenho certeza que acertei 40% da prova", explicou.

Advogada recém-formada, Lorena Bonfim, 23 anos, é concurseira e já é a terceira prova do TJ que realiza. 

"Achei Língua Portuguesa bem pesada, também achei a parte do Constitucional bem chatinha. Eu vim de uma preparação de um concurso da Polícia Civil, então são editais bem diferentes em alguns pontos, então confundi algumas coisas", disse.

 

Assine o Correio do Estado

detran

Sistema falha e exame prático da CNH com novas regras é suspenso

Provas sem baliza, com aumento de pontos e alterações no percurso começariam nesta segunda, mas foram canceladas

26/01/2026 12h29

Compartilhar
Baliza não será mais realizada no Detran, passando a valer estacionamento na rua

Baliza não será mais realizada no Detran, passando a valer estacionamento na rua Detran/MS

Continue Lendo...

Os exames práticos para a expedição da carteira nacional de habilitação (CNH), com as novas regras estabelecidas em portaria do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) e que começariam nesta segunda-feira (26), foram suspensas devido a falhas no sistema do órgão.

Portaria com as alterações, que incluem a extinção da baliza e o aumento do limite de pontos que podem ser perdidos durante o exame prático, entraram em vigência hoje, mas candidatos que tinham provas marcadas foram surpreendidos com mensagem informando sobre o cancelamento.

Em nota, o Detran informo que foi identificada uma inconsistência durante o processo de migração do sistema para as novas regras da avaliação prática.

"Nossas equipes técnicas já estão atuando para identificar a causa e promover a devida correção, mas ainda não há um prazo para retorno do sistema", diz a nota.

Além das alterações nas regras do exame prático, entrou em vigência na última sexta-feira (23) os novos valores dos Exames de Aptidão Física e Mental e da Avaliação Psicológica para primeira habilitação, renovação ou alteração da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que ficaram mais baratos no Estado.

O valor do Exame de Aptidão Física e Mental foi fixado em R$ 75,00, enquanto a Avaliação Psicológica passou a custar R$ 105,00.

Já quanto aos exames práticos, portaria com as alterações foi publicada no último dia 20 de janeiro, no Diário Oficial do Estado, com vigência a partir de hoje.

Novas regras

Conforme reportagem do Correio do Estado, entre as principais mudanças destaca-se o aumento do limite de pontos que podem ser perdidos durante o exame prático.

Até então, o candidato poderia perder até três pontos, com faltas classificadas como leves (1 ponto), médias (2 pontos) e graves (3 pontos).

Na nova regra, o candidato pode perder até 10 pontos, com classificação dos erros alinhada às infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), da seguinte forma: infração leve (1 ponto), média (2 pontos), grave (4 pontos) e gravíssima (6 pontos).

Outra alteração significativa é a dispensa da etapa de baliza no exame prático, que passa a ser realizada exclusivamente em percurso, sob acompanhamento do examinador de trânsito do Detran.

Nos veículos utilizados no exame, permanece a necessidade de comando duplo. Já para a realização do exame em veículos particulares, ainda estão sendo definidos critérios específicos de segurança, que deverão ser observados tanto pelo candidato quanto pelo examinador.

O exame prático para veículos de quatro rodas continuará sendo realizado nos locais que atualmente já são utilizados para os percursos de avaliação da respectiva categoria. Nos municípios onde há mais de um bairro autorizado, a definição será feita por sorteio.

O tempo mínimo de duração do exame de percurso será de 10 minutos, durante os quais o candidato
deverá executar, no mínimo, as seguintes manobras e operações:

  • Seis conversões à esquerda;
  • Seis conversões à direita;
  • Três estacionamentos laterais;
  • Percurso em linha reta de, no mínimo, um, quilômetro, destinado à avaliação da mudança de marchas e
  • do desenvolvimento do veículo, observada a velocidade regulamentada da via;
  • Dois retornos, inclusive em canteiro central, quando as condições da via permitirem.

Como já ocorre, o resultado do exame prático de direção veicular será expresso por meio de pontuação variável, iniciando o candidato com nota zero, à qual serão acrescidos pontos conforme as infrações de trânsito cometidas durante a prova.

Será considerado aprovado no exame prático de direção veicular o candidato cuja nota final não seja superior a 10 pontos.

No caso do exame de motos, será desconsiderado da avaliação o obstáculo “prancha”. O candidato continua tendo que realizar as manobras sem invadir as linhas demarcatórias, sem colidir ou encostar nos cones, sem
colocar os pés no chão e sem desequilíbrios que incorram em quedas do condutor e veículo.

As alterações atendem resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que dispõe sobre a edição do Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular, com o objetivo de padronizar os procedimentos em todo o território nacional.

No entanto, até a publicação desse manual, cada Departamento Estadual de Trânsito (Detran) permanece responsável pela definição de suas próprias normas.

* Matéria atualizada às 13h01 para acréscimo de informações

SAÚDE

MS entra na lista de prioridade para receber Implanon pelo SUS

Com eficácia superior a 99% e duração de até três anos, o Implanon é considerado um dos métodos contraceptivos mais seguros disponíveis atualmente

26/01/2026 12h01

Compartilhar
A definição do estado como prioridade ocorreu após solicitação apresentada pela deputada federal Camila Jara (PT-MS) ao ministro da Saúde

A definição do estado como prioridade ocorreu após solicitação apresentada pela deputada federal Camila Jara (PT-MS) ao ministro da Saúde

Continue Lendo...

O Ministério da Saúde definiu Mato Grosso do Sul como um dos estados prioritários no envio do implante contraceptivo subdérmico Implanon, método de longa duração que passa a integrar de forma ampliada a oferta do Sistema Único de Saúde (SUS).

Com eficácia superior a 99% e duração de até três anos, o Implanon é considerado um dos métodos contraceptivos mais seguros disponíveis atualmente. No setor privado, o custo pode variar entre R$ 900 e R$ 4 mil, o que historicamente restringiu o acesso ao dispositivo a uma parcela reduzida da população.

Em Campo Grande, o implante já começou a ser distribuído nas unidades de saúde, após anúncio feito pelo Ministério da Saúde em dezembro. A prefeitura recebeu cerca de três mil unidades do método, e a procura tem sido intensa desde o início da oferta.

Para garantir a ampliação do serviço, médicos e enfermeiros da rede municipal passaram por capacitação específica para a inserção do dispositivo, com a meta de habilitar profissionais em todas as regiões da cidade.

Além da prevenção da gravidez não planejada, o Implanon também pode ser indicado em alguns casos para o tratamento de endometriose, ampliando seus benefícios à saúde da mulher. Mesmo com a chegada do implante, o SUS segue ofertando outros métodos contraceptivos, como pílulas, injeções, DIU de cobre, preservativos e procedimentos definitivos, sendo a escolha feita de forma individualizada após avaliação clínica.

A prioridade dada a Mato Grosso do Sul leva em conta a necessidade de ampliar o acesso ao método em áreas indígenas, rurais e periféricas, onde a oferta de serviços especializados é historicamente mais limitada.

Mulheres interessadas devem procurar a unidade de saúde de referência para agendar consulta de planejamento sexual e reprodutivo.

A definição do estado como prioridade ocorreu após solicitação apresentada pela deputada federal Camila Jara (PT-MS) ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que pediu atenção especial ao envio do método e à capacitação das equipes locais.

Assine o Correio do Estado 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Caso da Luigi Salgados quase faz terceira vítima em Campo Grande
POR POUCO

/ 1 dia

Caso da Luigi Salgados quase faz terceira vítima em Campo Grande

2

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2964, sábado (24/01): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2964, sábado (24/01): veja o rateio

3

Sem baliza, novas regras para exame da CNH começam a valer nesta segunda-feira
PROVA PRÁTICA

/ 21 horas

Sem baliza, novas regras para exame da CNH começam a valer nesta segunda-feira

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6936, sexta-feira (24/01): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6936, sexta-feira (24/01): veja o rateio

5

Homem é morto a facadas após assediar mulher de amigo
campo grande

/ 22 horas

Homem é morto a facadas após assediar mulher de amigo

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 16/01/2026

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 15/01/2026

Produtividade fracionada