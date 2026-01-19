Concurso nacional da Ebserh abre 60 vagas para médicos no hospital da UFGD

As inscrições para o concurso público seguem abertas até o dia 30 de janeiro - Divulgação

O Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD) está entre as unidades contempladas no novo concurso público nacional da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), conforme o Edital nº 02, de 5 de janeiro de 2026. A seleção prevê oportunidades para 60 especialidades médicas no hospital.

Entre as especialidades previstas para o HU-UFGD estão:

Anestesiologia

Cardiologia

Cirurgia Geral

Clínica Médica

Coloproctologia

Dermatologia

Ginecologia e Obstetrícia

Medicina Intensiva (Adulto e Pediátrica)

Pediatria e Psiquiatria

O concurso público terá prazo de validade de um ano, contado a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, conforme previsto em edital.

Além do HU-UFGD/Ebserh, outros hospitais universitários federais administrados pela estatal também participam do certame, com a previsão de mais de 150 vagas distribuídas em 96 especialidades médicas em todo o país. O edital normativo está disponível para consulta no site da Ebserh e no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso.

Inscrições, provas e salários

As inscrições para o concurso público da Ebserh seguem abertas até às 23h59 do dia 30 de janeiro e devem ser feitas, exclusivamente, pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 180, com pagamento permitido até 2 de fevereiro.

As provas objetivas estão marcadas para o dia 29 de março e serão aplicadas simultaneamente em 42 municípios brasileiros, incluindo todas as capitais do país. A avaliação terá 60 questões de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, além de prova de títulos.

Os salários iniciais variam conforme a carga horária: R$ 11.464,35 para jornada de 24 horas semanais e R$ 19.107,31 para 40 horas semanais. Os aprovados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Política de Cotas Ampliada

O edital com reserva de vagas para pessoas pretas e pardas (25%), pessoas com deficiência (10%), indígenas (3%) e quilombolas (2%) – esta última, uma novidade. Em relação ao último concurso, haverá um incremento de 5% na cota para pessoas pretas e pardas. Além disso, a nova ordem de convocação priorizará as pessoas com deficiência.

Provimento tempestivo

O concurso público vigente – homologado em junho de 2025 – convocou mais de 1.240 médicos e médicas, superando em seis vezes o número de vagas imediatas previstas em edital e esgotando o cadastro de reserva em diversas especialidades.

Segundo a diretora de Gestão de Pessoas da Ebserh, Lucianade Gouvêa Viana, o novo concurso é essencial para que a Ebserh alcance seu propósito: “Saúde, ensino, pesquisa e inovação a serviço da vida e do SUS”.

"Nosso esforço é pela contratação tempestiva de profissionais aprovados nos concursos, sempre que houver demanda pela expansão ou pela reposição da força de trabalho nos hospitais que integram a Rede Ebserh e na administração central da estatal, em Brasília”, destaca Luciana.

A diretora ressalta, também, que os aprovados no último concurso – homologado em junho de 2025 – manterão a prioridade nas convocações. Adicionalmente, os editais das áreas administrativa e assistencial terão sua validade prorrogada por mais um ano.